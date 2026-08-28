โคตรซวย แจ๊คพอตพนันออนไลน์ 10 ล้าน สุดท้ายโดนจับบัญชีม้า จ่อโดนป้ายเป็นเจ้าของเว็บ
ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู เล่าคดีลูกความถูกรางวัลพนันออนไลน์ 10 ล้านบาท มีเงินโอนเข้าบัญชีประมาณ 5 ล้านบาท ก่อนเส้นทางการเงินพาไปสู่ข้อหาพัวพันเว็บพนัน
กลายเป็นอุทาหรณ์ราคาแพงสำหรับสายเสี่ยงโชคออนไลน์ เมื่อผู้เล่นรายหนึ่งอ้างว่าถูกรางวัลแจ๊คพอตจากเว็บพนัน 10 ล้านบาท แต่ยังไม่ทันได้ใช้เงินอย่างสบายใจ กลับถูกเส้นทางการเงินลากเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีบัญชีม้าและเว็บพนันออนไลน์ จนต้องถูกคุมขังระหว่างต่อสู้คดี
เรื่องดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กของ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 นำมาเล่าเป็นกรณีเตือนภัยสำหรับผู้ที่เล่นพนันผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
ทนายสายหยุดอธิบายว่า ลูกความเล่นพนันออนไลน์และถูกรางวัลแจ๊คพอตจำนวน 10 ล้านบาท ต่อมาพบเงินโอนเข้าบัญชีของลูกความประมาณ 5 ล้านบาท แต่เงินที่ได้รับไม่ได้มาจากบัญชีของเว็บโดยตรงเพียงบัญชีเดียว หากเชื่อมโยงกับบัญชีที่ตำรวจสงสัยว่าเป็นบัญชีม้าในเครือข่ายเว็บพนัน
หลังตำรวจจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับบัญชีม้า เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลัง กระทั่งพบรายการโอนเงินมายังบัญชีของลูกความ ก่อนขยายผลมาถึงเจ้าของบัญชีผู้รับเงิน
จากคำบอกเล่าของทนาย ลูกความไม่ได้ถูกมองเพียงว่าเป็นผู้รับเงินจากเว็บพนัน แต่เสี่ยงอาจถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บพนันออนไลน์
ทนายเปรียบเหตุการณ์นี้ว่าเป็นการ “แจ๊คพอตแตกครั้งที่ 2” เพราะจากเดิมที่ลูกความเชื่อว่าตนถูกรางวัลก้อนใหญ่ กลับต้องเผชิญคดีอาญาร้ายแรงและไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราวตั้งแต่วันที่ถูกจับกุมจนถึงปัจจุบัน
เส้นทางการเงินจึงกลายเป็นพยานหลักฐานสำคัญของคดี ฝ่ายตำรวจอาจมองว่าเงินจำนวนมากที่ไหลเข้าบัญชีมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารเว็บหรือการฟอกเงิน ขณะที่ฝ่ายลูกความต่อสู้ว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินรางวัลจากการเล่นพนันในฐานะลูกค้า ไม่ใช่รายได้ของเจ้าของเว็บไซต์
เพื่อพิสูจน์ข้อหักล้าง ทนายสายหยุดได้นำโทรศัพท์มือถือเครื่องที่ใช้เข้าเว็บพนันส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
การตรวจโทรศัพท์จะมุ่งค้นหาร่องรอยการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนัน ทั้งประวัติการเข้าเล่น รายการเติมเงิน การวางเดิมพัน และการถอนเงิน หากพบข้อมูลสอดคล้องกับคำให้การ อาจนำมาใช้ประกอบการต่อสู้ว่าลูกความอยู่ในสถานะผู้เล่น ไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ควบคุมระบบของเว็บไซต์
ทนายสายหยุดเตรียมนำผลการตรวจสอบมาเปิดเผยเพิ่มเติมภายหลัง พร้อมฝากเตือนผู้เล่นพนันออนไลน์ว่า แม้จะได้เงินรางวัลจริง แต่ผู้รับเงินอาจถูกตรวจสอบหรือถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดี หากเงินถูกโอนมาจากบัญชีม้าที่อยู่ในเครือข่ายอาชญากรรม
กรณีนี้จึงเป็นอีกด้านของคำว่า “แจ๊คพอต” เพราะยอดเงินที่เห็นอยู่ในบัญชีอาจไม่ได้พาไปถึงชีวิตเศรษฐี แต่อาจพาตรงไปยังห้องสอบสวนได้แทน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อัยการรับสำนวนคดีฟอกเงิน “บิ๊กโจ๊ก-ภรรยา” โยงบัญชีม้าเว็บพนันออนไลน์
- บุกจับแก๊งฟอกเงินรายใหญ่ ขบวนการเว็บพนัน-บัญชีม้า ตัดเส้นทางธุรกิจสีเทา
- ร้อยเวรเล่าปัญหาอายัดบัญชีม้า ร้านค้าแห่งดรับโอน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: