กุศลใหญ่ ครูอัตราจ้าง เส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิต ครอบครัวส่งต่อดวงตา ช่วยผู้ป่วย 2 ราย
ครอบครัวส่งต่อดวงตา อาจารย์ช้าง ครูอัตราจ้างวัย 47 ปี มอบแสงสว่างให้ผู้ป่วย 2 ราย หลังเสียชีวิตด้วยภาวะเส้นเลือดสมองแตก
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า “ครูผู้มอบแสงสว่าง ทั้งในห้องเรียนและชีวิตจริง ครอบครัวส่งต่อดวงตาอาจารย์ช้าง มอบแสงสว่างให้ผู้ป่วย 2 ราย
อาจารย์ช้าง – นายเอกดนัย พรหมแดน ครูอัตราจ้าง วัย 47 ปี ชาวพิษณุโลก เสียชีวิตอย่างสงบด้วยภาวะเส้นเลือดสมองแตก แม้จะจากไปอย่างกะทันหัน แต่ครอบครัวได้ตัดสินใจร่วมสร้างกุศลยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ด้วยการ #บริจาคดวงตา ทั้งสองข้าง เพื่อต่อความหวังและคืนการมองเห็นให้ผู้ป่วยได้อีกถึง 2 ราย
ภายหลังความสูญเสีย ญาติเห็นพ้องที่จะบริจาคอวัยวะทุกส่วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยแพทย์ประเมินว่าสามารถส่งต่อได้คือดวงตา
ครอบครัวเชื่อมั่นว่าทานบารมีอันยิ่งใหญ่นี้ จะหนุนนำให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ช้างไปสู่สัมปรายภพที่สงบสุข และเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้เป็นที่รัก
การเสียสละครั้งนี้คือพลังแห่งการให้ที่แท้จริง และเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมเห็นคุณค่าของการต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์
#สภากาชาดไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพรหมแดน ขอให้ผลบุญจากการมอบแสงสว่างในครั้งนี้ นำพาดวงวิญญาณของอาจารย์ช้างไปสู่สุคติ”
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อ้างอิงจาก : FB สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society
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