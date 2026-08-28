วอลเลย์บอล

เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 16:07 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 16:07 น.
เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์

วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ ญี่ปุ่น รอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย 2026 เทียบคะแนน ถ้าชนะได้บวกเพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้ารอบชิงชนะเลิศสมัย 4 ลุ้นตั๋วโอลิมปิก 2028

อัปเดตคะแนนอันดับโลกก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่น พบ ทีมชาติไทย วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 16.15 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

ก่อนลงสนาม ญี่ปุ่นอยู่อันดับ 6 ของโลก มี 336.28 คะแนน ส่วนไทยรั้งอันดับ 17 ของโลก มี 206.37 คะแนน คะแนนสะสมห่างกัน 129.91 คะแนน

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ด้วยช่องว่างอันดับที่ค่อนข้างมาก หากทีมชาติไทยสร้างผลงานพลิกชนะญี่ปุ่น จะได้รับคะแนนอันดับโลกก้อนใหญ่ทันที ไม่ว่าจะจบด้วยสกอร์ 3-0, 3-1 หรือ 3-2 เซต

เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์

ไทยชนะญี่ปุ่น ได้เพิ่มกี่คะแนน

จากตารางคำนวณ World Ranking Points ของ Volleyball World คะแนนที่ไทยจะได้รับหากเอาชนะญี่ปุ่นมีดังนี้

ผลการแข่งขัน คะแนนไทยเพิ่ม คะแนนไทยหลังจบเกม
ไทยชนะ 3-0 เซต +16.47 222.84
ไทยชนะ 3-1 เซต +13.97 220.34
ไทยชนะ 3-2 เซต +11.47 217.84

ชัยชนะ 3-0 เซตจะทำให้ไทยได้คะแนนมากที่สุด 16.47 คะแนน ส่งผลให้ยอดสะสมเพิ่มจาก 206.37 เป็น 222.84 คะแนน

หากชนะ 3-1 เซต ไทยจะได้เพิ่ม 13.97 คะแนน รวมเป็น 220.34 คะแนน ส่วนการชนะในเกมห้าเซตด้วยสกอร์ 3-2 ยังได้เพิ่มถึง 11.47 คะแนน ยอดสะสมขยับเป็น 217.84 คะแนน

ถ้าไทยแพ้ญี่ปุ่น เสียกี่คะแนน

แม้ญี่ปุ่นมีอันดับสูงกว่าไทยมาก แต่ทีมชาติไทยยังมีความเสี่ยงเสียคะแนนหากเป็นฝ่ายแพ้ โดยจำนวนคะแนนขึ้นอยู่กับสกอร์การแข่งขัน

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ผลการแข่งขัน คะแนนไทยเพิ่ม/ลด คะแนนไทยหลังจบเกม
ไทยแพ้ 2-3 เซต -0.01 206.36
ไทยแพ้ 1-3 เซต -1.03 205.34
ไทยแพ้ 0-3 เซต -3.53 202.84

หากไทยยื้อถึงห้าเซตก่อนแพ้ 2-3 จะเสียเพียง 0.01 คะแนน แต่หากแพ้ 0-3 เซต จะเสีย 3.53 คะแนน เหลือ 202.84 คะแนน

เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์

ไทยฟอร์มดี ชนะรวด 4 นัดก่อนเจอญี่ปุ่น

ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยผลงานชนะ 4 นัดติดต่อกัน เริ่มจากรอบแบ่งกลุ่มที่เอาชนะออสเตรเลีย 3-0 อินโดนีเซีย 3-0 และคาซัคสถาน 3-1 เซต

รอบก่อนรองชนะเลิศ ไทยเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต 25-20, 25-18 และ 25-21 ได้เพิ่ม 7.25 คะแนน จากเดิม 199.12 เป็น 206.37 คะแนน

ด้านญี่ปุ่นยังไม่แพ้และไม่เสียเซตในรายการนี้ รอบแบ่งกลุ่มชนะฮ่องกง เกาหลีใต้ และเวียดนามด้วยสกอร์ 3-0 ทั้งหมด ก่อนเอาชนะไชนีสไทเป 3-0 เซต 25-14, 25-21 และ 25-13 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้เพิ่ม 1.18 คะแนน จาก 335.10 เป็น 336.28 คะแนน

การพบกันครั้งนี้ยังเป็นการย้อนรอยรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย 2023 ซึ่งไทยเคยเอาชนะญี่ปุ่น 3-2 เซต ก่อนผ่านไปคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 3

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เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์

โปรแกรมไทย พบ ญี่ปุ่น รอบรองชนะเลิศ

  • รายการ: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026
  • รอบ: รองชนะเลิศ
  • คู่แข่งขัน: ญี่ปุ่น พบ ไทย
  • วันที่: วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569
  • เวลา: 16.15 น. ตามเวลาประเทศไทย
  • เวลาท้องถิ่นจีน: 17.15 น.
  • สนาม: เทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม
  • ถ่ายทอดสด: Monomax และ Monomax Sports ช่อง 29
  • ผลการแข่งขันสด: Volleyball World

ผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พร้อมการันตีโควตาวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ส่วนเป้าหมายใหญ่ของรายการนี้คือแชมป์เอเชีย ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 16:07 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 16:07 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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