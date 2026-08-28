ข่าว

หมอเหรียญทอง สู้ชั้นอุทธรณ์ต่อ หลังศาลสั่งจำคุก ปรับ 3 แสน คดีหมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 16:19 น.

หมอเหรียญทอง เคลื่อนไหวหลังศาลสั่งจำคุก 2 ปี ปรับ 3 แสน คดีโพสต์หมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่ เดินหน้ายื่นขออุทธรณ์ต่อ

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานพิพากษาโทษจำคุก หมอเหรียญทอง หรือ พลตรี นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ เป็นเวลา 3 ปี ให้รอลงโทษ ลงอาญาไว้ 2 ปี และสั่งปรับเงิน 300,000 บาท พร้อมชดเชยค่าเสียหายทางแพ่งให้โจทก์อีก 300,000 บาท จากกรณีที่หมอเหรียญทองโพสต์ข้อความกล่าวหาว่าเจ้าของร้าน ตั้งฮกกี่ บะหมี่กวางตุ้งเป็นแนวร่วมอริราชศัตรู สร้างความเสียหายจนเกิดการฟ้องร้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา

หลังศาลพิพากษา เพจร้าน ตั้งฮกกี่ บะหมี่กวางตุ้ง เคลื่อนไหวระบุว่า “กราบขอบพระคุณ ทนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ปล. กราบขอบพระคุณหมอที่เป็นนายทุนให้ร้านบะหมี่ครับ ไหว้ย่อ”

โฆษณา

ขณะที่ หมอเหรียญทอง รชโพสต์ข้อความชี้แจง ประกาศเดินหน้าต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ระบุว่า

“คดีบะหมี่ คดีที่ 1 ศาลชั้นต้นให้ผมชนะ เจ้าของบะหมี่ขออุทธรณ์ ไม่เห็นมีสำนักข่าวลงข่าวกันเลย

คดีบะหมี่ คดีที่ 2 ศาลชั้นต้นให้ผมแพ้ ผมก็ขออุทธรณ์สิครับ แต่เห็นการเผยแพร่ข่าวอย่างกับคดีถึงที่สุดจนถึงศาลฎีกาไปแล้ว

คำพิพากษาศาลชั้นต้นมีประเด็นไม่ถูกต้องมากมายที่ผมต้องขออุทธรณ์และผมมั่นใจเสียด้วยว่าศาลอุทธรณ์-ศาลฎีกาจะกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นเสียด้วยซ้ำ

ผมถูกอดีต สส. เป็นโจทก์ฟ้องผมมากถึง 4 คดี ศาลชั้นต้นให้ผมแพ้ 3 คดี ลงโทษจำคุกผมรวม 3 คดีทั้งสิ้น 10 ปี ปรับทั้งสิ้น 6 แสนบาท จ่ายค่าเสียหายอีก 3 แสนบาท …ผมก็ขออุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา

2 คดีมีการกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น ยกฟ้องไปแล้ว 2 คดี ไม่ต้องจำคุก ได้คืนเงินค่าปรับ 5 แสนบาท ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นให้แก่โจทก์

โฆษณา

ส่วนอีก 1 คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ หากผมแพ้ผมก็ขอฎีกามันก็แค่นั้นเอง

กระบวนการต่อสู้ในคดีต่าง ๆ บนศาล มันก็มีแพ้มีชนะ หากผมหรือคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาก็อุทธรณ์-ฎีกาสู้กันไป มันก็เหมือนกีฬานั่นแหละครับ

แพ้ยก 1 จะแพ้หรือชนะยก 2 ก็ต้องสู้กันจนแพ้หรือชนะยก 3 เท่านั้นมันจึงจะถึงที่สุดครับ

ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ผมก็ยังเป็นตาแป๊ะหลักสี่ คนธรรมดา ๆ ที่ยังคงปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเหมือนเดิม

พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ 28 ส.ค.69 เวลา 14.06 น.”

หมอเหรียญทองเคลื่อนไหวหลังศาลสั่งจำคุกคดีโพสต์หมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่
ภาพจาก Facebook : เหรียญทอง แน่นหนา
ร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่ โพสต์หลังศาลตัดสินจำคุกหมอเหรีบญทอง
ภาพจาก Facebook : ตั้งฮกกี่ บะหมี่กวางตุ้ง

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด ตารางทักษาโหรรานี งวด 1 ก.ย. 69 เลขเด็ด

อ.ออร่า แจกเลขเด็ดทักษามหารานี งวด 1/9/69 ชี้เป้าเลขเด่น จับคู่ลุ้นโชค

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินก้อนช่วยค่ารักษาพ่อ

2 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก แห่บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย

22 นาที ที่แล้ว
เปิดคลิปนาทีมวลน้ำยักษ์ถล่มเนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาที มวลน้ำยักษ์ถล่ม เนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา

