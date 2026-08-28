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ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 14:44 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 14:44 น.
ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2569 พระชนมพรรษา 89 พรรษา ปิดฉากพระราชกรณียกิจที่มุ่งปรับราชวงศ์ให้ทันสมัยและใกล้ชิดประชาชน

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ หรือ King Harald V of Norway เสด็จสวรรคตอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยออสโล ริกส์ฮอสพิทาเลต เมื่อเวลา 06.35 น. ของวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2569 ตามเวลาท้องถิ่น สิริพระชนมพรรษา 89 พรรษา

ราชสำนักนอร์เวย์ ประกาศข่าวการเสด็จสวรรคต พร้อมเผยแพร่พระราชประวัติภายใต้ข้อความ “HM King Harald V 1937–2026” โดยยังไม่มีการประกาศสาเหตุอย่างเป็นทางการ

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พระองค์ทรงครองราชย์ตั้งแต่ปี 2534 รวมระยะเวลาประมาณ 35 ปี และทรงเป็นที่รู้จักในฐานะกษัตริย์ผู้ปรับภาพลักษณ์ราชวงศ์นอร์เวย์ให้เปิดกว้าง เข้าถึงประชาชน และยอมรับความหลากหลายของสังคม

สมเด็จพระราชาฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์
สมเด็จพระราชาฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ (แถวหน้าซ้าย) และเจ้าชายฟิลิปแห่งอังกฤษ (แถวหน้าขวา) เสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีศพของเจ้าชายแบร์นฮาร์ดแห่งเนเธอร์แลนด์ ณ โบสถ์ใหม่ (Nieuwe Kerk) ในเมืองเดลฟท์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2547 (ภาพถ่ายโดย AP Photo/Jasper Juinen, Pool, File)

พระราชประวัติและวัยเยาว์ช่วงสงครามโลก

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 พระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2480 ณ พระตำหนักสเคากุม เมืองอัสเคอร์ ประเทศนอร์เวย์ เป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวในเจ้าชายโอลาฟ มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ ซึ่งต่อมาคือสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 และเจ้าหญิงมาร์ธาแห่งสวีเดน

พระองค์ทรงมีพระเชษฐภคินี 2 พระองค์ ได้แก่ เจ้าหญิงรัญฮิลด์และเจ้าหญิงอัสตริด อีกทั้งยังทรงเป็นรัชทายาทพระองค์แรกที่ประสูติในประเทศนอร์เวย์ในรอบ 567 ปี

เมื่อกองทัพนาซีเยอรมนีบุกนอร์เวย์ในเดือนเมษายน 2483 เจ้าชายฮารัลด์ซึ่งมีพระชนมายุเพียง 3 พรรษา ต้องเสด็จออกจากประเทศพร้อมพระราชมารดาและพระเชษฐภคินี เริ่มจากประเทศสวีเดน ก่อนเดินทางไปประทับที่สหรัฐอเมริกา

ระหว่างนั้น พระราชบิดาและสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่ 7 ประทับอยู่ในกรุงลอนดอน เพื่อร่วมกับรัฐบาลนอร์เวย์พลัดถิ่นต่อต้านการยึดครองของเยอรมนี พระบรมวงศานุวงศ์จึงได้กลับนอร์เวย์ภายหลังสงครามสิ้นสุดในปี 2488

ประสบการณ์การลี้ภัยและการใช้ชีวิตท่ามกลางประชาชนทั่วไปถูกมองว่ามีอิทธิพลต่อแนวพระราชดำริของพระองค์ในเวลาต่อมา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความใกล้ชิดระหว่างราชวงศ์กับประชาชน

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สมเด็จพระราชาฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ทรงแย้มพระโอษฐ์
สมเด็จพระราชาฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ทรงแย้มพระโอษฐ์ขณะตรัสกับสื่อมวลชนหลังทรงหารือกับประธานาธิบดีอีโว โยซิโปวิช แห่งโครเอเชีย ณ กรุงซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 (ภาพถ่ายโดย AP Photo/Filip Horvat, File)

