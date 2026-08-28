ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ King Haakon กษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ จากนายทหารเรือ สู่ประมุขวัย 53 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 15:31 น.
ประวัติ King Haakon กษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ จากนายทหารเรือ สู่ประมุขวัย 53 ปี

เปิดพระราชประวัติ สมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่ 8 แห่งนอร์เวย์ หรือ กษัตริย์ฮากอนที่ 8 พระราชโอรสในกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 ผู้เตรียมพระองค์เป็นรัชทายาทมาตั้งแต่วัย 17 พรรษา ผ่านการศึกษาด้านการทหาร รัฐศาสตร์ และงานพัฒนาระหว่างประเทศ ก่อนสืบราชบัลลังก์นอร์เวย์ในปี 2569

นอร์เวย์เข้าสู่รัชสมัยใหม่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 หลังสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 เสด็จสวรรคตในวัย 89 พรรษา หลังครองราชย์มานาน 35 ปี ราชบัลลังก์จึงส่งต่อมายังเจ้าชายฮากอน พระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว ผู้เตรียมพระองค์สำหรับหน้าที่นี้มาตั้งแต่อายุ 17 ปี

กษัตริย์ฮากอนที่ 8 มีพระชนมพรรษา 53 พรรษา เส้นทางก่อนขึ้นเป็นประมุขไม่ได้จำกัดอยู่แค่พระราชพิธี พระองค์ผ่านทั้งการเป็นนายทหารเรือ การศึกษารัฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกา งานด้านการต่างประเทศ และภารกิจกับสหประชาชาติ ก่อนรับหน้าที่แทนพระราชบิดามากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

โฆษณา
เจ้าชายฮารัลด์แห่งนอร์เวย์ (ซ้าย) เจ้าหญิงซอนยา พร้อมด้วยพระโอรสฮาคอน และกษัตริย์โอลาฟ ทรงถ่ายภาพร่วมกันหลังพิธีศีลล้างบาปของพระโอรสฮาคอน ณ โบสถ์พระราชวังในกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 1973 (ภาพโดย AP Photo/Pool, File)
เจ้าชายฮารัลด์แห่งนอร์เวย์ (ซ้าย) เจ้าหญิงซอนยา พร้อมด้วยพระโอรสฮาคอน และกษัตริย์โอลาฟ ทรงถ่ายภาพร่วมกันหลังพิธีศีลล้างบาปของพระโอรสฮาคอน ณ โบสถ์พระราชวังในกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 1973 (ภาพโดย AP Photo/Pool, File)

เจ้าชายฮากอน พระราชโอรสผู้กลายเป็นรัชทายาทในวัย 17

เจ้าชายฮากอน มักนุส พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2516 ที่กรุงออสโล เป็นพระราชโอรสของเจ้าชายฮารัลด์และเจ้าหญิงซอนยา มีเจ้าหญิงมาร์ธา ลุยส์ เป็นพระเชษฐภคินี

ทรงเติบโตที่พระตำหนักสเคากุม เมืองอัสเคอร์ ภายในครอบครัวที่พยายามให้พระโอรสและพระธิดาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับเด็กนอร์เวย์ทั่วไป ทั้งการเรียนในระบบปกติ เล่นกีฬา และทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ชีวิตเปลี่ยนเข้าสู่บทบาทรัชทายาทอย่างเต็มตัวเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2534 หลังสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 เสด็จสวรรคต เจ้าชายฮารัลด์ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 ส่วนเจ้าชายฮากอนในวัยเพียง 17 พรรษา ขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์

ไม่กี่เดือนต่อมา เมื่อมีพระชนมายุครบ 18 พรรษา พระองค์เข้าร่วมประชุม Council of State เป็นครั้งแรก นับเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญที่ต้องรับผิดชอบไปตลอดช่วงกว่า 3 ทศวรรษในฐานะรัชทายาท