22 นาที ที่แล้ว
อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ข่าว

อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

24 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมอเหรียญทอง สู้ชั้นอุทธรณ์ต่อ หลังศาลสั่งจำคุก ปรับ 3 แสน คดีหมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เป็นแบบนี้! ชาวเน็ตเผยสาเหตุ เขมรจ่ายค่าหมอ แต่หาว่าโรงพยาบาลไทยโกง

45 นาที ที่แล้ว
เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์ วอลเลย์บอล

เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์

45 นาที ที่แล้ว
เลขมงคล กษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 สวรรคตวัย 89 พรรษา ครองราชย์ 35 ปี จับตางวด 1 ก.ย. 69 เลขเด็ด

เลขมงคล กษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 สวรรคตวัย 89 พรรษา ครองราชย์ 35 ปี จับตางวด 1 ก.ย. 69

52 นาที ที่แล้ว
ฟันไม่เลี้ยง! กระบี่ สั่งปลดแล้วกว่า 100 ข้าราชการเซ่นปม โกงสอบท้องถิ่น ข่าว

ฟันไม่เลี้ยง! กระบี่ สั่งปลดแล้วกว่า 100 ข้าราชการเซ่นปม โกงสอบท้องถิ่น

53 นาที ที่แล้ว
สาเหตุ วรเดช ช่างบุ ใส่แหวนเยอะ ข่าว

รู้แล้ว “วรเดช ช่างบุ” ที่ปรึกษาป้าดา เผยสาเหตุใส่แหวนเยอะจนแย่งซีน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ King Haakon กษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ จากนายทหารเรือ สู่ประมุขวัย 53 ปี ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ King Haakon กษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ จากนายทหารเรือ สู่ประมุขวัย 53 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัดดาว อัปเดต อาการบาดเจ็บล่าสุด เผยดีใจที่ได้ช่วยทีม ลั่นเราจะไปเอาแชมป์ ข่าวกีฬา

ทัดดาว อัปเดต อาการบาดเจ็บล่าสุด เผยดีใจที่ได้ช่วยทีม ลั่นเราจะไปเอาแชมป์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคตรซวย แจ๊คพอตพนันออนไลน์ 10 ล้าน สุดท้ายโดนจับบัญชีม้า จ่อโดนป้ายเป็นเจ้าของเว็บ ข่าว

โคตรซวย แจ๊คพอตพนันออนไลน์ 10 ล้าน สุดท้ายโดนจับบัญชีม้า จ่อโดนป้ายเป็นเจ้าของเว็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ค้นหาผู้สูญหายน้ำท่วมทิเบต หลังระงับภารกิจ หวั่นทะเลสาบแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังหวนเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ กลางรายการดัง ในรอบ 15 ปี บันเทิง

เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูต แจงนักท่องเที่ยวบิดค่าอาหาร 8 พันบาท ที่ป่าตอง ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอิสราเอล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ครูก้อย รู้พร้อมทุกคน เจมส์-เอ๊ะ กลับมาเจอกัน ยอมรับสับสน กลัวสามีจะอึดอัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าวการเมือง

ประกาศแล้ว กฎหมายเนรเทศฉบับแรกของไทย กวาดล้างต่างชาติพฤติกรรมแย่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 กษัตริย์นอร์เวย์ เสด็จสวรรคต พระชนมายุ 89 พรรษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล่าตัว! แก๊งวัยรุ่นซิ่งจยย. ปาระเบิดปิงปอง กลางวัด ครูเวรโดนลูกหลงบาดเจ็บ ข่าว

ล่าตัว! แก๊งวัยรุ่นซิ่งจยย. ปาระเบิดปิงปอง กลางวัด ครูเวรโดนลูกหลงบาดเจ็บ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มสุรินทร์ ออกโรงโต้! เขมรอ้าง รพ.ติดหนี้ 2 หมื่น ลั่นถ้าไม่รักษาให้ไปป่าช้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนแสงทองวิทยาออกแถลงการณ์นักเรียนเสียชีวิต ข่าว

ร.ร.แสงทองวิทยา แถลงการณ์เสียใจ นักเรียนพลัดตกอาคารเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 16:19 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 16:19 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ตารางทักษาโหรรานี งวด 1 ก.ย. 69

อ.ออร่า แจกเลขเด็ดทักษามหารานี งวด 1/9/69 ชี้เป้าเลขเด่น จับคู่ลุ้นโชค

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินก้อนช่วยค่ารักษาพ่อ

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก แห่บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย

กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
เปิดคลิปนาทีมวลน้ำยักษ์ถล่มเนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา

เปิดคลิปนาที มวลน้ำยักษ์ถล่ม เนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
Back to top button