อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก
อาลัย “ฝ้าย เรือทอง” เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป คู่กรณีอดีตนักร้องประกวดเวทีดัง เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก
เกิดข่าวเศร้าขึ้นอีกครั้ง เมื่อทางทีมงาน โหนกระแส ได้รับแจ้งข่าวการเสียชีวิตของ คุณฝ้าย เรือทอง เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปเรือทอง ซึ่งจากไปอย่างสงบหลังจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (22 ส.ค. 69) ก่อนอาการจะทรุดหนักและสิ้นใจลงเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 69 ที่ผ่านมา
หลายคนคงยังจำได้ว่า คุณฝ้าย คือหนึ่งในผู้เสียหาย และเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ธุรกิจก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูป ซึ่งทางคู่กรณีเป็นถึงอดีตนักร้องประกวดเวทีดังไม่ยอมจ่ายหนี้และยืมเงินอีก ซึ่งเคยตกเป็นข่าวโด่งดังและเดินทางมาออกรายการโหนกระแสเพื่อทวงถามความรับผิดชอบเมื่อช่วงปีก่อน
คุณฝ้ายเคยออกมาเปิดเผยว่าตนเองได้รับความเสียหายจากธุรกิจดังกล่าวสูงถึง 5.25 ล้านบาท แถมบ้านพักยังต้องถูกยึดจากการขายฝาก ทำให้เจ้าตัวต้องเผชิญกับภาวะความเครียดสะสมอย่างหนักหน่วง ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา คุณฝ้ายไม่เคยหยุดเรียกร้องความเป็นธรรมและทวงถามเงินคืนจากคู่กรณี หลังอีกฝ่ายเคยรับปากในรายการว่าจะเคลียร์เงินให้ทั้งหมด แต่สุดท้ายกลับเงียบหายและไร้การติดต่อชดใช้ใด ๆ
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อ้างอิงจาก : honekrasae
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