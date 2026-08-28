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กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 16:30 น.
กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก แห่บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย

กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก ทำสูญเสียรายได้หนัก บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย คนหันไปรักษาประเทศอื่นแทน

สื่อกัมพูชารายงานกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโซเชียลมีเดีย หลังโรงพยาบาลสุรินทร์ปลดป้ายชื่อที่มีตัวอักษรภาษาเขมรออกทั้งหมด โดยชาวกัมพูชาจำนวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นตอบโต้การกระทำดังกล่าว ระบุว่าไม่ได้รู้สึกโกรธเคืองหรือน้อยใจแต่อย่างใด พร้อมประกาศจุดยืนไม่เดินทางเข้ามารักษาตัวในประเทศไทยอีกต่อไป

ตามรายงานของสื่อกัมพูชา ชาวเน็ตกัมพูชาระบุว่าฝ่ายกัมพูชาไม่เคยเรียกร้องให้โรงพยาบาลในไทยติดตัวอักษรภาษาเขมรบนป้ายตั้งแต่แรก แต่เป็นฝ่ายไทยที่เพิ่มตัวอักษรดังกล่าวขึ้นเองเพื่อดึงดูดผู้ป่วยชาวกัมพูชาและสร้างรายได้ ทำให้การปลดป้ายภาษาเขมรออกในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมจากฝ่ายไทย

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โรงพยาบาลสุรินทร์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งในไทย เคยมีผู้ป่วยชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามารักษาตัวเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลังเกิดข้อพิพาทบริเวณพรมแดนบึงตระกวน ซึ่งสื่อกัมพูชารายงานว่ามีการกล่าวหาฝ่ายไทยเรื่องเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนของกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ฝ่ายไทยยังไม่มีการยืนยันหรือชี้แจงข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

เหตุการณ์ข้อพิพาทบริเวณพรมแดนส่งผลให้กระแสชาตินิยมในหมู่ชาวกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น ผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่มีฐานะการเงินดีจำนวนหนึ่งตัดสินใจยุติการเดินทางมารักษาตัวในประเทศไทย โดยหันไปใช้บริการด้านสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนามแทน เนื่องจากมองว่ามีมาตรฐานสูงกว่า มีความทันสมัย และปลอดภัยมากกว่า

สื่อกัมพูชาสรุปว่า การบอยคอตของชาวกัมพูชาส่งผลให้โรงพยาบาลตามแนวชายแดนไทยสูญเสียรายได้อย่างหนัก พร้อมยืนยันว่าการลบตัวอักษรภาษาเขมรออกจากป้ายโรงพยาบาลไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณค่าของภาษาประจำชาติกัมพูชาแต่อย่างใด

ที่มา: KBN NEWS

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 16:30 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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