หวยลาว
ตรวจหวยลาว งวด 28/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยลาว วันนี้ งวด 28/8/69 เช็กหวยลาว เจาะลึกสถิติ เลขออกบ่อย วันศุกร์ พร้อมตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัวจากตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทาง “หวยลาวพัฒนา” งวดวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 รวบรวมสถิติผลการออกรางวัลหวยลาววันอังคารย้อนหลัง นักวิเคราะห์นำตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ นำข้อมูลมาทำนายร่วมกับตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชค
ถ่ายทอดสดหวยลาว งวด 28 ส.ค. 69 (28/8/69)
โฆษณา
ผลหวยลาววันนี้ 28 สิงหาคม 69 (28/8/69)
- เลข 6 ตัว: XXXXXX
- เลข 5 ตัว: XXXXX
- เลข 4 ตัว: XXXX
- เลข 3 ตัว: XXX
- เลข 2 ตัว: XX
- เลข 1 ตัว: X
ผลหวยลาวพัฒนา: XX / XX / XX / XX / XX
เงินรางวัลหวยลาวพัฒนา
- รางวัลเลข 6 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 400,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 5 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 40,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 4 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 5,000,000 กีบ
- รางวัลเลข 3 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 500,000 กีบ
- รางวัลเลข 2 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 60,000 กีบ
- รางวัลเลข 1 ตัว ซื้อถูก 1,000 กีบ ได้เงินรางวัล 6,000 กีบ
สถิติหวยลาว ออกวันศุกร์ ย้อนหลัง
|งวดวันที่
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|เลข 1 ตัว
|21/8/69
|0253
|253
|53
|3
|14/8/69
|7941
|941
|41
|1
|7/8/69
|7677
|677
|77
|7
|31/7/69
|3290
|290
|90
|0
|24/7/69
|2561
|561
|61
|1
|17/7/69
|4604
|604
|04
|4
|10/7/69
|0277
|277
|77
|7
|3/7/69
|0392
|392
|92
|2
|26/6/69
|1577
|577
|77
|7
|19/6/69
|4240
|240
|40
|0
|12/6/69
|5060
|060
|60
|0
|5/6/69
|2469
|469
|69
|9
|29/5/69
|2722
|722
|22
|2
|22/5/69
|3763
|763
|63
|3
|15/5/69
|7095
|095
|95
|5
|8/5/69
|7877
|877
|77
|7
|24/4/69
|3079
|079
|79
|9
|17/4/69
|5079
|079
|79
|9
|10/4/69
|0389
|389
|89
|9
|3/4/69
|7049
|049
|49
|9
|27/3/69
|7449
|449
|49
|9
|20/3/69
|4798
|798
|98
|8
|13/3/69
|3786
|786
|86
|6
|6/3/69
|2926
|926
|26
|6
ส่องสถิติหวยลาว วันศุกร์ และเลขตำรานามสัตว์
การวิเคราะห์แนวทางหวยลาวพัฒนา งวดประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2569 อ้างอิงจากสถิติผลการออกรางวัลหวยลาว เฉพาะวันศุกร์ย้อนหลัง โดยนำกลุ่มตัวเลขที่มีสถิติออกรางวัลซ้ำบ่อยครั้งมาจัดหมวดหมู่ พร้อมทำนายตัวเลขเพิ่มเติมจากตำราเลขนำโชคจากนามสัตว์ ดังนี้
- เลขเด่นประจำงวด: 7
- เลขรองน่าลุ้น: 0 – 1
ชุดเลขท้ายนำโชค
- ชุดเลข 2 ตัวน่าสนใจ: 70 – 71 – 07 – 17 – 77
- ชุดเลข 3 ตัวแรง: 701 – 177 – 071 – 741
ทำนายเลขเด็ดตามตำรานามสัตว์
- กลุ่มสัตว์ใหญ่: ช้าง (13), เสือ (06)
- กลุ่มสัตว์เล็ก: หนู (15), กบ (24)
สรุปชุดเลขท้ายรวมจากตำราสัตว์
- ชุดเลขท้าย 2 ตัว: 13 – 06 – 15 – 24
- ชุดเลขท้าย 3 ตัว: 136 – 615 – 524 – 406
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจหวยลาว 27/8/69 สถิติวันพฤหัสบดีย้อนหลัง วิเคราะห์แนวทางเลขซ้ำ
- ตรวจหวยลาว 26/8/69 สถิติหวยออกวันพุธย้อนหลัง วิเคราะห์แนวทางเลขนามสัตว์
- ตรวจหวยลาว งวด 25/8/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
โฆษณา
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ
ดราม่าเดือด! นักแสดงชาย ลูกร้องหนัก ขอลงเครื่องก่อนเปลี่ยนใจ ทำไฟลต์ดีเลย์ 1 ชม.
52 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 02.00 น.
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล
ช็อกโลก อิหร่านชนะอินโดนีเซีย ลิ่วรอบรองฯ ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ครั้งแรกในประวัติศาสตร์!
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อาลัย “คุณฝ้าย เรือทอง” เสียชีวิตแล้ว เคยออกรายการโหนกระแส ปมก๋วยเตี๋ยว 5.25 ล้าน
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เปิดคลิปนาที มวลน้ำยักษ์ถล่ม เนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
หมอเหรียญทอง สู้ชั้นอุทธรณ์ต่อ หลังศาลสั่งจำคุก ปรับ 3 แสน คดีหมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล
เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด
เลขมงคล กษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 สวรรคตวัย 89 พรรษา ครองราชย์ 35 ปี จับตางวด 1 ก.ย. 69
4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
ประวัติ King Haakon กษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ จากนายทหารเรือ สู่ประมุขวัย 53 ปี
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ทัดดาว อัปเดต อาการบาดเจ็บล่าสุด เผยดีใจที่ได้ช่วยทีม ลั่นเราจะไปเอาแชมป์
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
โคตรซวย แจ๊คพอตพนันออนไลน์ 10 ล้าน สุดท้ายโดนจับบัญชีม้า จ่อโดนป้ายเป็นเจ้าของเว็บ
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ค้นหาผู้สูญหายน้ำท่วมทิเบต หลังระงับภารกิจ หวั่นทะเลสาบแตก
6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง
เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง
6 ชั่วโมง ที่แล้ว