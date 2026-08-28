เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง

เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังหวนเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ กลางรายการดัง ในรอบ 15 ปี ลั่น “ในที่สุดก็มีวันนี้” ทำโซเชียลแทบแตก
เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ขณะนี้เป็นอย่างมาก เมื่ออดีตนางเอก-นักร้องดัง ยุค 90 เอ๊ะ ศศิกานต์ หลังย้ายไปใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ต่างประเทศ ล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสได้บินกลับมาที่ประเทศไทย เลยได้ตกปากรับคำไปเป็นแขกรับเชิญเพื่อเซอร์ไพรส์ เจมส์ เรืองศักดิ์ อดีตคนรักเก่า ในรายการ “ร้องข้ามกำแพง” ทางช่องเวิร์คพอยท์
ล่าสุด 28 ส.ค. 69 เอ๊ะ ศศิกานต์ โพสต์ภาพบรรยากาศตอนเปิดตัวเซอร์ไพรส์ เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการ พร้อมระบุข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนบันเทิงและแฟนคลับที่ต่างก็ดีใจที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างทั้งสองคนอีกครั้งในรอบ 15 ปี
“ในที่สุดก็มีวันนี้ ก่อนหน้ามีหลายคนบอกให้ไปออกรายการนี้แต่ไม่ลงตัว คราวนี้จังหวะดีอยู่ไทยพอดี นัดปุ๊บถ่ายปั๊บ ขอบคุณเวิร์คพอยท์ที่ยังคิดถึงกันและขอบคุณทุกเสียงตอบรับนะคะ สนุกและดีใจที่ได้เจอเพื่อนเก่าและต้องขอโทษที่ทำให้หลายคนถึงกับเสียน้ำตา เข้าใจว่าโตมากับเพลง เรื่องราวและความทรงจำของพวกเรา ขอให้ทุกคนมีความสุขกับรายการนะคะ”
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อ้างอิงจาก : IG ae_sasikarn
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