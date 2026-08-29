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ถ่ายทอดสด ไทย VS ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบรองฯ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 07:01 น.
ถ่ายทอดสด ไทย VS ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบรองฯ

ถ่ายทอดสด ไทย VS ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2569 เวลา 16.15 น. ทาง Monomax

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ หลังทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกได้สำเร็จ

ย้อนกลับไปในรอบก่อนรองชนะเลิศ ทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์ 3-0 เซต (25-20, 25-18, 25-21) เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นทีมแรก ขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติไชนีสไทเปไปด้วยสกอร์ 3 เซตรวดเช่นเดียวกัน

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จากผลการแข่งขันของทั้งสองทีม ทำให้ทีมชาติไทยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 ณ เทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม (Tianjin Olympic Centre Gymnasium) เวลา 16.15 น. ตามเวลาประเทศไทย เพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป

วอลเลย์บอลหญิงไทย
Volleyball World

ในส่วนของคะแนนสะสมอันดับโลก หากทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้ นอกจากจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พร้อมการันตีตั๋วเข้าร่วมศึกวอลเลย์บอลเวิลด์คัพ 2027 และตั๋วโอลิมปิกแล้ว ทีมชาติไทยจะได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นตามผลการแข่งขัน ดังนี้

  • ไทย ชนะ ญี่ปุ่น (3-0 เซต): +16.47 คะแนน
  • ไทย ชนะ ญี่ปุ่น (3-1 เซต): +13.97 คะแนน
  • ไทย ชนะ ญี่ปุ่น (3-2 เซต): +11.47 คะแนน
  • ไทย แพ้ ญี่ปุ่น (3-2 เซต): -0.01 คะแนน
  • ไทย แพ้ ญี่ปุ่น (3-2 เซต): -1.03 คะแนน
  • ไทย แพ้ ญี่ปุ่น (3-2 เซต): -3.53 คะแนน

สำหรับแฟนวอลเลย์บอลที่ต้องการติดตามชมศึกรอบรองชนะเลิศระหว่างไทยกับญี่ปุ่น รวมถึงตลอดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง MONO SPORTS TV และแอปพลิเคชัน MONOMAX

คลิกเพื่อชมถ่ายทอดสดที่นี่

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 07:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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