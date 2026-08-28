ข่าว

อาลัย “คุณฝ้าย เรือทอง” เสียชีวิตแล้ว เคยออกรายการโหนกระแส ปมก๋วยเตี๋ยว 5.25 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 17:03 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 17:04 น.
อาลัย “คุณฝ้าย เรือทอง” เสียชีวิตแล้ว เคยออกรายการโหนกระแส ปมก๋วยเตี๋ยว 5.25 ล้าน
โหนกระแส

คุณฝ้าย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวเรือทอง และหนึ่งในผู้เสียหายที่เคยออกรายการโหนกระแสเรียกร้องเงินกว่า 5 ล้านบาทจากข้อพิพาทธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ส.ค. 69 เว็บไซต์ โหนกระแส รายงานว่า คุณฝ้าย เรือทอง หนึ่งในผู้เสียหายจากข้อพิพาทธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปที่เคยได้รับความสนใจจากการออกรายการโหนกระแส เสียชีวิตแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันอายุ สาเหตุการเสียชีวิต และกำหนดการพิธีศพ

หลายคนรู้จักคุณฝ้ายจากรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งพูดคุยข้อพิพาทระหว่างกลุ่มผู้เสียหายกับ น้ำแข็ง AF7 และภรรยา เกี่ยวกับธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป คุณฝ้ายเข้าร่วมรายการในฐานะดีลเลอร์รายใหญ่ และระบุว่ามีความเสียหายประมาณ 5.25 ล้านบาท จากเงินที่จ่ายไปล่วงหน้าแต่ไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลง

โฆษณา

คุณฝ้ายระบุในรายการว่า มีความเสียหายจาก ค่าสินค้าประมาณ 5.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นคนละส่วนกับปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่ถูกนำไปขายฝาก เธอเล่าว่าในช่วงที่ธุรกิจมีปัญหา เงินทุนจำนวนมากติดอยู่กับการสั่งสินค้า ขณะที่ต้องรับผิดชอบคำสั่งซื้อจากลูกค้าและภาระหนี้ของครอบครัว

หลังธุรกิจเดิมมีปัญหา คุณฝ้ายตัดสินใจเริ่มต้นใหม่กับน้องชายและทำก๋วยเตี๋ยวภายใต้แบรนด์ “เรือทอง” โดยยืนยันกลางรายการว่าเป็นแบรนด์ที่สร้างขึ้นหลังจากไม่สามารถเดินหน้ากับธุรกิจเดิมได้ พร้อมนำประสบการณ์และช่องทางการขายที่มีอยู่กลับมาใช้สร้างรายได้อีกครั้ง

อีกปัญหาที่ตามมาคือบ้านของครอบครัว ซึ่งคุณฝ้ายเคยกังวลว่าจะสูญเสียจากการขายฝาก กระทั่งวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เธอโพสต์ภาพครอบครัวยืนหน้าบ้านพร้อมแจ้งว่า บ้านถูกยึดแล้ว และเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นบทเรียนราคาแพงจากการไว้ใจเพื่อน

เวลานั้นมีผู้ติดตามจำนวนมากเข้ามาถามถึงที่อยู่อาศัยของครอบครัว คุณฝ้ายจึงชี้แจงว่าได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้ว ส่วนบ้านที่ถูกยึดเป็นบ้านหลังเก่าที่เคยประกาศขาย ก่อนเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเช่า การซื้อ และการขายฝาก

หลังผ่านช่วงปัญหาทางธุรกิจ คุณฝ้ายยังเดินหน้าทำแบรนด์เรือทองต่อ มีการจำหน่ายสินค้าและออกกิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์ ก่อนมีรายงานข่าวการเสียชีวิตล่าสุด โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการจากไปยังไม่มีการเปิดเผยเพิ่มเติมจากครอบครัวในข้อมูลที่ตรวจสอบได้ขณะนี้

โฆษณา

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 02.00 น.

