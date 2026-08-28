รู้แล้ว “วรเดช ช่างบุ” ที่ปรึกษาป้าดา เผยสาเหตุใส่แหวนเยอะจนแย่งซีน
วรเดช ช่างบุ ตัวแทนฝั่งป้าดา บุกโหนกระแส ยืนยันไม่ติดใจนายเฮียงยกที่ดินวัดป่าอดุลยาราม แต่ทำไมพื้นที่ดูรกรุงรัง แจงสาเหตุใส่แหวนเต็มมือจนแย่งซีน
โหนกระแสเกาะประเด็นร้อนปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยาราม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หลังจาก ป้าดา ลูกบุญธรรมที่ได้รับแต่งตั้งจากทายาทของนายเฮียง ออกโต้กลับว่าหากโฉนดที่ดินยังเป็นชื่อนายเฮียง กรรมสิทธิ์ต้องตกไปเป็นมรดกแก่ทายาทโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
ล่าสุด พี่แหวน หรือ นายวรเดช ช่างบุ ที่ปรึกษาคนใหม่ของป้าดา ดีกรีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และอดีตผู้ตรวจการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ปี 2559-2561) ที่ปรึกษาป้าดาขอชี้แจงผ่านรายการโหนกระแส ยืนยันว่าทายาทไม่ได้ต้องการเอาพื้นที่วัดคืน หาก นายเฮียง เจ้าของยกที่ดินให้วัดจริง ลูก ๆ ทุกคนก็ยินดียกให้ แต่ทสาเหตุที่ทายาทต้องออกมาเรียกร้อง เป็นเพราะสภาพพื้นที่ภายในดูรกรุงรังและไม่มีลักษณะที่เหมาะสมจะเป็นวัด
นอกเหนือจากประเด็นข้อพิพาทที่ดิน ไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮาในรายการคือเครื่องประดับบนมือของนายวรเดช ช่วงหนึ่งของรายการพิธีกร หนุ่ม กรรชัย สอบถามถึงแหวนจำนวนมากบนนิ้วว่าหนักหรือไม่ นายวรเดชยอมรับว่าหนัก แต่ที่สวมเพราะความชอบส่วนตัว
เมื่อ หนุ่ม กรรชัย แซวว่าหากตกน้ำคงไม่ต้องว่ายเลย นายวรเดชตอบกลับทันทีว่า “ไม่ว่าย ไม่เป็นไร เพราะไม่มีใครตกน้ำ ใส่แล้วมันมีฤทธิ์มีเดชนะ” พร้อมอธิบายเหตุผลที่ต้องสวมแหวนจำนวนมากว่า “ใส่นิ้วนี้ อีกนิ้วก็บอกว่าทำไมไม่ใส่วะ มันก็ว่ามา อีกนิ้วที่ไม่ได้ใส่ เดี๋ยวมันก็น้อยใจอีก ก็เลยใส่มาทีละนิ้วๆ จนครบ” จนพิธีกรต้องถามกลับว่าถึงขั้นนั่งคุยกับนิ้วแล้วหรือ ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบว่าก็มันคิดได้
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