ข่าวดาราบันเทิง

เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 14:35 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 14:38 น.
เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังหวนเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ กลางรายการดัง ในรอบ 15 ปี

เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังหวนเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ กลางรายการดัง ในรอบ 15 ปี ลั่น “ในที่สุดก็มีวันนี้” ทำโซเชียลแทบแตก

เรียกได้ว่ากำลังเป็นกระแสฮือฮาในโลกออนไลน์ขณะนี้เป็นอย่างมาก เมื่ออดีตนางเอก-นักร้องดัง ยุค 90 เอ๊ะ ศศิกานต์ หลังย้ายไปใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ต่างประเทศ ล่าสุดเจ้าตัวมีโอกาสได้บินกลับมาที่ประเทศไทย เลยได้ตกปากรับคำไปเป็นแขกรับเชิญเพื่อเซอร์ไพรส์ เจมส์ เรืองศักดิ์ อดีตคนรักเก่า ในรายการ “ร้องข้ามกำแพง” ทางช่องเวิร์คพอยท์

ล่าสุด 28 ส.ค. 69 เอ๊ะ ศศิกานต์ โพสต์ภาพบรรยากาศตอนเปิดตัวเซอร์ไพรส์ เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการ พร้อมระบุข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ท่ามกลางคอมเมนต์ของคนบันเทิงและแฟนคลับที่ต่างก็ดีใจที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างทั้งสองคนอีกครั้งในรอบ 15 ปี

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“ในที่สุดก็มีวันนี้ ก่อนหน้ามีหลายคนบอกให้ไปออกรายการนี้แต่ไม่ลงตัว คราวนี้จังหวะดีอยู่ไทยพอดี นัดปุ๊บถ่ายปั๊บ ขอบคุณเวิร์คพอยท์ที่ยังคิดถึงกันและขอบคุณทุกเสียงตอบรับนะคะ สนุกและดีใจที่ได้เจอเพื่อนเก่าและต้องขอโทษที่ทำให้หลายคนถึงกับเสียน้ำตา เข้าใจว่าโตมากับเพลง เรื่องราวและความทรงจำของพวกเรา ขอให้ทุกคนมีความสุขกับรายการนะคะ”

เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง-1

เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง-2
ภาพจาก : IG ae_sasikarn

คนบันเทิงและแฟนคลับคอมเมนต์

เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง-2 (1)
ภาพจาก : FB ร้องข้ามกำแพง
เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง-3
ภาพจาก : FB ร้องข้ามกำแพง

 

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อ้างอิงจาก : IG ae_sasikarn

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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