แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ
แจ็ค แฟนฉัน โพสต์อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา นักธุรกิจชื่อดังแล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายพ่อ
จากกรณีที่ แจ็ค แฟนฉัน เปิดเผยผ่านทางรายการ Phutta Talk ว่า กฤษณ์ ศรีชวาลา ติดต่อมาเพื่อให้ตนเป็นตัวกลางในการติดต่อนัด ต้า เฟ็ดเฟ่ ให้ เนื่องจากต้องการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายของพ่อต้า ท่ามกลางมรสุมชีวิตที่ต้ากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (28 ส.ค. 69) แจ็ค แฟนฉัน ได้ออกมาโพสต์อัปเดตความคืบหน้าระหว่าง ต้า เฟ็ดเฟ่ และ กฤษ ศรีชวาลา โดยเขาได้โพสต์ภาพร่วมการเจอหน้า-พูดคุยกันของทั้งคู่ พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า
“เรื่องอื่นค่อยว่ากัน เอาเงินไปรักษาพ่อก่อนพี่ ขอบคุณพี่กฤษน์ ศรีชวาลา #ดูแลพ่อให้ดีที่สุด #ต้าของกู30%นะ 5555555 หยอกๆ”
ขณะที่ ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้คอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์ดังกล่าวของ แจ็ค แฟนฉัน ระบุว่า “ขอบพระคุณคุณกฤษน์มากๆนะครับ และ ขอบพระคุณน้องเเจ็ค รักครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ต้า เฟ็ดเฟ่ ย้อนเล่าความประทับใจ พ่อป๋อง-พี่แทค กล้าชวนขึ้นไลฟ์-รับมือทัวร์จนคนเลิกด่า
- รู้แล้ว เศรษฐีใจบุญ ติดต่อ แจ็ค แฟนฉัน ยื่นมือช่วยพ่อ ต้า เฟ็ดเฟ่ คือใคร?
- “พี่หนุ่ม” เผยมีข้อมูลอีกฝ่ายเหมือนกัน ได้ข้อมูลตั้งแต่ “ต้า” มาออกรายการ รอดูวันจันทร์
อ้างอิงจาก : IG jackfanchan
ติดตาม The Thaiger บน Google News: