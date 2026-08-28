ข่าวดาราบันเทิง

ครูก้อย รู้พร้อมทุกคน เจมส์-เอ๊ะ กลับมาเจอกัน ยอมรับสับสน กลัวสามีจะอึดอัด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 14:18 น.

ครูก้อย เปิดใจโมเมนต์ เจมส์ เรืองศักดิ์ และอดีตคนรัก “เอ๊ะ ศศิกานต์” เจอในรายการร้องข้ามกำแพง กังวลสามีจะรู้สึกอึดอัด แต่ปลาบปลื้มกลับมาเจอกันอีกครั้ง

สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้กับแฟนเพลงยุค 90 หลังนักร้องระดับตำนาน เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ กลับมาพบกับอดีตคนรัก เอ๊ะ ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์ อีกครั้งในรายการร้องข้ามกำแพง โดยทั้งคู่ได้ร่วมร้องเพลงถ้าเราเจอกันอีก ของศิลปิน Tilly Birds ทำเอาผู้ชมต่างประทับใจ เพราะทั้งสองเคยคบหากันมานานก่อนจะยุติความสัมพันธ์ลงเมื่อปี 2554

หลังรายการออกอากาศ ชาวเน็ตตั้งคำถามและสงสัยว่า ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ ภรรยาของเจมส์ ทราบเรื่องเซอร์ไพรส์นี้มาก่อนหรือไม่ ล่าสุด ครูก้อยออกมาโพสต์ชี้แจงความรู้สึกยืนยันชัดเจนว่าไม่ทราบมาก่อนว่านักร้องหลังกำแพงคือใคร วินาทีที่เห็นถึงกับอึ้งและสตันต์ไป 3 วินาทีจนน้ำตาคลอ พร้อมแซวตัวเองติดตลกว่าถ้ารู้ล่วงหน้าคงแต่งหน้าทำผมจัดเต็มกว่านี้

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ปกติช่วงนี้ครูก้อยไม่ค่อยได้ตามไปดูการถ่ายทำเพราะเพิ่งคลอดลูกได้ 3 เดือน แต่วันนั้นบังเอิญตัดสินใจไปสตูดิโอด้วย ตอนที่กำแพงเลื่อนขึ้นและเจมส์ยังไม่เห็น เธอรู้สึกกังวลว่าสามีจะรู้สึกอย่างไรและอึดอัดหรือไม่ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกปลาบปลื้มที่ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกัน

ครูก้อย เปิดใจโมเมนต์ เจมส์-เอ๊ะ เจอในรายการร้องข้ามกำแพง
ภาพจาก Facebook : นัชชา ลอยชูศักดิ์

“เห็นหลายคนคอมเมนต์ว่าภรรยาคงรู้ก่อน ว่าหลังกำแพงเป็นใคร?

ตอบตรง ๆ ว่า “รู้พร้อมกันจ้าาา” นั่งดูอยู่ในสตู อึ้ง!! สตั้นไป 3 วิ น้ำตาคลอ เพลงก็บิ้วท์จัด ๆ (ถ้ารู้ก่อนก็คงแต่งหน้าทำผมไปหน่อยแล้วไหม)

ในขณะที่กำแพงยังไม่เลื่อนขึ้น พี่เจมส์ก็ยังไม่รู้ แต่เราเห็นแล้ว เราก็กังวลว่าเขาจะรู้สึกยังไง ที่เรานั่งอยู่ด้วย เพราะเขาเป็นคนที่แคร์เรามาก

แต่วันนั้นไม่รู้คิดยังไงตามไปดูด้วย (ซึ่งปกติช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตาม ลูกเพิ่งคลอดได้ 3 เดือน)

ความรู้สึกเรา ณ ตอนนั้น คือ สับสน ไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไร มันผสมปนเป มีทั้งซึ้ง (เพลงพาไปมาก ๆ ซึ่งเพลงนี้..ไม่ใช่ทีมงานเป็นคนเลือกนะคะ พี่เจมส์เป็นคนเลือกร้องเพลงนี้เอง เพราะพี่เจมส์ชอบเพลงนี้ของ Tilly Birds) มีทั้งสงสารพี่เจมส์ กังวลว่าพี่เจมส์จะรู้สึกอึดอัด และมีทั้งปลาบปลื้มที่ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกัน

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ต้องยอมรับว่าเราก็คือหนึ่งใน FC ของคู่พี่เขาเหมือนกันในยุคนั้น เหมือนวันนั้นเรามาในฐานะ FC ที่เชียร์เขา แต่พอสักพักก็นึกได้ว่าเราเป็นเมีย คือ งง ไปหมด

แต่ที่แน่ ๆ รายการทำถึงมาก ไม่คิดเลยว่าจะเป็นเบอร์นี้ ไม่คิดเลยจริง ๆ

หลายคนบอกว่ากลับบ้านมาโดนเมียด่าแน่ ไม่ด่าค่า ด่าเรื่องอะไรก่อน? รักพี่เจมส์เสมอค่า คุณพ่อที่น่ารักของลูก ๆ ครูก้อย”

เจมส์ เรืองศักดิ์ กับ เอ๊ะ ศศิกานต์ ในรายการร้องข้ามกำแพง
ภาพจาก Youtube : WorkpointOfficial
ครูก้อย และ เจมส์ เรืองศักดิ์-2
ภาพจาก Facebook : นัชชา ลอยชูศักดิ์
ภาพจาก Facebook : นัชชา ลอยชูศักดิ์
ภาพจาก Facebook : นัชชา ลอยชูศักดิ์

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 14:18 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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