จากโรงเรียนนายเรือ สู่รัฐศาสตร์ที่เบิร์กลีย์

หลังจบมัธยมศึกษา เจ้าชายฮากอนเลือกเส้นทางทหารและเข้าศึกษาที่ Royal Norwegian Naval Academy เมืองเบอร์เกน สำเร็จการศึกษาในปี 2538 พร้อมผ่านการฝึกทางทหารหลายรูปแบบ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษและการกระโดดร่ม

จากชีวิตนายทหาร พระองค์เปลี่ยนไปเรียนด้านการเมืองที่ University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา และสำเร็จปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ในปี 2542

โฆษณา

หลังเรียนจบ ทรงฝึกงานกับคณะผู้แทนนอร์เวย์ประจำสหประชาชาติในนครนิวยอร์ก ก่อนผ่านหลักสูตรของกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ และศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน Development Studies ที่ London School of Economics โดยสนใจเรื่องการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาในแอฟริกา

การศึกษาทั้งสามด้าน ได้แก่ ทหาร การเมือง และการพัฒนา กลายเป็นพื้นฐานสำคัญของพระราชกรณียกิจในช่วงที่ทรงเป็นมกุฎราชกุมาร

เจ้าชายฮาคอนแห่งนอร์เวย์ ทรงปรากฏพระองค์นอกสำนักงาน NVIDIA ในเมืองซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 (ภาพถ่ายโดย AP Photo/Jeff Chiu, ไฟล์)
เจ้าชายฮาคอนแห่งนอร์เวย์ ทรงปรากฏพระองค์นอกสำนักงาน NVIDIA ในเมืองซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 (ภาพถ่ายโดย AP Photo/Jeff Chiu, ไฟล์)

ความรักกับเมตเต มาริต ที่เคยถูกจับตาทั่วประเทศ

ช่วงปลายทศวรรษ 1990 เจ้าชายฮากอนทรงคบหากับ เมตเต มาริต เชสเซม ฮอยบี หญิงสามัญชนที่มีลูกชายจากความสัมพันธ์เดิม

ภูมิหลังของเมตเต มาริตทำให้ความสัมพันธ์ถูกสังคมนอร์เวย์จับตามองอย่างหนักในเวลานั้น แต่ทั้งสองยังเดินหน้าความสัมพันธ์และเข้าพิธีอภิเษกสมรสที่มหาวิหารออสโล เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2544

หลังแต่งงาน ครอบครัวใช้ชีวิตร่วมกับ มาริอุส บอร์ก ฮอยบี ลูกชายของเมตเต มาริต ก่อนมีพระราชธิดาและพระราชโอรสร่วมกัน 2 พระองค์

เจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานดรา ประสูติในปี 2547 ตามด้วย เจ้าชายสแวร์เร มักนุส ในปี 2548

โฆษณา

เจ้าหญิงอิงกริดมีสถานะสำคัญต่ออนาคตราชวงศ์ตั้งแต่ประสูติ เพราะนอร์เวย์แก้กฎการสืบราชสันตติวงศ์ให้พระโอรสและพระธิดามีสิทธิเท่าเทียมกันตามลำดับการประสูติสำหรับคนรุ่นใหม่ของราชวงศ์

งานที่พาพระองค์ออกจากกรอบพระราชพิธี

ปี 2546 เจ้าชายฮากอนได้รับแต่งตั้งเป็นทูตสันถวไมตรีของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP และเริ่มทำงานเกี่ยวกับปัญหาความยากจน การพัฒนาที่ยั่งยืน สิ่งแวดล้อม มหาสมุทร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พระองค์เดินทางไปเยี่ยมโครงการในหลายประเทศ รวมถึงกัมพูชา เนปาล เฮติ ติมอร์เลสเต เคนยา และโคลอมเบีย พร้อมทำงานด้านเยาวชนและการพัฒนาสังคมภายในนอร์เวย์ควบคู่กันไป

ต่อมาในปี 2549 ทรงร่วมก่อตั้ง Global Dignity เพื่อส่งเสริมแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ก่อนริเริ่มเวที SIKT ซึ่งเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่จากภาคธุรกิจ รัฐ วัฒนธรรม และสังคมเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ภาพของเจ้าชายฮากอนในช่วงนี้จึงค่อย ๆ เปลี่ยนจากรัชทายาทที่รอขึ้นครองราชย์ มาเป็นสมาชิกราชวงศ์ที่มีพื้นที่งานของพระองค์เองอย่างชัดเจน

