ถ่ายทอดสด ไทย VS ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบรองฯ
ถ่ายทอดสด ไทย VS ญี่ปุ่น วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2569 เวลา 16.15 น. ทาง Monomax
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2569 ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศ หลังทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นทีมแรกได้สำเร็จ
ย้อนกลับไปในรอบก่อนรองชนะเลิศ ทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไปด้วยสกอร์ 3-0 เซต (25-20, 25-18, 25-21) เข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นทีมแรก ขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติไชนีสไทเปไปด้วยสกอร์ 3 เซตรวดเช่นเดียวกัน
จากผลการแข่งขันของทั้งสองทีม ทำให้ทีมชาติไทยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในรอบรองชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 ณ เทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม (Tianjin Olympic Centre Gymnasium) เวลา 16.15 น. ตามเวลาประเทศไทย เพื่อหาผู้ชนะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
ในส่วนของคะแนนสะสมอันดับโลก หากทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้ นอกจากจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พร้อมการันตีตั๋วเข้าร่วมศึกวอลเลย์บอลเวิลด์คัพ 2027 และตั๋วโอลิมปิกแล้ว ทีมชาติไทยจะได้คะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มขึ้นตามผลการแข่งขัน ดังนี้
- ไทย ชนะ ญี่ปุ่น (3-0 เซต): +16.47 คะแนน
- ไทย ชนะ ญี่ปุ่น (3-1 เซต): +13.97 คะแนน
- ไทย ชนะ ญี่ปุ่น (3-2 เซต): +11.47 คะแนน
- ไทย แพ้ ญี่ปุ่น (3-2 เซต): -0.01 คะแนน
- ไทย แพ้ ญี่ปุ่น (3-2 เซต): -1.03 คะแนน
- ไทย แพ้ ญี่ปุ่น (3-2 เซต): -3.53 คะแนน
สำหรับแฟนวอลเลย์บอลที่ต้องการติดตามชมศึกรอบรองชนะเลิศระหว่างไทยกับญี่ปุ่น รวมถึงตลอดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง MONO SPORTS TV และแอปพลิเคชัน MONOMAX
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