การศึกษาและเส้นทางนักกีฬาโอลิมปิก

เจ้าชายฮารัลด์ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์นอร์เวย์พระองค์แรกที่เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐ ก่อนศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยออสโลและโรงเรียนนายร้อยทหารนอร์เวย์ สำเร็จการศึกษาในปี 2502

ต่อมาทรงศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการเมืองที่วิทยาลัยแบลเลียล มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

พระองค์ทรงโปรดกีฬาเรือใบและเคยเป็นตัวแทนประเทศนอร์เวย์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 3 ครั้ง ได้แก่ กรุงโตเกียว ปี 2507 เม็กซิโกซิตี ปี 2511 และมิวนิก ปี 2515 โดยทรงทำหน้าที่ถือธงชาตินอร์เวย์ในพิธีเปิดโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวด้วย

นอกจากการแข่งขันระดับโอลิมปิกแล้ว พระองค์ยังเคยคว้าแชมป์โลกและแชมป์ยุโรปในกีฬาเรือใบร่วมกับคณะลูกเรือ ถือเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ยุโรปที่มีผลงานด้านกีฬาโดดเด่น

ความรัก 9 ปีกับสามัญชน

หนึ่งในเหตุการณ์สำคัญของพระราชประวัติคือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าชายฮารัลด์กับซอนยา ฮารัลด์เซน หญิงสามัญชนชาวนอร์เวย์ ทั้งสองพบกันครั้งแรกในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษ 1950 แต่ต้องรอถึง 9 ปีจึงได้รับอนุญาตให้อภิเษกสมรส

ในเวลานั้น การที่รัชทายาทแต่งงานกับสามัญชนยังเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เจ้าชายฮารัลด์ทรงแจ้งต่อพระราชบิดาว่า หากไม่สามารถอภิเษกกับซอนยา พระองค์จะไม่ทรงแต่งงานกับผู้ใด ซึ่งอาจส่งผลต่อการสืบราชสันตติวงศ์

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ในที่สุด สมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 ทรงให้ความเห็นชอบ ทั้งสองเข้าพิธีอภิเษกสมรสเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2511 ณ มหาวิหารออสโล

ทั้งสองพระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 2 พระองค์ ได้แก่ เจ้าหญิงมาร์ธา ลุยส์ ประสูติในปี 2514 และเจ้าชายฮากอน แมกนุส ประสูติในปี 2516

ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์นอร์เวย์

เจ้าชายฮารัลด์ทรงขึ้นดำรงตำแหน่งมกุฎราชกุมารเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่ 7 เสด็จสวรรคตในปี 2500 และพระราชบิดาขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5

ภายหลังสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่ 5 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2534 มกุฎราชกุมารฮารัลด์จึงเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นอร์เวย์พระองค์แรกในรอบกว่า 600 ปีที่ประสูติในประเทศนอร์เวย์ และทรงใช้คำขวัญประจำรัชกาล “Alt for Norge” ซึ่งแปลว่า “ทุกสิ่งเพื่อนอร์เวย์” เช่นเดียวกับพระราชบิดาและพระอัยกา

นอร์เวย์ยกเลิกธรรมเนียมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปแล้ว พระองค์และสมเด็จพระราชินีซอนยาจึงเข้าพิธีถวายพระพรและเจิมเพื่อรับรองการปฏิบัติพระราชภารกิจ ณ มหาวิหารนิดารอส เมืองทรอนด์เฮม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2534

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ภายใต้ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์นอร์เวย์ทรงเป็นประมุขของรัฐ ขณะที่อำนาจบริหารประเทศอยู่กับรัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้ง พระราชกรณียกิจส่วนใหญ่จึงเกี่ยวข้องกับพิธีการ การเป็นผู้แทนประเทศ และการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม

สมเด็จพระราชาฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์และพระมเหสีซอนยาเสด็จออกจากมหาวิหารนอเทรอดามหลังจากเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีศพของเจ้าชายฌองแห่งลักเซมเบิร์ก ณ ลักเซมเบิร์ก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2019 (ภาพถ่ายโดย AP/Francisco Seco, ไฟล์)
สมเด็จพระราชาฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์และพระมเหสีซอนยาเสด็จออกจากมหาวิหารนอเทรอดามหลังจากเสด็จพระราชดำเนินพระราชพิธีศพของเจ้าชายฌองแห่งลักเซมเบิร์ก ณ ลักเซมเบิร์ก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2019 (ภาพถ่ายโดย AP/Francisco Seco, ไฟล์)