Norway's Crown Princess Mette Marit and Crown Prince Haakon arrive at the Nieuwe Kerk or New Church in Amsterdam, The Netherlands, for the inauguration of King Willem-Alexander Tuesday April 30, 2013. (AP Photo/Dusan Vranic, File)
Norway’s Crown Princess Mette Marit and Crown Prince Haakon arrive at the Nieuwe Kerk or New Church in Amsterdam, The Netherlands, for the inauguration of King Willem-Alexander Tuesday April 30, 2013. (AP Photo/Dusan Vranic, File)

จากผู้สำเร็จราชการ สู่กษัตริย์องค์ใหม่

เมื่อกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 มีปัญหาด้านพระพลานามัยมากขึ้น เจ้าชายฮากอนเริ่มรับหน้าที่แทนพระราชบิดาบ่อยครั้ง ทั้งการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ การเป็นประธาน Council of State และการปฏิบัติหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ

โฆษณา

ประสบการณ์นี้ทำให้การเปลี่ยนผ่านราชบัลลังก์ไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่เคยทำหน้าที่ประมุขมาก่อน พระองค์ผ่านการรับผิดชอบภารกิจสำคัญของกษัตริย์มาแล้วหลายครั้งก่อนวันที่ต้องรับหน้าที่อย่างถาวร

ช่วงเดือนสิงหาคม 2569 กษัตริย์ฮารัลด์เข้ารักษาพระอาการประชวรในโรงพยาบาล เจ้าชายฮากอนจึงกลับมาทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการอีกครั้ง กระทั่งพระราชบิดาเสด็จสวรรคตในเช้าวันที่ 28 สิงหาคม

พระองค์จึงสืบราชบัลลังก์โดยอัตโนมัติตามรัฐธรรมนูญ กลายเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 4 ของนอร์เวย์ นับตั้งแต่ประเทศแยกจากสวีเดนและสถาปนาราชวงศ์ยุคปัจจุบันในปี 2448 ต่อจากกษัตริย์ฮากอนที่ 7 กษัตริย์โอลาฟที่ 5 และกษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5

รัชสมัยใหม่เริ่มขึ้นพร้อมแรงกดดันในครอบครัว

การขึ้นครองราชย์เกิดขึ้นในช่วงที่ครอบครัวของกษัตริย์พระองค์ใหม่เผชิญปัญหาหลายด้าน

เมตเต มาริตทรงป่วยด้วยโรคพังผืดในปอดเรื้อรังมาหลายปี ก่อนเข้ารับการปลูกถ่ายปอดในเดือนมิถุนายน 2569 และออกจากโรงพยาบาลในเดือนกรกฎาคมเพื่อพักฟื้นต่อ

ขณะเดียวกัน มาริอุส บอร์ก ฮอยบี ลูกชายของพระราชินีจากความสัมพันธ์ก่อนอภิเษก ถูกศาลกรุงออสโลพิพากษาจำคุก 4 ปีในเดือนมิถุนายน จากความผิดหลายข้อหา รวมถึงคดีข่มขืนและความรุนแรงต่ออดีตคู่รัก ปัจจุบันคดียังไม่ถึงที่สุด เนื่องจากทั้งฝ่ายจำเลยและอัยการยื่นอุทธรณ์

โฆษณา

เมตเต มาริตยังเผชิญกระแสวิจารณ์จากการเปิดเผยการติดต่อในอดีตกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน ผู้ต้องโทษคดีทางเพศ ก่อนทรงออกมาขอโทษต่อสาธารณชนในช่วงต้นปี 2569

กษัตริย์องค์ใหม่จึงไม่ได้รับเพียงราชบัลลังก์จากพระราชบิดา แต่ยังรับช่วงสถาบันที่ต้องรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนท่ามกลางประเด็นส่วนพระองค์ของสมาชิกครอบครัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคมนอร์เวย์

