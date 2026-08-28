สถานทูต แจงนักท่องเที่ยวบิดค่าอาหาร 8 พันบาท ที่ป่าตอง ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอิสราเอล
สถานทูตอิสราเอล แจงนักท่องเที่ยวบิดค่าอาหาร 8 พันบาท ที่ป่าตอง ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอิสราเอล วอนสื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่
สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้ออกมาชี้แจงถึงกระแสข่าวที่รายงานว่ามีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเป็นชาวอิสราเอลได้รับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอำเภอป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา และได้ออกจากร้านไปโดยไม่ได้จ่ายเงินค่าอาหาร 8,000 บาท
โดยทางสถานทูตยืนยันว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวไม่ใช่ชาวอิสราเอล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. 2567 โดยมีการระบุว่านักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องเป็นชาวอิสราเอล ก่อนที่ข้อมูลจะถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วและได้รับความสนใจเป็นวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2567 สภ.ป่าตอง ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงสัญชาติของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า บุคคลในรายงานไม่ใช่ชาวอิสราเอล แต่เป็นนักท่องเที่ยวจากซาอุดีอาระเบียและโมร็อกโก
สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ระบุว่า การรายงานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโดยไม่ได้ตรวจสอบหรือยืนยันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง รวมถึงอาจกระตุ้นให้เกิดอคติและความเป็นปฏิปักษ์ต่อนักท่องเที่ยวและชุมชนชาวอิสราเอล
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ขอเรียกร้องให้องค์กรสื่อ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และประชาชนทั่วไป ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการระบุสัญชาติของบุคคล ก่อนเผยแพร่หรือแบ่งปันข้อมูลต่อสาธารณะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อบุคคลหรือชุมชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
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