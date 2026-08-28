ด่วน! สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 กษัตริย์นอร์เวย์ เสด็จสวรรคต พระชนมายุ 89 พรรษา
สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 กษัตริย์นอร์เวย์ เสด็จสวรรคต พระชนมายุ 89 พรรษา ภายหลังเข้าประทับโรงพยาบาลจากภาวะคั่งน้ำ
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ เสด็จสวรรคตแล้วเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2026 เวลา 06.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น พระชนมายุ 89 พรรษา
โดยก่อนหน้านี้พระองค์ทรงประทับที่โรงพยาบาล ภายหลังทรงประชวรเนื่องจากภาวะคั่งของน้ำ ก่อนที่พระองค์อาการทรุดลง ซึ่งคาดว่า เจ้าชายโฮกุน มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์จะขึ้นครองราชย์ต่อจากพระราชบิดา
นอกจากนี้พระองค์เพิ่งเข้ารับการรักษาด้วยฮอร์โมนคอร์ติโซนสำหรับโรคโลหิตจางจากภาวะเม็ดเลือดแดงถูกทำลาย ซึ่งเป็นโรคหายากและส่งผลให้จำนวนเม็ดเลือดแดงในร่างกายลดลง
สำหรับสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ถือเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในยุโรป โดยพระองค์ขึ้นครองราชย์ในปี 2534 และทรงปฏิเสธการสละราชสมบัติอย่างเปิดเผยมาโดยตลอด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ฮารัลด์ที่ 5” กษัตริย์นอร์เวย์ เข้าประทับโรงพยาบาล ลาป่วย 2 สัปดาห์ จากภาวะคั่งของน้ำ
- พระอาการทรุดลง กษัตริย์ฮาราลด์แห่งนอร์เวย์ ประชวรติดเชื้อในกระแสพระโลหิต
ติดตาม The Thaiger บน Google News: