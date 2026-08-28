ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี
สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 พระชนมพรรษา 89 พรรษา ปิดฉากพระราชกรณียกิจที่มุ่งปรับราชวงศ์ให้ทันสมัยและใกล้ชิดประชาชน
สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ หรือ King Harald V of Norway เสด็จสวรรคตอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโล ริกส์ฮอสพิทาเลต เมื่อเวลา 06.35 น. ของวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น สิริพระชนมพรรษา 89 พรรษา
ราชสำนักนอร์เวย์ ประกาศข่าวการเสด็จสวรรคต พร้อมเผยแพร่พระราชประวัติภายใต้ข้อความ “HM King Harald V 1937–2026” โดยยังไม่มีการประกาศสาเหตุอย่างเป็นทางการ
พระองค์ทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี 2534 รวมระยะเวลาประมาณ 35 ปี และทรงเป็นที่รู้จักในฐานะกษัตริย์ผู้ปรับภาพลักษณ์ราชวงศ์นอร์เวย์ให้เปิดกว้าง เข้าถึงประชาชน และยอมรับความหลากหลายของสังคม
พระราชประวัติและวัยเยาว์ช่วงสงครามโลก
สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 พระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2480 ณ พระตำหนักสเคากุม เมืองอัสเคอร์ ประเทศนอร์เวย์ เป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวในเจ้าชายโอลาฟ มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ ซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 และเจ้าหญิงมาร์ธาแห่งสวีเดน
พระองค์ทรงมีพระเชษฐภคินี 2 พระองค์ ได้แก่ เจ้าหญิงรัญฮิลด์และเจ้าหญิงอัสตริด อีกทั้งยังทรงเป็นรัชทายาทพระองค์แรกที่ประสูติในประเทศนอร์เวย์ในรอบ 567 ปี
เมื่อกองทัพนาซีเยอรมนีบุกนอร์เวย์ในเดือนเมษายน 2483 เจ้าชายฮารัลด์ซึ่งมีพระชนมายุเพียง 3 พรรษา ต้องเสด็จออกจากประเทศพร้อมพระราชมารดาและพระเชษฐภคินี เริ่มจากประเทศสวีเดน ก่อนเดินทางไปประทับที่สหรัฐอเมริกา
ระหว่างนั้น พระราชบิดาและสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่ 7 ประทับอยู่ในกรุงลอนดอน เพื่อร่วมกับรัฐบาลนอร์เวย์พลัดถิ่นต่อต้านการยึดครองของเยอรมนี พระบรมวงศานุวงศ์จึงได้กลับนอร์เวย์ภายหลังสงครามสิ้นสุดในปี 2488
ประสบการณ์การลี้ภัยและการใช้ชีวิตท่ามกลางประชาชนทั่วไปถูกมองว่ามีอิทธิพลต่อแนวพระราชดำริของพระองค์ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความใกล้ชิดระหว่างราชวงศ์กับประชาชน
การศึกษาและเส้นทางนักกีฬาโอลิมปิก
เจ้าชายฮารัลด์ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์นอร์เวย์พระองค์แรกที่เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ ก่อนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยออสโลและโรงเรียนนายร้อยทหารนอร์เวย์ สำเร็จการศึกษาในปี 2502
ต่อมาทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการเมืองที่วิทยาลัยแบลเลียล มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
พระองค์ทรงโปรดกีฬาเรือใบและเคยเป็นตัวแทนประเทศนอร์เวย์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 3 ครั้ง ได้แก่ กรุงโตเกียว ปี 2507 เม็กซิโกซิตี ปี 2511 และมิวนิก ปี 2515 โดยทรงทำหน้าที่ถือธงชาตินอร์เวย์ในพิธีเปิดโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวด้วย
นอกจากการแข่งขันระดับโอลิมปิกแล้ว พระองค์ยังเคยคว้าแชมป์โลกและแชมป์ยุโรปในกีฬาเรือใบร่วมกับคณะลูกเรือ ถือเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ยุโรปที่มีผลงานด้านกีฬาโดดเด่น
ความรัก 9 ปีกับสามัญชน
หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของพระราชประวัติคือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายฮารัลด์กับซอนยา ฮารัลด์เซน หญิงสามัญชนชาวนอร์เวย์ ทั้งสองพบกันครั้งแรกในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1950 แต่ต้องรอถึง 9 ปีจึงได้รับอนุญาตให้อภิเษกสมรส
ในเวลานั้น การที่รัชทายาทแต่งงานกับสามัญชนยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เจ้าชายฮารัลด์ทรงแจ้งต่อพระราชบิดาว่า หากไม่สามารถอภิเษกกับซอนยา พระองค์จะไม่ทรงแต่งงานกับผู้ใด ซึ่งอาจส่งผลต่อการสืบราชสันตติวงศ์
ในที่สุด สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 ทรงให้ความเห็นชอบ ทั้งสองเข้าพิธีอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2511 ณ มหาวิหารออสโล
ทั้งสองพระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 2 พระองค์ ได้แก่ เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยส์ ประสูติในปี 2514 และเจ้าชายฮากอน แมกนุส ประสูติในปี 2516
ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์นอร์เวย์
เจ้าชายฮารัลด์ทรงขึ้นดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่ 7 เสด็จสวรรคตในปี 2500 และพระราชบิดาขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5
ภายหลังสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2534 มกุฎราชกุมารฮารัลด์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นอร์เวย์พระองค์แรกในรอบกว่า 600 ปีที่ประสูติในประเทศนอร์เวย์ และทรงใช้คำขวัญประจำรัชกาล “Alt for Norge” ซึ่งแปลว่า “ทุกสิ่งเพื่อนอร์เวย์” เช่นเดียวกับพระราชบิดาและพระอัยกา
นอร์เวย์ยกเลิกธรรมเนียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปแล้ว พระองค์และสมเด็จพระราชินีซอนยาจึงเข้าพิธีถวายพระพรและเจิมเพื่อรับรองการปฏิบัติพระราชภารกิจ ณ มหาวิหารนิดารอส เมืองทรอนด์เฮม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2534
ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์นอร์เวย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ ขณะที่อำนาจบริหารประเทศอยู่กับรัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง พระราชกรณียกิจส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับพิธีการ การเป็นผู้แทนประเทศ และการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม
กษัตริย์ผู้ปลอบโยนประเทศในช่วงวิกฤต
ตลอดรัชสมัย สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ทรงทำให้ราชวงศ์มีภาพลักษณ์เป็นกันเองมากขึ้น พระองค์มักใช้พระอารมณ์ขันในการกล่าวสุนทรพจน์และทรงเปิดเผยความรู้สึกต่อสาธารณชนในช่วงที่ประเทศเผชิญความสูญเสีย
หลังเหตุโจมตีกรุงออสโลและเกาะอูเทอยาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 77 ราย พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการปลอบโยนครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมทรงเน้นว่าชาวนอร์เวย์จะตอบโต้ความเกลียดชังด้วยประชาธิปไตย ความสามัคคี และเสรีภาพ
พระราชดำรัสในปี 2559 ยังได้รับความสนใจไปทั่วโลก เมื่อพระองค์กล่าวถึงชาวนอร์เวย์ว่าเป็นผู้คนที่มีภูมิหลัง ศาสนา อัตลักษณ์ และรสนิยมทางเพศแตกต่างกัน โดยทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเดียวกัน
Reuters รายงานว่า พระองค์ได้รับความนิยมส่วนพระองค์ในระดับสูง แม้ราชวงศ์นอร์เวย์จะเผชิญข้อถกเถียงและแรงกดดันจากสังคมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
พระพลานามัยในช่วงปลายพระชนมชีพ
สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ทรงประสบปัญหาด้านพระพลานามัยหลายครั้ง รวมถึงการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะในปี 2546 การผ่าตัดภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบในปี 2548 และการเปลี่ยนลิ้นหัวใจในปี 2563
ระหว่างเสด็จเยือนมาเลเซียเป็นการส่วนพระองค์ในปี 2567 พระองค์ทรงติดเชื้อและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ก่อนใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชั่วคราวและผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรเมื่อเสด็จกลับนอร์เวย์
เดือนสิงหาคม 2569 พระองค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษาโรคโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงแตก ต่อมาคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสพระโลหิต และพระอาการอยู่ในขั้นวิกฤตก่อนเสด็จสวรรคต
อย่างไรก็ตาม ราชสำนักนอร์เวย์ยังไม่ได้ประกาศว่าภาวะดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงของการเสด็จสวรรคต
แม้พระพลานามัยถดถอย พระองค์เคยปฏิเสธแนวคิดการสละราชสมบัติ โดยมีพระราชดำรัสว่าทรงกล่าวคำปฏิญาณต่อรัฐสภาไว้ตลอดพระชนมชีพ และจะทรงทำหน้าที่ต่อไปจนถึงที่สุด
สมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่ 8 สืบราชบัลลังก์
ภายหลังการเสด็จสวรรคต เจ้าชายฮากอน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ พระชนมพรรษา 53 พรรษา ทรงสืบราชบัลลังก์โดยอัตโนมัติเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่ 8 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนอร์เวย์ ส่วนเจ้าหญิงเมตเต-มาริตทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินี
สำนักข่าว AP รายงานว่า เจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานดรา พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในกษัตริย์ฮากอนที่ 8 ขึ้นเป็นรัชทายาทลำดับแรกของราชบัลลังก์นอร์เวย์
การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ปิดฉากรัชสมัยที่ดำเนินผ่านการเปลี่ยนแปลงของนอร์เวย์มานานกว่า 3 ทศวรรษ ตั้งแต่การพัฒนาสังคมสวัสดิการและความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมพลังงาน ไปจนถึงการรับมือการก่อการร้าย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และคำถามเรื่องบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในสังคมสมัยใหม่
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แหล่งอ้างอิง
- The Royal House of Norway – The biography of King Harald
- Reuters – King Harald V, Norway’s reform-minded head of state, dies at 89
- Associated Press – Norway’s King Harald V dies at 89 and his son becomes King Haakon VIII
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