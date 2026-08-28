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ล่าตัว! แก๊งวัยรุ่นซิ่งจยย. ปาระเบิดปิงปอง กลางวัด ครูเวรโดนลูกหลงบาดเจ็บ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 13:54 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 13:54 น.
ล่าตัว! แก๊งวัยรุ่นซิ่งจยย. ปาระเบิดปิงปอง กลางวัด ครูเวรโดนลูกหลงบาดเจ็บ

แก๊งวัยรุ่นแว้นจยย. ปาระเบิดปิงปอง กลางวัด ครูเวรโดนลูกหลงบาดเจ็บ ขณะยืนส่งเด็ก เจ้าอาวาสเผยมีเหตุทะเลาะวิวาท-จับกลุ่มมั่วสุมในวัดบ่อย ตร.เร่งล่าตัวดำเนินคดี

เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นกลางลานวัดบ่อเงิน ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยทางเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 เผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมข้อความระบุว่า “ตรวจพบกลุ่มลาบบ..เด็กดีย์ของพ่อแม่และสังคม..ปาระเบิดปิงปองในวัด..ไม่เกินความสามารถที่เจ้าหน้าที่จะติดตามจับกุมแน่นอน เหตุปาระเบิดปิงปองโรงเรียนวัดบ่อเงิน ทุกเย็นมันจะมานั่งจับกลุ่มกันที่ศาลาวัด”

หลังจากเกิดเหตุทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังวัดบ่อเงิน เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยทาง พระอธิการวินัย อาสโภ เจ้าอาวาสวัดบ่อเงิน เล่าว่า

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ช่วงเย็นวานนี้ (27 ส.ค. 69) เวลาประมาณ 18.00 น. ขณะนั่งอยู่ที่ศาลาหน้าวัด เห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์วนเวียนไปมาหลายรอบ ก่อนจะได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น 1 ครั้ง จึงเดินไปที่สะพานหน้าโรงเรียนและพูดว่า “มันยังไงกัน” โดยพบเห็นเด็กผู้หญิง 2 คน ถ่ายคลิปเหตุการณ์อยู่ โดยเห็นเด็กโรงเรียนนอกพื้นที่วิ่งเข้ามาที่หน้าโรงเรียนวัดบ่อเงิน และอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ร้านค้าใกล้เคียงวัดอีกจำนวนหนึ่ง โดยที่เข้ามามีทั้งซ้อน 2 และ 3 คน

จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ ครูเวรของโรงเรียนวัดบ่อเงิน ซึ่งกำลังทำหน้าที่ดูแลนักเรียนทยอยเดินทางกลับบ้าน ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดที่บริเวณแขนซ้าย

เจ้าอาวาสสันนิษฐานว่า มาจากการแย่งกันจีบสาวเด็กในโรงเรียน โดยเหตุการณ์ปาระเบิดปิงปองนั้นเพิ่งเกิดขึ้นครั้งแรก แต่เหตุการณ์จับกลุ่มทะเลาะวิวาท จับกลุ่มขับขี่ จยย. ซิ่งมีบ่อยครั้ง จึงอยากฝากถึงผู้ปกครอง อยากให้ผู้ปกครองมาดูการกระทำของบุตรหลาน เพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสีย ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ นายกบอกไม่ให้มีปืนก็มีประทัดยักษ์หรือระเบิด ที่ผ่านมาตนเองได้เข้าไปประชุมโรงเรียนในที่ประชุม ได้พูดคุยตลอดว่าหากเลิกเรียนให้กลับบ้านกัน ในคลิปก็จะเห็นว่าอาตมายืนอยู่กลางลานวัดตอนเกิดเหตุเพื่อห้ามปราม

 

อ้างอิงจาก : FB อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7, honekrasae

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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