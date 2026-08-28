ฟันไม่เลี้ยง! กระบี่ สั่งปลดแล้วกว่า 100 ข้าราชการเซ่นปม โกงสอบท้องถิ่น
กระบี่สั่งปลดแล้วกว่า 100 ข้าราชการเซ่นปมโกงสอบท้องถิ่น ผู้ถูกถอดสารภาพสิ้น จ่าย 4 แสน ให้ญาติที่เป็นปลัดวิ่งเต้นให้
ความคืบหน้ากรณีโกงสอบท้องถิ่น ล่าสุด 28 ส.ค. 69 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ได้ทยอยลงนามคำสั่งให้ข้าราชการที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการโกงสอบพ้นจากตำแหน่งราชการแล้วกว่า 100 ราย
ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุในจังหวัดกระบี่จากปมเหตุดังกล่าวมีทั้งหมด 2 รุ่น รวม 158 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ที่ไม่ผ่านและไม่มีรายชื่อในบัญชีประกาศผลใหม่รวม 121 ราย แยกเป็นสังกัด อบจ.กระบี่ 9 ราย, เทศบาลตำบล 40 ราย และองค์การบริหารส่วนตำบล 72 ราย
ล่าสุดมีการลงนามให้พ้นจากราชการแล้วกว่า 100 ราย และคาดว่าจะดำเนินการครบทั้งหมด 121 รายภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ตามกรอบเวลาที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) กำหนด
เจ้าหน้าที่ อปท. นายหนึ่งในระดับปฏิบัติการที่ถูกให้ออกจากราชการ เปิดปากสารภาพข้อมูลสำคัญว่า “มีญาติซึ่งเป็นข้าราชการระดับปลัดประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินการติดต่อและจ่ายเงินจำนวนกว่า 400,000 บาท เพื่อแลกกับการได้บรรจุเข้ารับราชการ ทั้งที่ผลสอบเดิมทำได้เพียง 27 คะแนนเท่านั้น”
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อ้างอิงจาก : ข่าวสด
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