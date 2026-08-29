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โบว์ แวนดา ขอโทษปมไลฟ์ฟาดคนดิลงานด้อยค่า น้องมะลิ ยอมรับคุมอารมณ์ไม่อยู่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 09:49 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 09:49 น.
โบว์ แวนดา ขอโทษปมไลฟ์ฟาดคนดิลงานด้อยค่า น้องมะลิ ยอมรับคุมอารมณ์ไม่อยู่

โบว์ แวนดา โพสต์คลิปขอโทษปมไลฟ์ฟาดคนดิลงานด้อยค่า น้องมะลิ ยอมรับคุมอารมณ์ไม่อยู่ เผยไม่ชอบคนไม่ให้เกียรติคน ย้ำไม่เกี่ยวกับแบรนด์

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ของขึ้นกลางไลฟ์ฟาดดะคนติดต่อมาดิลงาน น้องมะลิ ให้ร่วมงานกับแบรนด์ยาสีฟันยี่ห้อหนึ่ง แต่ทีมงานคนดังกล่าวกลับใช้ถ้อยคำในการโต้ตอบติดต่องานแบบไม่มีมารยาท ไม่ให้เกียรติ จนทำให้เธอรู้สึกว่าลูกสาวถูกด้อยค่า จนต้องออกมาไลฟ์ด้วยความโมโห ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (28 ส.ค. 69) โบว์ แวนดา ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อขอโทษที่ทำให้หลาย ๆ คนที่ซัพพอร์ตตนกับลูกต้องเสียใจและไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ยาสีฟันแต่อย่างใด แต่ก็ยอมรับว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ เนื่องจากส่วนตัวไม่เคยพูดจาไม่ให้เกียรติ หรือด้อยค่าใครอยู่แล้ว กับสิ่งที่ได้รับมาก็ไม่สามารถรับได้จริง ๆ และอยากให้มาลงที่ตนเพียงคนเดียว อย่าเอาดรามาอะไรไปลงที่ลูก หลังจากนี้จะปรับเรื่องการควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้นกว่านี้ ท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามของแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมาก

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โบว์ แวนดา ขอโทษปมไลฟ์ฟาดคนดิลงานด้อยค่า น้องมะลิ ยอมรับคุมอารมณ์ไม่อยู่-1

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อ้างอิงจาก : IG vanda29

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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