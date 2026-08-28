ข่าว

อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 16:36 น.
อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

อาลัย “ฝ้าย เรือทอง” เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป คู่กรณีอดีตนักร้องประกวดเวทีดัง เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

เกิดข่าวเศร้าขึ้นอีกครั้ง เมื่อทางทีมงาน โหนกระแส ได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ คุณฝ้าย เรือทอง เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปเรือทอง ซึ่งจากไปอย่างสงบหลังจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (22 ส.ค. 69) ก่อนอาการจะทรุดหนักและสิ้นใจลงเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา

หลายคนคงยังจำได้ว่า คุณฝ้าย คือหนึ่งในผู้เสียหาย และเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป ซึ่งทางคู่กรณีเป็นถึงอดีตนักร้องประกวดเวทีดังไม่ยอมจ่ายหนี้และยืมเงินอีก ซึ่งเคยตกเป็นข่าวโด่งดังและเดินทางมาออกรายการโหนกระแสเพื่อทวงถามความรับผิดชอบเมื่อช่วงปีก่อน

โฆษณา

คุณฝ้ายเคยออกมาเปิดเผยว่าตนเองได้รับความเสียหายจากธุรกิจดังกล่าวสูงถึง 5.25 ล้านบาท แถมบ้านพักยังต้องถูกยึดจากการขายฝาก ทำให้เจ้าตัวต้องเผชิญกับภาวะความเครียดสะสมอย่างหนักหน่วง ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา คุณฝ้ายไม่เคยหยุดเรียกร้องความเป็นธรรมและทวงถามเงินคืนจากคู่กรณี หลังอีกฝ่ายเคยรับปากในรายการว่าจะเคลียร์เงินให้ทั้งหมด แต่สุดท้ายกลับเงียบหายและไร้การติดต่อชดใช้ใด ๆ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : honekrasae

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด ตารางทักษาโหรรานี งวด 1 ก.ย. 69 เลขเด็ด

อ.ออร่า แจกเลขเด็ดทักษามหารานี งวด 1/9/69 ชี้เป้าเลขเด่น จับคู่ลุ้นโชค

2 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินก้อนช่วยค่ารักษาพ่อ

2 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก แห่บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย

22 นาที ที่แล้ว
เปิดคลิปนาทีมวลน้ำยักษ์ถล่มเนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาที มวลน้ำยักษ์ถล่ม เนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา

22 นาที ที่แล้ว
อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ข่าว

อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมอเหรียญทอง สู้ชั้นอุทธรณ์ต่อ หลังศาลสั่งจำคุก ปรับ 3 แสน คดีหมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่

34 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เป็นแบบนี้! ชาวเน็ตเผยสาเหตุ เขมรจ่ายค่าหมอ แต่หาว่าโรงพยาบาลไทยโกง

45 นาที ที่แล้ว
เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์ วอลเลย์บอล

เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์

46 นาที ที่แล้ว
เลขมงคล กษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 สวรรคตวัย 89 พรรษา ครองราชย์ 35 ปี จับตางวด 1 ก.ย. 69 เลขเด็ด

เลขมงคล กษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 สวรรคตวัย 89 พรรษา ครองราชย์ 35 ปี จับตางวด 1 ก.ย. 69

52 นาที ที่แล้ว
ฟันไม่เลี้ยง! กระบี่ สั่งปลดแล้วกว่า 100 ข้าราชการเซ่นปม โกงสอบท้องถิ่น ข่าว

ฟันไม่เลี้ยง! กระบี่ สั่งปลดแล้วกว่า 100 ข้าราชการเซ่นปม โกงสอบท้องถิ่น

53 นาที ที่แล้ว
สาเหตุ วรเดช ช่างบุ ใส่แหวนเยอะ ข่าว

รู้แล้ว “วรเดช ช่างบุ” ที่ปรึกษาป้าดา เผยสาเหตุใส่แหวนเยอะจนแย่งซีน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ King Haakon กษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ จากนายทหารเรือ สู่ประมุขวัย 53 ปี ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ King Haakon กษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ จากนายทหารเรือ สู่ประมุขวัย 53 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัดดาว อัปเดต อาการบาดเจ็บล่าสุด เผยดีใจที่ได้ช่วยทีม ลั่นเราจะไปเอาแชมป์ ข่าวกีฬา

ทัดดาว อัปเดต อาการบาดเจ็บล่าสุด เผยดีใจที่ได้ช่วยทีม ลั่นเราจะไปเอาแชมป์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคตรซวย แจ๊คพอตพนันออนไลน์ 10 ล้าน สุดท้ายโดนจับบัญชีม้า จ่อโดนป้ายเป็นเจ้าของเว็บ ข่าว

โคตรซวย แจ๊คพอตพนันออนไลน์ 10 ล้าน สุดท้ายโดนจับบัญชีม้า จ่อโดนป้ายเป็นเจ้าของเว็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ค้นหาผู้สูญหายน้ำท่วมทิเบต หลังระงับภารกิจ หวั่นทะเลสาบแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังหวนเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ กลางรายการดัง ในรอบ 15 ปี บันเทิง

เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูต แจงนักท่องเที่ยวบิดค่าอาหาร 8 พันบาท ที่ป่าตอง ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอิสราเอล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ครูก้อย รู้พร้อมทุกคน เจมส์-เอ๊ะ กลับมาเจอกัน ยอมรับสับสน กลัวสามีจะอึดอัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าวการเมือง

ประกาศแล้ว กฎหมายเนรเทศฉบับแรกของไทย กวาดล้างต่างชาติพฤติกรรมแย่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 กษัตริย์นอร์เวย์ เสด็จสวรรคต พระชนมายุ 89 พรรษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล่าตัว! แก๊งวัยรุ่นซิ่งจยย. ปาระเบิดปิงปอง กลางวัด ครูเวรโดนลูกหลงบาดเจ็บ ข่าว

ล่าตัว! แก๊งวัยรุ่นซิ่งจยย. ปาระเบิดปิงปอง กลางวัด ครูเวรโดนลูกหลงบาดเจ็บ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มสุรินทร์ ออกโรงโต้! เขมรอ้าง รพ.ติดหนี้ 2 หมื่น ลั่นถ้าไม่รักษาให้ไปป่าช้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนแสงทองวิทยาออกแถลงการณ์นักเรียนเสียชีวิต ข่าว

ร.ร.แสงทองวิทยา แถลงการณ์เสียใจ นักเรียนพลัดตกอาคารเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 16:36 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ตารางทักษาโหรรานี งวด 1 ก.ย. 69

อ.ออร่า แจกเลขเด็ดทักษามหารานี งวด 1/9/69 ชี้เป้าเลขเด่น จับคู่ลุ้นโชค

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินก้อนช่วยค่ารักษาพ่อ

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก แห่บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย

กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
เปิดคลิปนาทีมวลน้ำยักษ์ถล่มเนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา

เปิดคลิปนาที มวลน้ำยักษ์ถล่ม เนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
Back to top button