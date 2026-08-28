ประวัติ King Haakon กษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ จากนายทหารเรือ สู่ประมุขวัย 53 ปี
เปิดพระราชประวัติ สมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่ 8 แห่งนอร์เวย์ หรือ กษัตริย์ฮากอนที่ 8 พระราชโอรสในกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 ผู้เตรียมพระองค์เป็นรัชทายาทมาตั้งแต่วัย 17 พรรษา ผ่านการศึกษาด้านการทหาร รัฐศาสตร์ และงานพัฒนาระหว่างประเทศ ก่อนสืบราชบัลลังก์นอร์เวย์ในปี 2569
นอร์เวย์เข้าสู่รัชสมัยใหม่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 หลังสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 เสด็จสวรรคตในวัย 89 พรรษา หลังครองราชย์มานาน 35 ปี ราชบัลลังก์จึงส่งต่อมายังเจ้าชายฮากอน พระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว ผู้เตรียมพระองค์สำหรับหน้าที่นี้มาตั้งแต่อายุ 17 ปี
กษัตริย์ฮากอนที่ 8 มีพระชนมพรรษา 53 พรรษา เส้นทางก่อนขึ้นเป็นประมุขไม่ได้จำกัดอยู่แค่พระราชพิธี พระองค์ผ่านทั้งการเป็นนายทหารเรือ การศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา งานด้านการต่างประเทศ และภารกิจกับสหประชาชาติ ก่อนรับหน้าที่แทนพระราชบิดามากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เจ้าชายฮากอน พระราชโอรสผู้กลายเป็นรัชทายาทในวัย 17
เจ้าชายฮากอน มักนุส พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2516 ที่กรุงออสโล เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายฮารัลด์และเจ้าหญิงซอนยา มีเจ้าหญิงมาร์ธา ลุยส์ เป็นพระเชษฐภคินี
ทรงเติบโตที่พระตำหนักสเคากุม เมืองอัสเคอร์ ภายในครอบครัวที่พยายามให้พระโอรสและพระธิดาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับเด็กนอร์เวย์ทั่วไป ทั้งการเรียนในระบบปกติ เล่นกีฬา และทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ชีวิตเปลี่ยนเข้าสู่บทบาทรัชทายาทอย่างเต็มตัวเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2534 หลังสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 เสด็จสวรรคต เจ้าชายฮารัลด์ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 ส่วนเจ้าชายฮากอนในวัยเพียง 17 พรรษา ขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์
ไม่กี่เดือนต่อมา เมื่อมีพระชนมายุครบ 18 พรรษา พระองค์เข้าร่วมประชุม Council of State เป็นครั้งแรก นับเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องรับผิดชอบไปตลอดช่วงกว่า 3 ทศวรรษในฐานะรัชทายาท
จากโรงเรียนนายเรือ สู่รัฐศาสตร์ที่เบิร์กลีย์
หลังจบมัธยมศึกษา เจ้าชายฮากอนเลือกเส้นทางทหารและเข้าศึกษาที่ Royal Norwegian Naval Academy เมืองเบอร์เกน สำเร็จการศึกษาในปี 2538 พร้อมผ่านการฝึกทางทหารหลายรูปแบบ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษและการกระโดดร่ม
จากชีวิตนายทหาร พระองค์เปลี่ยนไปเรียนด้านการเมืองที่ University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา และสำเร็จปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ในปี 2542
หลังเรียนจบ ทรงฝึกงานกับคณะผู้แทนนอร์เวย์ประจำสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก ก่อนผ่านหลักสูตรของกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ และศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน Development Studies ที่ London School of Economics โดยสนใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาในแอฟริกา
การศึกษาทั้งสามด้าน ได้แก่ ทหาร การเมือง และการพัฒนา กลายเป็นพื้นฐานสำคัญของพระราชกรณียกิจในช่วงที่ทรงเป็นมกุฎราชกุมาร
ความรักกับเมตเต มาริต ที่เคยถูกจับตาทั่วประเทศ
ช่วงปลายทศวรรษ 1990 เจ้าชายฮากอนทรงคบหากับ เมตเต มาริต เชสเซม ฮอยบี หญิงสามัญชนที่มีลูกชายจากความสัมพันธ์เดิม
ภูมิหลังของเมตเต มาริตทำให้ความสัมพันธ์ถูกสังคมนอร์เวย์จับตามองอย่างหนักในเวลานั้น แต่ทั้งสองยังเดินหน้าความสัมพันธ์และเข้าพิธีอภิเษกสมรสที่มหาวิหารออสโล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2544
หลังแต่งงาน ครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกับ มาริอุส บอร์ก ฮอยบี ลูกชายของเมตเต มาริต ก่อนมีพระราชธิดาและพระราชโอรสร่วมกัน 2 พระองค์
เจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานดรา ประสูติในปี 2547 ตามด้วย เจ้าชายสแวร์เร มักนุส ในปี 2548
เจ้าหญิงอิงกริดมีสถานะสำคัญต่ออนาคตราชวงศ์ตั้งแต่ประสูติ เพราะนอร์เวย์แก้กฎการสืบราชสันตติวงศ์ให้พระโอรสและพระธิดามีสิทธิเท่าเทียมกันตามลำดับการประสูติสำหรับคนรุ่นใหม่ของราชวงศ์
งานที่พาพระองค์ออกจากกรอบพระราชพิธี
