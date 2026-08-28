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โคตรซวย แจ๊คพอตพนันออนไลน์ 10 ล้าน สุดท้ายโดนจับบัญชีม้า จ่อโดนป้ายเป็นเจ้าของเว็บ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 15:01 น.
โคตรซวย แจ๊คพอตพนันออนไลน์ 10 ล้าน สุดท้ายโดนจับบัญชีม้า จ่อโดนป้ายเป็นเจ้าของเว็บ

ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู เล่าคดีลูกความถูกรางวัลพนันออนไลน์ 10 ล้านบาท มีเงินโอนเข้าบัญชีประมาณ 5 ล้านบาท ก่อนเส้นทางการเงินพาไปสู่ข้อหาพัวพันเว็บพนัน

กลายเป็นอุทาหรณ์ราคาแพงสำหรับสายเสี่ยงโชคออนไลน์ เมื่อผู้เล่นรายหนึ่งอ้างว่าถูกรางวัลแจ๊คพอตจากเว็บพนัน 10 ล้านบาท แต่ยังไม่ทันได้ใช้เงินอย่างสบายใจ กลับถูกเส้นทางการเงินลากเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีบัญชีม้าและเว็บพนันออนไลน์ จนต้องถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดี

เรื่องดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 นำมาเล่าเป็นกรณีเตือนภัยสำหรับผู้ที่เล่นพนันผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

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ทนายสายหยุดอธิบายว่า ลูกความเล่นพนันออนไลน์และถูกรางวัลแจ๊คพอตจำนวน 10 ล้านบาท ต่อมาพบเงินโอนเข้าบัญชีของลูกความประมาณ 5 ล้านบาท แต่เงินที่ได้รับไม่ได้มาจากบัญชีของเว็บโดยตรงเพียงบัญชีเดียว หากเชื่อมโยงกับบัญชีที่ตำรวจสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าในเครือข่ายเว็บพนัน

หลังตำรวจจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลัง กระทั่งพบรายการโอนเงินมายังบัญชีของลูกความ ก่อนขยายผลมาถึงเจ้าของบัญชีผู้รับเงิน

จากคำบอกเล่าของทนาย ลูกความไม่ได้ถูกมองเพียงว่าเป็นผู้รับเงินจากเว็บพนัน แต่เสี่ยงอาจถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บพนันออนไลน์

ทนายเปรียบเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการ “แจ๊คพอตแตกครั้งที่ 2” เพราะจากเดิมที่ลูกความเชื่อว่าตนถูกรางวัลก้อนใหญ่ กลับต้องเผชิญคดีอาญาร้ายแรงและไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวตั้งแต่วันที่ถูกจับกุมจนถึงปัจจุบัน

เส้นทางการเงินจึงกลายเป็นพยานหลักฐานสำคัญของคดี ฝ่ายตำรวจอาจมองว่าเงินจำนวนมากที่ไหลเข้าบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารเว็บหรือการฟอกเงิน ขณะที่ฝ่ายลูกความต่อสู้ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินรางวัลจากการเล่นพนันในฐานะลูกค้า ไม่ใช่รายได้ของเจ้าของเว็บไซต์

เพื่อพิสูจน์ข้อหักล้าง ทนายสายหยุดได้นำโทรศัพท์มือถือเครื่องที่ใช้เข้าเว็บพนันส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล

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การตรวจโทรศัพท์จะมุ่งค้นหาร่องรอยการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน ทั้งประวัติการเข้าเล่น รายการเติมเงิน การวางเดิมพัน และการถอนเงิน หากพบข้อมูลสอดคล้องกับคำให้การ อาจนำมาใช้ประกอบการต่อสู้ว่าลูกความอยู่ในสถานะผู้เล่น ไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ควบคุมระบบของเว็บไซต์

ทนายสายหยุดเตรียมนำผลการตรวจสอบมาเปิดเผยเพิ่มเติมภายหลัง พร้อมฝากเตือนผู้เล่นพนันออนไลน์ว่า แม้จะได้เงินรางวัลจริง แต่ผู้รับเงินอาจถูกตรวจสอบหรือถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี หากเงินถูกโอนมาจากบัญชีม้าที่อยู่ในเครือข่ายอาชญากรรม

กรณีนี้จึงเป็นอีกด้านของคำว่า “แจ๊คพอต” เพราะยอดเงินที่เห็นอยู่ในบัญชีอาจไม่ได้พาไปถึงชีวิตเศรษฐี แต่อาจพาตรงไปยังห้องสอบสวนได้แทน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 15:01 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 15:01 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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