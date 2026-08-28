บันเทิง

ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินก้อนช่วยค่ารักษาพ่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 16:50 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 16:50 น.

ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินสดก้อนใหญ่ช่วยค่ารักษาพ่อ เผย เป็นบุญคุณครั้งใหญ่ของชีวิต ลั่น เข้าใจแล้วฟ้าหลังฝนสวยจริง ๆ

หลังจากที่ แจ็ค แฟนฉัน โพสต์อัปเดตว่าสามารถติดต่อ ต้า เฟ็ดเฟ่ ให้มาพบเจอและพูดคุยกับ คุณกฤษ ศรีชวาลา หลังนักธุรกิจชื่อดังขอช่วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพ่อของต้า ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ

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ล่าสุด ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้โพสต์ภาพคู่กับ กฤษ ศรีชวาลา พร้อมระบุข้อความขอบคุณความเมตตาในครั้งนี้ นับเป็นบุญคุณครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้

“กราบขอบพระคุณ พี่กฤษน์ ศรีชวาลา ที่สละเวลาและเมตตา มอบเงินสดก้อนใหญ่ให้ผมไปรักษาพ่อ และให้ค่าดูแลท่านจนถึงถึงวันนั้น ผมถือว่าเป็นหนึ่งในบุญคุณใหญ่ของชีวิตเลย คนไม่รู้จักกัน แต่ทำกันขนาดนี้ จะตอบแทนโดยเป็นคนดีของสังคม ตั้งใจทำมาหากิน เป็นตัวแทนคนล้มแล้วลุกได้ครับ

ผมเข้าใจแล้วครับ ฟ้าหลังฝน สวยจริงๆ ส่วนคดีความก็สู้กันต่อครับ ปัญหายังไม่หมด แต่มีทุกคนอยู่ข้าง ๆ มีความสุขครับ

ขอบคุณแจ๊คแฟนฉันด้วยครับพี่ประสานเรื่องดี ๆ นี้ให้ครับ”

ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินสดก้อนใหญ่ช่วยค่ารักษาพ่อ-1

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อ้างอิงจาก : FB ต้า เฟ็ดเฟ่

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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