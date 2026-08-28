หมอเหรียญทอง สู้ชั้นอุทธรณ์ต่อ หลังศาลสั่งจำคุก ปรับ 3 แสน คดีหมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่
หมอเหรียญทอง เคลื่อนไหวหลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี ปรับ 3 แสน คดีโพสต์หมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่ เดินหน้ายื่นขออุทธรณ์ต่อ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานพิพากษาโทษจำคุก หมอเหรียญทอง หรือ พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็นเวลา 3 ปี ให้รอลงโทษ ลงอาญาไว้ 2 ปี และสั่งปรับเงิน 300,000 บาท พร้อมชดเชยค่าเสียหายทางแพ่งให้โจทก์อีก 300,000 บาท จากกรณีที่หมอเหรียญทองโพสต์ข้อความกล่าวหาว่าเจ้าของร้าน ตั้งฮกกี่ บะหมี่กวางตุ้งเป็นแนวร่วมอริราชศัตรู สร้างความเสียหายจนเกิดการฟ้องร้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
หลังศาลพิพากษา เพจร้าน ตั้งฮกกี่ บะหมี่กวางตุ้ง เคลื่อนไหวระบุว่า “กราบขอบพระคุณ ทนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ปล. กราบขอบพระคุณหมอที่เป็นนายทุนให้ร้านบะหมี่ครับ ไหว้ย่อ”
ขณะที่ หมอเหรียญทอง รชโพสต์ข้อความชี้แจง ประกาศเดินหน้าต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ระบุว่า
“คดีบะหมี่ คดีที่ 1 ศาลชั้นต้นให้ผมชนะ เจ้าของบะหมี่ขออุทธรณ์ ไม่เห็นมีสำนักข่าวลงข่าวกันเลย
คดีบะหมี่ คดีที่ 2 ศาลชั้นต้นให้ผมแพ้ ผมก็ขออุทธรณ์สิครับ แต่เห็นการเผยแพร่ข่าวอย่างกับคดีถึงที่สุดจนถึงศาลฎีกาไปแล้ว
คำพิพากษาศาลชั้นต้นมีประเด็นไม่ถูกต้องมากมายที่ผมต้องขออุทธรณ์และผมมั่นใจเสียด้วยว่าศาลอุทธรณ์-ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นเสียด้วยซ้ำ
ผมถูกอดีต สส. เป็นโจทก์ฟ้องผมมากถึง 4 คดี ศาลชั้นต้นให้ผมแพ้ 3 คดี ลงโทษจำคุกผมรวม 3 คดีทั้งสิ้น 10 ปี ปรับทั้งสิ้น 6 แสนบาท จ่ายค่าเสียหายอีก 3 แสนบาท …ผมก็ขออุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
2 คดีมีการกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ยกฟ้องไปแล้ว 2 คดี ไม่ต้องจำคุก ได้คืนเงินค่าปรับ 5 แสนบาท ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นให้แก่โจทก์
ส่วนอีก 1 คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ หากผมแพ้ผมก็ขอฎีกามันก็แค่นั้นเอง
กระบวนการต่อสู้ในคดีต่าง ๆ บนศาล มันก็มีแพ้มีชนะ หากผมหรือคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาก็อุทธรณ์-ฎีกาสู้กันไป มันก็เหมือนกีฬานั่นแหละครับ
แพ้ยก 1 จะแพ้หรือชนะยก 2 ก็ต้องสู้กันจนแพ้หรือชนะยก 3 เท่านั้นมันจึงจะถึงที่สุดครับ
ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ผมก็ยังเป็นตาแป๊ะหลักสี่ คนธรรมดา ๆ ที่ยังคงปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเหมือนเดิม
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ 28 ส.ค.69 เวลา 14.06 น.”
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