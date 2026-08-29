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กุศลใหญ่ ครูอัตราจ้าง เส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิต ครอบครัวส่งต่อดวงตา ช่วยผู้ป่วย 2 ราย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 11:14 น.
ครอบครัวตัดสินใจบริจาคดวงตา คุณครู วัย 47 ส่งต่อการมองเห็นให้ผู้ป่วย 2 ราย

ครอบครัวส่งต่อดวงตา อาจารย์ช้าง ครูอัตราจ้างวัย 47 ปี มอบแสงสว่างให้ผู้ป่วย 2 ราย หลังเสียชีวิตด้วยภาวะเส้นเลือดสมองแตก

นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า “ครูผู้มอบแสงสว่าง ทั้งในห้องเรียนและชีวิตจริง ครอบครัวส่งต่อดวงตาอาจารย์ช้าง มอบแสงสว่างให้ผู้ป่วย 2 ราย

อาจารย์ช้าง – นายเอกดนัย พรหมแดน ครูอัตราจ้าง วัย 47 ปี ชาวพิษณุโลก เสียชีวิตอย่างสงบด้วยภาวะเส้นเลือดสมองแตก แม้จะจากไปอย่างกะทันหัน แต่ครอบครัวได้ตัดสินใจร่วมสร้างกุศลยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้าย ด้วยการ #บริจาคดวงตา ทั้งสองข้าง เพื่อต่อความหวังและคืนการมองเห็นให้ผู้ป่วยได้อีกถึง 2 ราย

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ภายหลังความสูญเสีย ญาติเห็นพ้องที่จะบริจาคอวัยวะทุกส่วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยแพทย์ประเมินว่าสามารถส่งต่อได้คือดวงตา 

ครอบครัวเชื่อมั่นว่าทานบารมีอันยิ่งใหญ่นี้ จะหนุนนำให้ดวงวิญญาณของอาจารย์ช้างไปสู่สัมปรายภพที่สงบสุข และเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้เป็นที่รัก

การเสียสละครั้งนี้คือพลังแห่งการให้ที่แท้จริง และเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมเห็นคุณค่าของการต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์

#สภากาชาดไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวพรหมแดน ขอให้ผลบุญจากการมอบแสงสว่างในครั้งนี้ นำพาดวงวิญญาณของอาจารย์ช้างไปสู่สุคติ”

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ครอบครัวตัดสินใจบริจาคดวงตา คุณครู วัย 47 ส่งต่อการมองเห็นให้ผู้ป่วย 2 ราย-1 ครอบครัวตัดสินใจบริจาคดวงตา คุณครู วัย 47 ส่งต่อการมองเห็นให้ผู้ป่วย 2 ราย-2

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อ้างอิงจาก : FB สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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