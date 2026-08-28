ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ค้นหาผู้สูญหายน้ำท่วมทิเบต หลังระงับภารกิจ หวั่นทะเลสาบแตก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 14:43 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 14:43 น.

เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ค้นหาผู้สูญหายน้ำท่วมทิเบต หลังระงับภารกิจ หวั่นทะเลสาบแตก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมซ้ำได้

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่จีนได้กลับมาดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายในทิเบต ภายหลังจากที่เจอน้ำท่วมรุนแรงบริเวณชายแดนเนปาลและทิเบต เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนั้น

โดยก่อนหน้าทางเจ้าหน้าที่ได้ระงับปฏิบัติการชั่วคราว ภายหลังจากเกิดความกังวลว่าทะเลสาบแตก และกังวลว่าจะเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่

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ขณะที่ทางตำรวจเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตล่าสุดจากน้ำท่วมครั้งนี้อยู่ที่อย่างน้อย 475 ศพ อย่างไรก็ตามไม่มีการปรับจำนวนยอดผู้สูญหาย โดยก่อนหน้านี้อยู่ที่ 900 ราย แบ่งเป็นชาวต่างชาติ 537 ราย ไม่มีคนไทยรวมอยู่ด้วย

ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเนปาลเปิดเผยกับสำนักข่าว BBC ว่า น่าจะเกิดจากก้อนน้ำแข็งถล่มลงจากเขาและดึงเอาหินและตะกอนอื่นๆ ลงมาด้วย

ซึ่งแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจะทำให้น้ำแข็งละลาย แต่ยังเร็วเกินไปกว่าที่จะสรุปว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำแข็งถล่มลงมา

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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