เจ้าชายฮาคอนแห่งนอร์เวย์และเจ้าหญิงเมตเต-มาริต พระชายา เสด็จถึงพระราชวังโมนาโกเพื่อเข้าร่วมพิธีอภิเษกสมรสทางศาสนาของเจ้าชายอัลเบิร์ตที่ 2 แห่งโมนาโกและเจ้าหญิงชาร์ลีนแห่งโมนาโก ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554 (ภาพถ่ายโดย AP/Michel Spingler, Pool)
เจ้าชายฮาคอนแห่งนอร์เวย์และเจ้าหญิงเมตเต-มาริต พระชายา เสด็จถึงพระราชวังโมนาโกเพื่อเข้าร่วมพิธีอภิเษกสมรสทางศาสนาของเจ้าชายอัลเบิร์ตที่ 2 แห่งโมนาโกและเจ้าหญิงชาร์ลีนแห่งโมนาโก ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554 (ภาพถ่ายโดย AP/Michel Spingler, Pool)

เจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานดรา ขึ้นเป็นรัชทายาท

การสืบราชบัลลังก์ของพระราชบิดาทำให้ เจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานดรา พระชนมพรรษา 22 พรรษา ขยับขึ้นเป็นรัชทายาทลำดับแรกของนอร์เวย์ทันที

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับสืบราชสันตติวงศ์ พระองค์จะเป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระราชบิดา และมีโอกาสขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีนาถของนอร์เวย์ในอนาคต

จากเจ้าชายวัย 17 พรรษาที่ต้องเริ่มเรียนรู้หน้าที่ของรัชทายาทหลังการเปลี่ยนรัชสมัยในปี 2534 เวลาผ่านไป 35 ปี ฮากอนต้องอยู่ในตำแหน่งที่ครั้งหนึ่งเคยมองดูพระราชบิดารับช่วงต่อจากพระอัยกา คราวนี้พระองค์คือกษัตริย์ และเจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานดรากลายเป็นผู้ที่ต้องเริ่มเตรียมพระองค์สำหรับราชบัลลังก์รุ่นถัดไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด ตารางทักษาโหรรานี งวด 1 ก.ย. 69 เลขเด็ด

อ.ออร่า แจกเลขเด็ดทักษามหารานี งวด 1/9/69 ชี้เป้าเลขเด่น จับคู่ลุ้นโชค

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินก้อนช่วยค่ารักษาพ่อ

2 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก แห่บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ลั่นไม่แคร์! โรงพยาบาล ปลดป้ายภาษาเขมรออก บอยคอตเลิกรักษาที่ไทย

22 นาที ที่แล้ว
เปิดคลิปนาทีมวลน้ำยักษ์ถล่มเนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปนาที มวลน้ำยักษ์ถล่ม เนปาล-ทิเบต คนติดระเบียงต่อหน้าคลื่นโคลนมหึมา

22 นาที ที่แล้ว
อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก ข่าว

อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หมอเหรียญทอง สู้ชั้นอุทธรณ์ต่อ หลังศาลสั่งจำคุก ปรับ 3 แสน คดีหมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่

33 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เป็นแบบนี้! ชาวเน็ตเผยสาเหตุ เขมรจ่ายค่าหมอ แต่หาว่าโรงพยาบาลไทยโกง

45 นาที ที่แล้ว
เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์ วอลเลย์บอล

เทียบอันดับโลก ไทย พบ ญี่ปุ่น ถ้าชนะได้เพิ่มกี่แต้ม พ่วงเข้าชิงแชมป์เอเชีย ครั้งประวัติศาสตร์

45 นาที ที่แล้ว
เลขมงคล กษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 สวรรคตวัย 89 พรรษา ครองราชย์ 35 ปี จับตางวด 1 ก.ย. 69 เลขเด็ด

เลขมงคล กษัตริย์ฮารัลด์ที่ 5 สวรรคตวัย 89 พรรษา ครองราชย์ 35 ปี จับตางวด 1 ก.ย. 69