40 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ช็อกโลก อิหร่านชนะอินโดนีเซีย ลิ่วรอบรองฯ ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย “คุณฝ้าย เรือทอง” เสียชีวิตแล้ว เคยออกรายการโหนกระแส ปมก๋วยเตี๋ยว 5.25 ล้าน ข่าว

อาลัย “คุณฝ้าย เรือทอง” เสียชีวิตแล้ว เคยออกรายการโหนกระแส ปมก๋วยเตี๋ยว 5.25 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ตารางทักษาโหรรานี งวด 1 ก.ย. 69 เลขเด็ด

อ.ออร่า แจกเลขเด็ดทักษาโหรรานี งวด 1/9/69 ชี้เป้าเลขเด่น จับคู่ลุ้นโชค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินก้อนช่วยค่ารักษาพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก แห่บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิปนาทีมวลน้ำยักษ์ถล่มเนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาที มวลน้ำยักษ์ถล่ม เนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ข่าว

อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอเหรียญทอง สู้ชั้นอุทธรณ์ต่อ หลังศาลสั่งจำคุก ปรับ 3 แสน คดีหมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เป็นแบบนี้! ชาวเน็ตเผยสาเหตุ เขมรจ่ายค่าหมอ แต่หาว่าโรงพยาบาลไทยโกง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์ วอลเลย์บอล

เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล กษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 สวรรคตวัย 89 พรรษา ครองราชย์ 35 ปี จับตางวด 1 ก.ย. 69 เลขเด็ด

เลขมงคล กษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 สวรรคตวัย 89 พรรษา ครองราชย์ 35 ปี จับตางวด 1 ก.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟันไม่เลี้ยง! กระบี่ สั่งปลดแล้วกว่า 100 ข้าราชการเซ่นปม โกงสอบท้องถิ่น ข่าว

ฟันไม่เลี้ยง! กระบี่ สั่งปลดแล้วกว่า 100 ข้าราชการเซ่นปม โกงสอบท้องถิ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาเหตุ วรเดช ช่างบุ ใส่แหวนเยอะ ข่าว

รู้แล้ว “วรเดช ช่างบุ” ที่ปรึกษาป้าดา เผยสาเหตุใส่แหวนเยอะจนแย่งซีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ King Haakon กษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ จากนายทหารเรือ สู่ประมุขวัย 53 ปี ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ King Haakon กษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ จากนายทหารเรือ สู่ประมุขวัย 53 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัดดาว อัปเดต อาการบาดเจ็บล่าสุด เผยดีใจที่ได้ช่วยทีม ลั่นเราจะไปเอาแชมป์ ข่าวกีฬา

ทัดดาว อัปเดต อาการบาดเจ็บล่าสุด เผยดีใจที่ได้ช่วยทีม ลั่นเราจะไปเอาแชมป์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคตรซวย แจ๊คพอตพนันออนไลน์ 10 ล้าน สุดท้ายโดนจับบัญชีม้า จ่อโดนป้ายเป็นเจ้าของเว็บ ข่าว

โคตรซวย แจ๊คพอตพนันออนไลน์ 10 ล้าน สุดท้ายโดนจับบัญชีม้า จ่อโดนป้ายเป็นเจ้าของเว็บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ค้นหาผู้สูญหายน้ำท่วมทิเบต หลังระงับภารกิจ หวั่นทะเลสาบแตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังหวนเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ กลางรายการดัง ในรอบ 15 ปี บันเทิง

เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูต แจงนักท่องเที่ยวบิดค่าอาหาร 8 พันบาท ที่ป่าตอง ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอิสราเอล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ครูก้อย รู้พร้อมทุกคน เจมส์-เอ๊ะ กลับมาเจอกัน ยอมรับสับสน กลัวสามีจะอึดอัด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าวการเมือง

ประกาศแล้ว กฎหมายเนรเทศฉบับแรกของไทย กวาดล้างต่างชาติพฤติกรรมแย่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 กษัตริย์นอร์เวย์ เสด็จสวรรคต พระชนมายุ 89 พรรษา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 17:03 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 17:04 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 02.00 น.

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

ช็อกโลก อิหร่านชนะอินโดนีเซีย ลิ่วรอบรองฯ ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์!

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
เลขเด็ด ตารางทักษาโหรรานี งวด 1 ก.ย. 69

อ.ออร่า แจกเลขเด็ดทักษาโหรรานี งวด 1/9/69 ชี้เป้าเลขเด่น จับคู่ลุ้นโชค

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินก้อนช่วยค่ารักษาพ่อ

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
Back to top button