กษัตริย์ผู้ปลอบโยนประเทศในช่วงวิกฤต

ตลอดรัชสมัย สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ทรงทำให้ราชวงศ์มีภาพลักษณ์เป็นกันเองมากขึ้น พระองค์มักใช้พระอารมณ์ขันในการกล่าวสุนทรพจน์และทรงเปิดเผยความรู้สึกต่อสาธารณชนในช่วงที่ประเทศเผชิญความสูญเสีย

หลังเหตุโจมตีกรุงออสโลและเกาะอูเทอยาเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 77 ราย พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการปลอบโยนครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมทรงเน้นว่าชาวนอร์เวย์จะตอบโต้ความเกลียดชังด้วยประชาธิปไตย ความสามัคคี และเสรีภาพ

พระราชดำรัสในปี 2559 ยังได้รับความสนใจไปทั่วโลก เมื่อพระองค์กล่าวถึงชาวนอร์เวย์ว่าเป็นผู้คนที่มีภูมิหลัง ศาสนา อัตลักษณ์ และรสนิยมทางเพศแตกต่างกัน โดยทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเดียวกัน

Reuters รายงานว่า พระองค์ได้รับความนิยมส่วนพระองค์ในระดับสูง แม้ราชวงศ์นอร์เวย์จะเผชิญข้อถกเถียงและแรงกดดันจากสังคมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

พระพลานามัยในช่วงปลายพระชนมชีพ

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ทรงประสบปัญหาด้านพระพลานามัยหลายครั้ง รวมถึงการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะในปี 2546 การผ่าตัดภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบในปี 2548 และการเปลี่ยนลิ้นหัวใจในปี 2563

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ระหว่างเสด็จเยือนมาเลเซียเป็นการส่วนพระองค์ในปี 2567 พระองค์ทรงติดเชื้อและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ก่อนใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชั่วคราวและผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรเมื่อเสด็จกลับนอร์เวย์

เดือนสิงหาคม 2569 พระองค์เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนระหว่างการรักษาโรคโลหิตจางชนิดเม็ดเลือดแดงแตก ต่อมาคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสพระโลหิต และพระอาการอยู่ในขั้นวิกฤตก่อนเสด็จสวรรคต

อย่างไรก็ตาม ราชสำนักนอร์เวย์ยังไม่ได้ประกาศว่าภาวะดังกล่าวเป็นสาเหตุโดยตรงของการเสด็จสวรรคต

แม้พระพลานามัยถดถอย พระองค์เคยปฏิเสธแนวคิดการสละราชสมบัติ โดยมีพระราชดำรัสว่าทรงกล่าวคำปฏิญาณต่อรัฐสภาไว้ตลอดพระชนมชีพ และจะทรงทำหน้าที่ต่อไปจนถึงที่สุด

สมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่ 8 สืบราชบัลลังก์

ภายหลังการเสด็จสวรรคต เจ้าชายฮากอน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ พระชนมพรรษา 53 พรรษา ทรงสืบราชบัลลังก์โดยอัตโนมัติเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีฮากอนที่ 8 ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนอร์เวย์ ส่วนเจ้าหญิงเมตเต-มาริตทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินี

สำนักข่าว AP รายงานว่า เจ้าหญิงอิงกริด อเล็กซานดรา พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในกษัตริย์ฮากอนที่ 8 ขึ้นเป็นรัชทายาทลำดับแรกของราชบัลลังก์นอร์เวย์

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การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ปิดฉากรัชสมัยที่ดำเนินผ่านการเปลี่ยนแปลงของนอร์เวย์มานานกว่า 3 ทศวรรษ ตั้งแต่การพัฒนาสังคมสวัสดิการและความมั่งคั่งจากอุตสาหกรรมพลังงาน ไปจนถึงการรับมือการก่อการร้าย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และคำถามเรื่องบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในสังคมสมัยใหม่

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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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