52 นาที ที่แล้ว
ฟันไม่เลี้ยง! กระบี่ สั่งปลดแล้วกว่า 100 ข้าราชการเซ่นปม โกงสอบท้องถิ่น ข่าว

ฟันไม่เลี้ยง! กระบี่ สั่งปลดแล้วกว่า 100 ข้าราชการเซ่นปม โกงสอบท้องถิ่น

53 นาที ที่แล้ว
สาเหตุ วรเดช ช่างบุ ใส่แหวนเยอะ ข่าว

รู้แล้ว “วรเดช ช่างบุ” ที่ปรึกษาป้าดา เผยสาเหตุใส่แหวนเยอะจนแย่งซีน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ King Haakon กษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ จากนายทหารเรือ สู่ประมุขวัย 53 ปี ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ King Haakon กษัตริย์นอร์เวย์องค์ใหม่ จากนายทหารเรือ สู่ประมุขวัย 53 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทัดดาว อัปเดต อาการบาดเจ็บล่าสุด เผยดีใจที่ได้ช่วยทีม ลั่นเราจะไปเอาแชมป์ ข่าวกีฬา

ทัดดาว อัปเดต อาการบาดเจ็บล่าสุด เผยดีใจที่ได้ช่วยทีม ลั่นเราจะไปเอาแชมป์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โคตรซวย แจ๊คพอตพนันออนไลน์ 10 ล้าน สุดท้ายโดนจับบัญชีม้า จ่อโดนป้ายเป็นเจ้าของเว็บ ข่าว

โคตรซวย แจ๊คพอตพนันออนไลน์ 10 ล้าน สุดท้ายโดนจับบัญชีม้า จ่อโดนป้ายเป็นเจ้าของเว็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ค้นหาผู้สูญหายน้ำท่วมทิเบต หลังระงับภารกิจ หวั่นทะเลสาบแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังหวนเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ กลางรายการดัง ในรอบ 15 ปี บันเทิง

เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูต แจงนักท่องเที่ยวบิดค่าอาหาร 8 พันบาท ที่ป่าตอง ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอิสราเอล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ครูก้อย รู้พร้อมทุกคน เจมส์-เอ๊ะ กลับมาเจอกัน ยอมรับสับสน กลัวสามีจะอึดอัด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าวการเมือง

ประกาศแล้ว กฎหมายเนรเทศฉบับแรกของไทย กวาดล้างต่างชาติพฤติกรรมแย่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 กษัตริย์นอร์เวย์ เสด็จสวรรคต พระชนมายุ 89 พรรษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ล่าตัว! แก๊งวัยรุ่นซิ่งจยย. ปาระเบิดปิงปอง กลางวัด ครูเวรโดนลูกหลงบาดเจ็บ ข่าว

ล่าตัว! แก๊งวัยรุ่นซิ่งจยย. ปาระเบิดปิงปอง กลางวัด ครูเวรโดนลูกหลงบาดเจ็บ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มสุรินทร์ ออกโรงโต้! เขมรอ้าง รพ.ติดหนี้ 2 หมื่น ลั่นถ้าไม่รักษาให้ไปป่าช้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนแสงทองวิทยาออกแถลงการณ์นักเรียนเสียชีวิต ข่าว

ร.ร.แสงทองวิทยา แถลงการณ์เสียใจ นักเรียนพลัดตกอาคารเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 15:31 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 15:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ตารางทักษาโหรรานี งวด 1 ก.ย. 69

อ.ออร่า แจกเลขเด็ดทักษามหารานี งวด 1/9/69 ชี้เป้าเลขเด่น จับคู่ลุ้นโชค

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ขอบคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินก้อนช่วยค่ารักษาพ่อ

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

อาลัย เจ้าของแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูป เสียชีวิตแล้ว หลังล้มป่วยเส้นเลือดในสมองแตก

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

หมอเหรียญทอง สู้ชั้นอุทธรณ์ต่อ หลังศาลสั่งจำคุก ปรับ 3 แสน คดีหมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
Back to top button