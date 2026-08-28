ทัดดาว อัปเดต อาการบาดเจ็บล่าสุด เผยดีใจที่ได้ช่วยทีม ลั่นเราจะไปเอาแชมป์
“แนน ทัดดาว” อัปเดต อาการบาดเจ็บล่าสุด เผยดีใจที่ได้ช่วยทีม ขอแฟน ๆ ช่วยเชียร์และให้กำลังใจ ลั่นเราจะไปเอาแชมป์
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 “แนน” ทัดดาว นึกแจ้ง ผู้เล่นบอลเร็วของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ได้เปิดเผยล่าสุดหลังจากที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ 3 เซตรวด (25-20, 25-18, 25-21) เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ทัดดาว มีอาการบาดเจ็บ ทำให้ไม่ได้ลงเล่นนัดที่พบกับทีมชาติคาซัคสถานในรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งทีมชาติไทยก็สามารถเอาชนะไปได้ 3-1 เซต เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา
แนน ทัดดาว เผยว่า “ดีใจที่วันนี้ได้ลงไปช่วยทีมได้ในระดับหนึ่ง เพราะอาจารย์อ๊อตอยากให้เราลงไปช่วยน้อง ๆ ให้ได้อุ่นใจบ้าง แต่เราก็คีปอาการไว้อยู่ไม่ได้ในจนเกินไป เสี่ยงที่จะบาดเจ็บเราก็พยายามไม่เล่น เอาเท่าที่เราเล่นไหว ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะหลังจากที่พักไปได้ประมาณ 3 วัน ก็รู้สึกดีขึ้น พรุ่งนี้น่าจะได้พักอีกหนึ่งวันแล้วรอบรองฯ ก็น่าจะโอเคขึ้นกว่านี้”
นอกจากนี้ แนน ทัดทาว ยังฝากถึงแฟนลูกยางว่า “ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาถึงรอบ 4 ทีมแล้ว อยากขอให้แฟน ๆ ทุกคนช่วยเชียร์และลุ้นไปกับพวกเรานะคะ ก็…เราจะไปเอาแชมป์ค่ะ”
สำหรับการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ทีมชาติไทย จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 16.15 น. ตามเวลาประเทศไทย และแฟน ๆ สามารถติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ได้ผ่านทาง MONO SPORTS TV และ MONOMAX ตลอดการแข่งขัน
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