ปี 2546 เจ้าชายฮากอนได้รับแต่งตั้งเป็นทูตสันถวไมตรีของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP และเริ่มทำงานเกี่ยวกับปัญหาความยากจน การพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม มหาสมุทร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พระองค์เดินทางไปเยี่ยมโครงการในหลายประเทศ รวมถึงกัมพูชา เนปาล เฮติ ติมอร์เลสเต เคนยา และโคลอมเบีย พร้อมทำงานด้านเยาวชนและการพัฒนาสังคมภายในนอร์เวย์ควบคู่กันไป
ต่อมาในปี 2549 ทรงร่วมก่อตั้ง Global Dignity เพื่อส่งเสริมแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ก่อนริเริ่มเวที SIKT ซึ่งเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่จากภาคธุรกิจ รัฐ วัฒนธรรม และสังคมเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ภาพของเจ้าชายฮากอนในช่วงนี้จึงค่อย ๆ เปลี่ยนจากรัชทายาทที่รอขึ้นครองราชย์ มาเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่มีพื้นที่งานของพระองค์เองอย่างชัดเจน
จากผู้สำเร็จราชการ สู่กษัตริย์องค์ใหม่
เมื่อกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 มีปัญหาด้านพระพลานามัยมากขึ้น เจ้าชายฮากอนเริ่มรับหน้าที่แทนพระราชบิดาบ่อยครั้ง ทั้งการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ การเป็นประธาน Council of State และการปฏิบัติหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
ประสบการณ์นี้ทำให้การเปลี่ยนผ่านราชบัลลังก์ไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่เคยทำหน้าที่ประมุขมาก่อน พระองค์ผ่านการรับผิดชอบภารกิจสำคัญของกษัตริย์มาแล้วหลายครั้งก่อนวันที่ต้องรับหน้าที่อย่างถาวร
ช่วงเดือนสิงหาคม 2569 กษัตริย์ฮารัลด์เข้ารักษาพระอาการประชวรในโรงพยาบาล เจ้าชายฮากอนจึงกลับมาทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการอีกครั้ง กระทั่งพระราชบิดาเสด็จสวรรคตในเช้าวันที่ 28 สิงหาคม
พระองค์จึงสืบราชบัลลังก์โดยอัตโนมัติตามรัฐธรรมนูญ กลายเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 ของนอร์เวย์ นับตั้งแต่ประเทศแยกจากสวีเดนและสถาปนาราชวงศ์ยุคปัจจุบันในปี 2448 ต่อจากกษัตริย์ฮากอนที่ 7 กษัตริย์โอลาฟที่ 5 และกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5
รัชสมัยใหม่เริ่มขึ้นพร้อมแรงกดดันในครอบครัว
การขึ้นครองราชย์เกิดขึ้นในช่วงที่ครอบครัวของกษัตริย์พระองค์ใหม่เผชิญปัญหาหลายด้าน
เมตเต มาริตทรงป่วยด้วยโรคพังผืดในปอดเรื้อรังมาหลายปี ก่อนเข้ารับการปลูกถ่ายปอดในเดือนมิถุนายน 2569 และออกจากโรงพยาบาลในเดือนกรกฎาคมเพื่อพักฟื้นต่อ
ขณะเดียวกัน มาริอุส บอร์ก ฮอยบี ลูกชายของพระราชินีจากความสัมพันธ์ก่อนอภิเษก ถูกศาลกรุงออสโลพิพากษาจำคุก 4 ปีในเดือนมิถุนายน จากความผิดหลายข้อหา รวมถึงคดีข่มขืนและความรุนแรงต่ออดีตคู่รัก ปัจจุบันคดียังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากทั้งฝ่ายจำเลยและอัยการยื่นอุทธรณ์
เมตเต มาริตยังเผชิญกระแสวิจารณ์จากการเปิดเผยการติดต่อในอดีตกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน ผู้ต้องโทษคดีทางเพศ ก่อนทรงออกมาขอโทษต่อสาธารณชนในช่วงต้นปี 2569
กษัตริย์องค์ใหม่จึงไม่ได้รับเพียงราชบัลลังก์จากพระราชบิดา แต่ยังรับช่วงสถาบันที่ต้องรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนท่ามกลางประเด็นส่วนพระองค์ของสมาชิกครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคมนอร์เวย์
เจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานดรา ขึ้นเป็นรัชทายาท
การสืบราชบัลลังก์ของพระราชบิดาทำให้ เจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานดรา พระชนมพรรษา 22 พรรษา ขยับขึ้นเป็นรัชทายาทลำดับแรกของนอร์เวย์ทันที
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับสืบราชสันตติวงศ์ พระองค์จะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดา และมีโอกาสขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีนาถของนอร์เวย์ในอนาคต
จากเจ้าชายวัย 17 พรรษาที่ต้องเริ่มเรียนรู้หน้าที่ของรัชทายาทหลังการเปลี่ยนรัชสมัยในปี 2534 เวลาผ่านไป 35 ปี ฮากอนต้องอยู่ในตำแหน่งที่ครั้งหนึ่งเคยมองดูพระราชบิดารับช่วงต่อจากพระอัยกา คราวนี้พระองค์คือกษัตริย์ และเจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานดรากลายเป็นผู้ที่ต้องเริ่มเตรียมพระองค์สำหรับราชบัลลังก์รุ่นถัดไป
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แหล่งอ้างอิง
- The Royal House of Norway: The biography of Crown Prince Haakon
- The Norwegian Government: King Harald V is dead
- The Norwegian Government: A whole nation is in mourning
- UNDP: Crown Prince Haakon of Norway
- Reuters: Haakon, the reluctant prince who became Norway’s new king
- Associated Press: Norway’s crown prince becomes King Haakon VIII
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