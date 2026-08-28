ครูก้อย รู้พร้อมทุกคน เจมส์-เอ๊ะ กลับมาเจอกัน ยอมรับสับสน กลัวสามีจะอึดอัด

ครูก้อย เปิดใจโมเมนต์ เจมส์ เรืองศักดิ์ และอดีตคนรัก “เอ๊ะ ศศิกานต์” เจอในรายการร้องข้ามกำแพง กังวลสามีจะรู้สึกอึดอัด แต่ปลาบปลื้มกลับมาเจอกันอีกครั้ง
สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้กับแฟนเพลงยุค 90 หลังนักร้องระดับตำนาน เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ กลับมาพบกับอดีตคนรัก เอ๊ะ ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์ อีกครั้งในรายการร้องข้ามกำแพง โดยทั้งคู่ได้ร่วมร้องเพลงถ้าเราเจอกันอีก ของศิลปิน Tilly Birds ทำเอาผู้ชมต่างประทับใจ เพราะทั้งสองเคยคบหากันมานานก่อนจะยุติความสัมพันธ์ลงเมื่อปี 2554
หลังรายการออกอากาศ ชาวเน็ตตั้งคำถามและสงสัยว่า ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ ภรรยาของเจมส์ ทราบเรื่องเซอร์ไพรส์นี้มาก่อนหรือไม่ ล่าสุด ครูก้อยออกมาโพสต์ชี้แจงความรู้สึกยืนยันชัดเจนว่าไม่ทราบมาก่อนว่านักร้องหลังกำแพงคือใคร วินาทีที่เห็นถึงกับอึ้งและสตันต์ไป 3 วินาทีจนน้ำตาคลอ พร้อมแซวตัวเองติดตลกว่าถ้ารู้ล่วงหน้าคงแต่งหน้าทำผมจัดเต็มกว่านี้
ปกติช่วงนี้ครูก้อยไม่ค่อยได้ตามไปดูการถ่ายทำเพราะเพิ่งคลอดลูกได้ 3 เดือน แต่วันนั้นบังเอิญตัดสินใจไปสตูดิโอด้วย ตอนที่กำแพงเลื่อนขึ้นและเจมส์ยังไม่เห็น เธอรู้สึกกังวลว่าสามีจะรู้สึกอย่างไรและอึดอัดหรือไม่ แต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกปลาบปลื้มที่ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกัน
“เห็นหลายคนคอมเมนต์ว่าภรรยาคงรู้ก่อน ว่าหลังกำแพงเป็นใคร?
ตอบตรง ๆ ว่า “รู้พร้อมกันจ้าาา” นั่งดูอยู่ในสตู อึ้ง!! สตั้นไป 3 วิ น้ำตาคลอ เพลงก็บิ้วท์จัด ๆ (ถ้ารู้ก่อนก็คงแต่งหน้าทำผมไปหน่อยแล้วไหม)
ในขณะที่กำแพงยังไม่เลื่อนขึ้น พี่เจมส์ก็ยังไม่รู้ แต่เราเห็นแล้ว เราก็กังวลว่าเขาจะรู้สึกยังไง ที่เรานั่งอยู่ด้วย เพราะเขาเป็นคนที่แคร์เรามาก
แต่วันนั้นไม่รู้คิดยังไงตามไปดูด้วย (ซึ่งปกติช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตาม ลูกเพิ่งคลอดได้ 3 เดือน)
ความรู้สึกเรา ณ ตอนนั้น คือ สับสน ไม่รู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไร มันผสมปนเป มีทั้งซึ้ง (เพลงพาไปมาก ๆ ซึ่งเพลงนี้..ไม่ใช่ทีมงานเป็นคนเลือกนะคะ พี่เจมส์เป็นคนเลือกร้องเพลงนี้เอง เพราะพี่เจมส์ชอบเพลงนี้ของ Tilly Birds) มีทั้งสงสารพี่เจมส์ กังวลว่าพี่เจมส์จะรู้สึกอึดอัด และมีทั้งปลาบปลื้มที่ทั้งคู่ได้กลับมาเจอกัน
ต้องยอมรับว่าเราก็คือหนึ่งใน FC ของคู่พี่เขาเหมือนกันในยุคนั้น เหมือนวันนั้นเรามาในฐานะ FC ที่เชียร์เขา แต่พอสักพักก็นึกได้ว่าเราเป็นเมีย คือ งง ไปหมด
แต่ที่แน่ ๆ รายการทำถึงมาก ไม่คิดเลยว่าจะเป็นเบอร์นี้ ไม่คิดเลยจริง ๆ
หลายคนบอกว่ากลับบ้านมาโดนเมียด่าแน่ ไม่ด่าค่า ด่าเรื่องอะไรก่อน? รักพี่เจมส์เสมอค่า คุณพ่อที่น่ารักของลูก ๆ ครูก้อย”
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