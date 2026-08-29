โบว์ แวนดา ขอโทษปมไลฟ์ฟาดคนดิลงานด้อยค่า น้องมะลิ ยอมรับคุมอารมณ์ไม่อยู่

โบว์ แวนดา โพสต์คลิปขอโทษปมไลฟ์ฟาดคนดิลงานด้อยค่า น้องมะลิ ยอมรับคุมอารมณ์ไม่อยู่ เผยไม่ชอบคนไม่ให้เกียรติคน ย้ำไม่เกี่ยวกับแบรนด์
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ ของขึ้นกลางไลฟ์ฟาดดะคนติดต่อมาดิลงาน น้องมะลิ ให้ร่วมงานกับแบรนด์ยาสีฟันยี่ห้อหนึ่ง แต่ทีมงานคนดังกล่าวกลับใช้ถ้อยคำในการโต้ตอบติดต่องานแบบไม่มีมารยาท ไม่ให้เกียรติ จนทำให้เธอรู้สึกว่าลูกสาวถูกด้อยค่า จนต้องออกมาไลฟ์ด้วยความโมโห ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้
ล่าสุดช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (28 ส.ค. 69) โบว์ แวนดา ได้ออกมาโพสต์คลิปผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว เพื่อขอโทษที่ทำให้หลาย ๆ คนที่ซัพพอร์ตตนกับลูกต้องเสียใจและไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ยาสีฟันแต่อย่างใด แต่ก็ยอมรับว่าควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ เนื่องจากส่วนตัวไม่เคยพูดจาไม่ให้เกียรติ หรือด้อยค่าใครอยู่แล้ว กับสิ่งที่ได้รับมาก็ไม่สามารถรับได้จริง ๆ และอยากให้มาลงที่ตนเพียงคนเดียว อย่าเอาดรามาอะไรไปลงที่ลูก หลังจากนี้จะปรับเรื่องการควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้นกว่านี้ ท่ามกลางคอมเมนต์ให้กำลังใจอย่างล้นหลามของแฟนคลับและชาวเน็ตจำนวนมาก
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อ้างอิงจาก : IG vanda29
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