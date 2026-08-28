เป็นแบบนี้! ชาวเน็ตเผยสาเหตุ เขมรจ่ายค่าหมอ แต่หาว่าโรงพยาบาลไทยโกง
เป็นแบบนี้! ชาวเน็ตเผยสาเหตุ เขมรจ่ายค่าหมอแล้ว แต่สุดท้ายหาว่าโรงพยาบาลไทยโกง แฉพฤติกรรมนายหน้า อมเงินไม่จ่ายโรงพยาบาล
จากประเด็นเดือดในโซเชียลหลังชาวกัมพูชารายหนึ่งอ้างว่าโรงพยาบาลใน จ.สุรินทร์ ค้างเงินอยู่จำนวน 20,000 บาท ท่ามกลางกระแสความไม่พอใจของชาวกัมพูชาที่มีกระแสโรงพยาบาลสุรินทร์ได้เปลี่ยนป้ายโดยการถอดตัวอักษรเขมรออก จนชาวไทยรายหนึ่งออกมาอัดคลิปโต้ประเด็นดังกล่าว
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์ความคิดเห็นที่มาจากชาวเน็ตรายหนึ่ง โดยระบุว่า”มันเคยมีประเด็นที่เคยพูดกันแบบนี้ค่ะจ่า สมัยตอนที่ยังไม่รบกัน การที่คนกัมพูชาที่ชอบเข้ามารักษาในโรงพยาบาลประเทศไทยมากมาย เพราะทาง กัมพูชาเขามีธุรกิจที่มีนายหน้าพาคนมารักษาที่โรงพยาบาลไทย (นึกถึงเอเจนซี่ไทยที่พาคนไปศัลยกรรมที่เกาหลีแบบนั้น)
แต่ทางนายหน้าเขมรจะขอเก็บเงินค่าบริการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทาง ค่ารักษา ค่ายา ฯลฯ ทั้งหมดก่อน แล้วบอกลูกค้าเขมรว่า จ่ายจบที่นายหน้าไม่ต้องเสียอะไรเพิ่ม แล้วก็เอาลูกค้า (คนไข้เขมร) มาหย่อนให้โรงพยาบาลไทยรักษา
นายหน้าเขมรรู้ว่า โรงพยาบาลการรักษาหลายเคสฟรี (เบิกงบหลวงจากภาษีคนไทยมาสนับสนุน) แล้วนายหน้าเขมรไม่เคยเอาเงินมาจ่ายให้โรงพยาบาลไทยจริง ๆ แล้ว
บางเคส คนไข้เขมรจ่ายเงินให้นายหน้าเขมรไปหมดแล้ว แต่พอมารักษาจริง โดนโรงพยาบาลไทยเรียกเก็บค่ารักษา ก็โวยวาย ว่ากูจ่ายเงินไปแล้ว นายหน้าเขมรก็ตีมึนบอกไม่รู้เรื่อง จ่ายเงินให้โรงพยาบาลไทยไปแล้ว คนไข้เขมรบางคนก็ยอมจ่าย บางคนก็ไม่จ่าย
แล้วที่นี่พอคนไข้เขมรพวกนี้กลับประเทศไปก็ไปบอกว่า โรงพยาบาลไทยโกง เรียกเก็บค่ารักษาซ้ำซ้อน จะเรียกเงินที่จ่ายไปคืน แต่พวกเขาไม่รู้ความจริงคนที่โกงเงินไปจริง ๆ คือ นายหน้าเขมร แล้วแน่นอน นายหน้าเขมรมันจะยอมรับหรอว่ามันโกง มันก็โบ้ยโรงพยาบาลไทยสิ มันคงไปตอแxล ลูกค้าว่าเดี๋ยวจะทวงเงินคืนให้ แต่ รพ.ไทยไม่ยอมคืนเงินสักที ประเด็นเคยเป็นดราม่าโต้เถียงที่คนไทยเข้าตอบโต้ในกลุ่มดราม่าเขมรอยู่ค่ะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หนุ่มสุรินทร์ ออกโรงโต้! เขมรอ้าง รพ.ติดหนี้ 2 หมื่น ลั่นถ้าไม่รักษาให้ไปป่าช้า
- เปิดสถานะ งานแต่งเขมร สอดไส้ชุดไทย จ่อขึ้นทะเบียนยูเนสโก ชี้ชะตาปลายปีนี้
- ผอ.JIC ออกโรงโต้เขมร ยืนยันตู้คอนเทนเนอร์ ไม่ใช่เส้นแบ่งแดน สวนเขมรขอให้อ่านเอกสารให้ครบ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: