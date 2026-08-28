อาลัย “คุณฝ้าย เรือทอง” เสียชีวิตแล้ว เคยออกรายการโหนกระแส ปมก๋วยเตี๋ยว 5.25 ล้าน
คุณฝ้าย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือทอง และหนึ่งในผู้เสียหายที่เคยออกรายการโหนกระแสเรียกร้องเงินกว่า 5 ล้านบาทจากข้อพิพาทธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 69 เว็บไซต์ โหนกระแส รายงานว่า คุณฝ้าย เรือทอง หนึ่งในผู้เสียหายจากข้อพิพาทธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปที่เคยได้รับความสนใจจากการออกรายการโหนกระแส เสียชีวิตแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันอายุ สาเหตุการเสียชีวิต และกำหนดการพิธีศพ
หลายคนรู้จักคุณฝ้ายจากรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งพูดคุยข้อพิพาทระหว่างกลุ่มผู้เสียหายกับ น้ำแข็ง AF7 และภรรยา เกี่ยวกับธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป คุณฝ้ายเข้าร่วมรายการในฐานะดีลเลอร์รายใหญ่ และระบุว่ามีความเสียหายประมาณ 5.25 ล้านบาท จากเงินที่จ่ายไปล่วงหน้าแต่ไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลง
คุณฝ้ายระบุในรายการว่า มีความเสียหายจาก ค่าสินค้าประมาณ 5.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นคนละส่วนกับปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่ถูกนำไปขายฝาก เธอเล่าว่าในช่วงที่ธุรกิจมีปัญหา เงินทุนจำนวนมากติดอยู่กับการสั่งสินค้า ขณะที่ต้องรับผิดชอบคำสั่งซื้อจากลูกค้าและภาระหนี้ของครอบครัว
หลังธุรกิจเดิมมีปัญหา คุณฝ้ายตัดสินใจเริ่มต้นใหม่กับน้องชายและทำก๋วยเตี๋ยวภายใต้แบรนด์ “เรือทอง” โดยยืนยันกลางรายการว่าเป็นแบรนด์ที่สร้างขึ้นหลังจากไม่สามารถเดินหน้ากับธุรกิจเดิมได้ พร้อมนำประสบการณ์และช่องทางการขายที่มีอยู่กลับมาใช้สร้างรายได้อีกครั้ง
อีกปัญหาที่ตามมาคือบ้านของครอบครัว ซึ่งคุณฝ้ายเคยกังวลว่าจะสูญเสียจากการขายฝาก กระทั่งวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เธอโพสต์ภาพครอบครัวยืนหน้าบ้านพร้อมแจ้งว่า บ้านถูกยึดแล้ว และเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นบทเรียนราคาแพงจากการไว้ใจเพื่อน
เวลานั้นมีผู้ติดตามจำนวนมากเข้ามาถามถึงที่อยู่อาศัยของครอบครัว คุณฝ้ายจึงชี้แจงว่าได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้ว ส่วนบ้านที่ถูกยึดเป็นบ้านหลังเก่าที่เคยประกาศขาย ก่อนเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเช่า การซื้อ และการขายฝาก
หลังผ่านช่วงปัญหาทางธุรกิจ คุณฝ้ายยังเดินหน้าทำแบรนด์เรือทองต่อ มีการจำหน่ายสินค้าและออกกิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์ ก่อนมีรายงานข่าวการเสียชีวิตล่าสุด โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจากไปยังไม่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมจากครอบครัวในข้อมูลที่ตรวจสอบได้ขณะนี้
แหล่งอ้างอิง
- โหนกระแส: อาลัย “คุณฝ้าย เรือทอง” เสียชีวิตแล้ว
- โหนกระแส: คุณฝ้ายเผยบ้านถูกยึด หลังข้อพิพาทธุรกิจก๋วยเตี๋ยว
- TrueID: น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ขอโอกาสทยอยใช้หนี้
- มติชน: น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหายปมธุรกิจก๋วยเตี๋ยว
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