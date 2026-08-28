ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินก้อนช่วยค่ารักษาพ่อ
ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินสดก้อนใหญ่ช่วยค่ารักษาพ่อ เผย เป็นบุญคุณครั้งใหญ่ของชีวิต ลั่น เข้าใจแล้วฟ้าหลังฝนสวยจริง ๆ
หลังจากที่ แจ็ค แฟนฉัน โพสต์อัปเดตว่าสามารถติดต่อ ต้า เฟ็ดเฟ่ ให้มาพบเจอและพูดคุยกับ คุณกฤษ ศรีชวาลา หลังนักธุรกิจชื่อดังขอช่วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพ่อของต้า ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อโฆษณา
ล่าสุด ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้โพสต์ภาพคู่กับ กฤษ ศรีชวาลา พร้อมระบุข้อความขอบคุณความเมตตาในครั้งนี้ นับเป็นบุญคุณครั้งใหญ่ในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้
“กราบขอบพระคุณ พี่กฤษน์ ศรีชวาลา ที่สละเวลาและเมตตา มอบเงินสดก้อนใหญ่ให้ผมไปรักษาพ่อ และให้ค่าดูแลท่านจนถึงถึงวันนั้น ผมถือว่าเป็นหนึ่งในบุญคุณใหญ่ของชีวิตเลย คนไม่รู้จักกัน แต่ทำกันขนาดนี้ จะตอบแทนโดยเป็นคนดีของสังคม ตั้งใจทำมาหากิน เป็นตัวแทนคนล้มแล้วลุกได้ครับ
ผมเข้าใจแล้วครับ ฟ้าหลังฝน สวยจริงๆ ส่วนคดีความก็สู้กันต่อครับ ปัญหายังไม่หมด แต่มีทุกคนอยู่ข้าง ๆ มีความสุขครับ
ขอบคุณแจ๊คแฟนฉันด้วยครับพี่ประสานเรื่องดี ๆ นี้ให้ครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ
- ต้า เฟ็ดเฟ่ ย้อนเล่าความประทับใจ พ่อป๋อง-พี่แทค กล้าชวนขึ้นไลฟ์-รับมือทัวร์จนคนเลิกด่า
- รู้แล้ว เศรษฐีใจบุญ ติดต่อ แจ็ค แฟนฉัน ยื่นมือช่วยพ่อ ต้า เฟ็ดเฟ่ คือใคร?
อ้างอิงจาก : FB ต้า เฟ็ดเฟ่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: