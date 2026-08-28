วอลเลย์บอล

ช็อกโลก อิหร่านชนะอินโดนีเซีย ลิ่วรอบรองฯ ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์!

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 17:10 น.

วอลเลย์บอลหญิงอิหร่าน พลิกสถานการณ์ห ลังเสียเซตแรก เอาชนะอินโดนีเซีย 3-1 เซต ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย 2026 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบก่อนรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ทีมชาติอิหร่านสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะอินโดนีเซีย 3-1 เซต 19-25, 25-16, 25-12 และ 25-17 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกของประเทศ

เกมเริ่มต้นด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของอินโดนีเซีย ซึ่งเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและฉวยโอกาสทำคะแนนในช่วงสำคัญ ก่อนเก็บเซตแรกไปได้ 25-19 ทำให้อิหร่านตกเป็นฝ่ายตามหลัง

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เข้าสู่เซตที่สอง อิหร่านปรับจังหวะเกมรุกและกดดันคู่แข่งด้วยการเสิร์ฟมากขึ้น ก่อนเอาชนะ 25-16 ตีเสมอเป็น 1-1 เซต

เซตที่สามกลายเป็นอิหร่านที่ควบคุมเกมได้อย่างเด็ดขาด ทั้งการโจมตีและการสกัดกั้นหน้าเน็ต ทำคะแนนทิ้งห่างตั้งแต่ช่วงต้นและชนะไป 25-12 ขึ้นนำ 2-1 เซต

อิหร่านยังรักษาความได้เปรียบในเซตที่สี่ แม้อินโดนีเซียพยายามเร่งเกมเพื่อต่ออายุการแข่งขัน แต่ไม่สามารถหยุดเกมรุกของคู่แข่งได้ สุดท้ายอิหร่านปิดเซต 25-17 คว้าชัยด้วยสกอร์รวม 3-1 เซต 25-19 25-16 25-12 และ 25-17

ชัยชนะนัดนี้ทำให้อิหร่านผ่านเข้าสู่รอบ 4 ทีมสุดท้ายของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรก พร้อมรับประกันว่าจะจบการแข่งขันไม่ต่ำกว่าอันดับ 4

ก่อนหน้านี้ ผลงานดีที่สุดของอิหร่านในรายการนี้คืออันดับ 7 เมื่อปี 2019 ครั้งนั้นอิหร่านเอาชนะอินโดนีเซีย 3-2 เซตในรอบจัดอันดับ การเข้าถึงรอบรองชนะเลิศในปี 2026 จึงกลายเป็นสถิติใหม่ของทีมชาติหญิงอิหร่าน

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เส้นทางในรอบแบ่งกลุ่ม อิหร่านเก็บชัยชนะ 2 นัด เหนือไต้หวันและอิรัก ก่อนจบอันดับ 2 ของกลุ่ม A และผ่านเข้ามาพบอินโดนีเซีย รองแชมป์กลุ่ม B ในรอบก่อนรองชนะเลิศ

ผลนัดนี้ยังเป็นการถอนแค้นให้กับอิหร่าน หลังเคยแพ้อินโดนีเซีย 1-3 เซต ในการแข่งขัน AVC Women’s Nations Cup เมื่อเดือนมิถุนายน 2569

รอบรองชนะเลิศมีกำหนดแข่งขันวันที่ 29 สิงหาคม 2569 อิหร่านจะพบกับผู้ชนะระหว่างเจ้าภาพจีนกับเวียดนาม

การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มีโควตาไปวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 จำนวน 3 ทีม อิหร่านจึงยังต้องชนะในรอบรองชนะเลิศ หรือคว้าอันดับ 3 ให้ได้ จึงจะสร้างประวัติศาสตร์เพิ่มเติมด้วยการผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์โลก

ส่วนทีมแชมป์เอเชีย 2026 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสโดยอัตโนมัติ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 17:10 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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