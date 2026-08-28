บันเทิง

แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 15:45 น.
แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ

แจ็ค แฟนฉัน โพสต์อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา นักธุรกิจชื่อดังแล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายพ่อ

จากกรณีที่ แจ็ค แฟนฉัน เปิดเผยผ่านทางรายการ Phutta Talk ว่า กฤษณ์ ศรีชวาลา ติดต่อมาเพื่อให้ตนเป็นตัวกลางในการติดต่อนัด ต้า เฟ็ดเฟ่ ให้ เนื่องจากต้องการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายของพ่อต้า ท่ามกลางมรสุมชีวิตที่ต้ากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้

ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (28 ส.ค. 69) แจ็ค แฟนฉัน ได้ออกมาโพสต์อัปเดตความคืบหน้าระหว่าง ต้า เฟ็ดเฟ่ และ กฤษ ศรีชวาลา โดยเขาได้โพสต์ภาพร่วมการเจอหน้า-พูดคุยกันของทั้งคู่ พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า

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“เรื่องอื่นค่อยว่ากัน เอาเงินไปรักษาพ่อก่อนพี่ ขอบคุณพี่กฤษน์ ศรีชวาลา #ดูแลพ่อให้ดีที่สุด #ต้าของกู30%นะ 5555555 หยอกๆ”

แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ-1

ขณะที่ ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้คอมเมนต์ตอบกลับใต้โพสต์ดังกล่าวของ แจ็ค แฟนฉัน ระบุว่า “ขอบพระคุณคุณกฤษน์มากๆนะครับ และ ขอบพระคุณน้องเเจ็ค รักครับ”

แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ-6
ภาพจาก : IG jackfanchan
แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ-1
ภาพจาก : IG jackfanchan
แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ-2
ภาพจาก : IG jackfanchan
แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ-3
ภาพจาก : IG jackfanchan
แจ็ค แฟนฉัน อัปเดต ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้เจอ กฤษ ศรีชวาลา แล้ว หลังติดต่อขอช่วยเรื่องพ่อ-5
ภาพจาก : IG jackfanchan

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อ้างอิงจาก : IG jackfanchan

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 15:12 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 15:45 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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