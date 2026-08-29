ซาบอล OHANA ขอโทษเป็นต้นเหตุพาทัวร์ถล่ม ต้า เฟ็ดเฟ่ ถามจุก เพิ่งรู้สึกวันนี้…กลัวอะไร?
ซาบอล OHANA โพสต์คลิปไหว้ขอโทษ เป็นต้นเหตุพาทัวร์ถล่ม ยันไม่ได้ตั้งใจ อยากขอโทษต่อหน้า ต้า เฟ็ดเฟ่ ถามกลับจุก “เพิ่งรู้สึกวันนี้…กลัวอะไร?”
ยังคงเป็นเรื่องที่มีแฟนคลับติดตามกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเด็นข้อพิพาทระหว่างอดีตเพื่อนซี้ ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร ซึ่งยังไม่มีข้อสรุป และหากมีอัปเดตอย่างไร ทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
แต่ล่าสุดสิ่งที่ต้องใส่ใจเพิ่มเติมคือ ซาบอล OHANA ได้ออกมาโพสต์คลิปขอโทษ ต้า เฟ็ดเฟ่ ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว Sutawut Saball Phungomut โดยเขาได้ระบุแคปชั่นประกอบคลิปว่า
“ผมอยากออกมาขอโทษกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ที่ผ่านมานะครับ ขอโทษจากใจครับไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันเป็นแบบนี้หรือไม่ได้คิดว่ามันจะบานไปอะไรแบบนี้ ต้องขอโทษทุกคนมาก ๆ เลยครับ ขอโทษพี่ต้าจากใจครับ ต้า เฟ็ดเฟ่”
สำหรับเนื้อหาภายในคลิป ซาบอล OHANA ยกมือไหว้ขอโทษทั้ง ต้า เฟ็ดเฟ่ รวมถึงแฟนคลับ และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ พร้อมเปิดใจว่า
“วันนี้ผมอยากจะมาขอโทษพี่ต้าด้วยนะครับ ผมอยากจะขอโทษพี่จริง ๆ ผมพยายามติดต่อพี่ไปในหลายช่องทางแล้ว แต่พี่ก็ไม่ได้ตอบรับผมมา ผมเข้าใจครับ เรื่องราวที่ผ่านมาผมยอมรับผิดเองครับ ยอมรับผิด ยอมรับทุกอย่างครับว่าอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดให้เอาทัวร์ไปลงที่ต้านะครับ
คืออดีตแก้ไขอะไรไม่ได้ครับผมยอมรับในสิ่งที่ผ่านมานะครับ มันก็เป็นเรื่องที่ผมก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบนี้ เพราะว่าจริง ๆ แล้วผมก็อยากจะไปขอโทษพี่ต่อหน้า หรือว่าที่บ้าน หรืออะไรสักที่นึง แต่ผมพยายามติดต่อไปแล้วแต่ก็ผมไม่แน่ใจเลยว่าจะเจอพี่ได้ยังไงดี
ซึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ ต่อให้ทัวร์จะลงอะไรผมก็ยอมรับหมดทุกอย่างครับ เพราะว่าผมก็ผิดจริง ๆ ยอมรับผิดจริง ๆ ผมไม่อยากให้พี่รู้สึกไม่สบายใจ
ต่อให้พี่ต้าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับในคำขอโทษของผม แต่ผมก็อยากขอโทษพี่ ถึงพี่จะไม่รับก็ไม่เป็นไร เรื่องราวที่ผ่านมาที่มันเป็นที่มันเป็นเหตุการณ์ได้ถึงทุกวันนี้ผมก็ยอมรับผิด ส่วนเรื่องต่าง ๆ ก็เป็นไปตามสังคมนะครับ อันนี้ผมยอมรับครับ และผมก็จะไม่ขอโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น
เพราะว่าผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าผมออกมาแล้วมาเปลี่ยนสีมาเปลี่ยนข้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่า จริง ๆ แล้วผมฟังเรื่องราวมาก็รู้พร้อม ๆ ทุกคน ก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดจริง ๆ ครับ แต่ยอมรับผิด ขอโทษทุก ๆ คนด้วยนะครับ ผมขอโทษทั้ง FC พี่ต้า ขอโทษทั้งพี่ต้า ขอโทษทุก ๆ คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ที่ผ่านมาโอเคครับคลิปนั้นมันทำให้พี่โดนทัวร์ลงจริง ๆ ซึ่งผมยอมรับ แต่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำให้มันเป็นอย่างนั้น ก็ยังไงก็ต้องขอโทษพี่นะครับ ขอโทษพี่ต้าจากใจจริงนะครับ สุดท้ายนี้นะครับ ไม่รู้ว่าพี่ต้าจะได้ดูหรือเปล่า หรือได้อ่านหรือเปล่า หรือได้ฟังหรือเปล่า ยังไงผมก็ยังอยากจะไปขอโทษพี่กับตัวจริง ๆ นะครับ ขอโทษนะครับ”
ขณะที่ทาง ต้า เฟ็ดเฟ่ หลังจากที่เห็นคลิปขอโทษของ ซาบอล OHANA แล้ว เขาก็ได้แชร์คลิปดังกล่าวไปที่หน้าเพจเฟซบุ๊กของตัวเอง พร้อมระบุแคปชั่นถามกลับแบบจุกอกว่า “น้องเล่นพี่ทัวร์ลงตั้งนาน เพิ่งรู้สึกวันนี้เหรอครับน้อง แล้วดันมาพูดไม่ทันคิด มาขอโทษวันนี้กลัวอะไรครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาร์ม OHANA ขอโทษ ต้าร์ เฟ็ดเฟ่ รับฟังความข้างเดียว ขอลบคลิป-รูปเพื่อรับผิดชอบ
- “ต้า” ตีเก๊ ไม่รับคำขอโทษ “อาร์ม OHANA” ปมทำคลิปเฟ็ดเฟ่แตกหัก ทำทัวร์ลง
- ต้า เฟ็ดเฟ่ ตัดพ้อ OHANA ถูกทำคลิปโจมตี พาทัวร์มาถล่ม ดิ่งหนักคิดจบชีวิต
อ้างอิงจาก : FB Sutawut Saball Phungomut
ติดตาม The Thaiger บน Google News: