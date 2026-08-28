เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์
วอลเลย์บอลหญิงไทย พบ ญี่ปุ่น รอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย 2026 เทียบคะแนน ถ้าชนะได้บวกเพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้ารอบชิงชนะเลิศสมัย 4 ลุ้นตั๋วโอลิมปิก 2028
อัปเดตคะแนนอันดับโลกก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบรองชนะเลิศ ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่น พบ ทีมชาติไทย วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 16.15 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
ก่อนลงสนาม ญี่ปุ่นอยู่อันดับ 6 ของโลก มี 336.28 คะแนน ส่วนไทยรั้งอันดับ 17 ของโลก มี 206.37 คะแนน คะแนนสะสมห่างกัน 129.91 คะแนน
ด้วยช่องว่างอันดับที่ค่อนข้างมาก หากทีมชาติไทยสร้างผลงานพลิกชนะญี่ปุ่น จะได้รับคะแนนอันดับโลกก้อนใหญ่ทันที ไม่ว่าจะจบด้วยสกอร์ 3-0, 3-1 หรือ 3-2 เซต
ไทยชนะญี่ปุ่น ได้เพิ่มกี่คะแนน
จากตารางคำนวณ World Ranking Points ของ Volleyball World คะแนนที่ไทยจะได้รับหากเอาชนะญี่ปุ่นมีดังนี้
|ผลการแข่งขัน
|คะแนนไทยเพิ่ม
|คะแนนไทยหลังจบเกม
|ไทยชนะ 3-0 เซต
|+16.47
|222.84
|ไทยชนะ 3-1 เซต
|+13.97
|220.34
|ไทยชนะ 3-2 เซต
|+11.47
|217.84
ชัยชนะ 3-0 เซตจะทำให้ไทยได้คะแนนมากที่สุด 16.47 คะแนน ส่งผลให้ยอดสะสมเพิ่มจาก 206.37 เป็น 222.84 คะแนน
หากชนะ 3-1 เซต ไทยจะได้เพิ่ม 13.97 คะแนน รวมเป็น 220.34 คะแนน ส่วนการชนะในเกมห้าเซตด้วยสกอร์ 3-2 ยังได้เพิ่มถึง 11.47 คะแนน ยอดสะสมขยับเป็น 217.84 คะแนน
ถ้าไทยแพ้ญี่ปุ่น เสียกี่คะแนน
แม้ญี่ปุ่นมีอันดับสูงกว่าไทยมาก แต่ทีมชาติไทยยังมีความเสี่ยงเสียคะแนนหากเป็นฝ่ายแพ้ โดยจำนวนคะแนนขึ้นอยู่กับสกอร์การแข่งขัน
|ผลการแข่งขัน
|คะแนนไทยเพิ่ม/ลด
|คะแนนไทยหลังจบเกม
|ไทยแพ้ 2-3 เซต
|-0.01
|206.36
|ไทยแพ้ 1-3 เซต
|-1.03
|205.34
|ไทยแพ้ 0-3 เซต
|-3.53
|202.84
หากไทยยื้อถึงห้าเซตก่อนแพ้ 2-3 จะเสียเพียง 0.01 คะแนน แต่หากแพ้ 0-3 เซต จะเสีย 3.53 คะแนน เหลือ 202.84 คะแนน
ไทยฟอร์มดี ชนะรวด 4 นัดก่อนเจอญี่ปุ่น
ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด้วยผลงานชนะ 4 นัดติดต่อกัน เริ่มจากรอบแบ่งกลุ่มที่เอาชนะออสเตรเลีย 3-0 อินโดนีเซีย 3-0 และคาซัคสถาน 3-1 เซต
รอบก่อนรองชนะเลิศ ไทยเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต 25-20, 25-18 และ 25-21 ได้เพิ่ม 7.25 คะแนน จากเดิม 199.12 เป็น 206.37 คะแนน
ด้านญี่ปุ่นยังไม่แพ้และไม่เสียเซตในรายการนี้ รอบแบ่งกลุ่มชนะฮ่องกง เกาหลีใต้ และเวียดนามด้วยสกอร์ 3-0 ทั้งหมด ก่อนเอาชนะไชนีสไทเป 3-0 เซต 25-14, 25-21 และ 25-13 ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้เพิ่ม 1.18 คะแนน จาก 335.10 เป็น 336.28 คะแนน
การพบกันครั้งนี้ยังเป็นการย้อนรอยรอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย 2023 ซึ่งไทยเคยเอาชนะญี่ปุ่น 3-2 เซต ก่อนผ่านไปคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 3
โปรแกรมไทย พบ ญี่ปุ่น รอบรองชนะเลิศ
- รายการ: วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026
- รอบ: รองชนะเลิศ
- คู่แข่งขัน: ญี่ปุ่น พบ ไทย
- วันที่: วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569
- เวลา: 16.15 น. ตามเวลาประเทศไทย
- เวลาท้องถิ่นจีน: 17.15 น.
- สนาม: เทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม
- ถ่ายทอดสด: Monomax และ Monomax Sports ช่อง 29
- ผลการแข่งขันสด: Volleyball World
ผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พร้อมการันตีโควตาวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 ส่วนเป้าหมายใหญ่ของรายการนี้คือแชมป์เอเชีย ซึ่งจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส
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