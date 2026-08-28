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หนุ่มสุรินทร์ ออกโรงโต้! เขมรอ้าง รพ.ติดหนี้ 2 หมื่น ลั่นถ้าไม่รักษาให้ไปป่าช้า

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 13:52 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 13:52 น.

หนุ่มสุรินทร์ ออกโรงโต้! เขมรอ้าง รพ.สุรินทร์ติดหนี้ 2 หมื่น มีอะไรก็ไปถามที่โรงพยาบาลไม่ใช่พาดพิง ลั่นถ้าอยากไม่รักษาให้ไปป่าช้า

จากกรณีที่โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ปรับปรุงป้ายหน้าทางเข้าใหม่ ด้วยการถอดตัวอักษรภาษาเขมรออก แล้วเปลี่ยนรูปแบบใหม่ด้วยการติดเพียงตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จนชาวเน็ตกัมพูชารายหนึ่งได้มีการอัดคลิปอ้างว่า โรงพยาบาลสุรินทร์ค้างค่ารักษาจำนวน 20,000 บาท

จนทำให้หนุ่มสุรินทร์รายหนึ่งโดยใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า โก้ กันเลาะสะเร็น ได้อัดคลิปโต้ชาวกัมพูชารายดังกล่าว โดยกล่าวว่า “เอ็งอย่าออกมาพาดพิงถึงโรงพยาบาล มี อะไรให้เอ็งไปถามโรงพยาบาลเขาว่ามันจริงไหม ไม่ใช่ออกมาพูดแบบนี้มันเสียหายโรงพยาบาล

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เอ็งก็เรียนจบสูงนี่ เอ็งน่าจะมีสมองมากกว่านี้นะ พูดแต่เรื่องเดิม ๆ อยากรู้อะไรให้ไปถามเขา โรงพยาบาลเขาจะได้มาชี้แจงเอง ไม่ใช่ออกมาพูดแบบนี้”

หนุ่มสุรินทร์ อัดคลิปโต้ชาวกัมพูชา
FB/ โก้ กันเลาะสะเร็น

ก่อนหน้านี้หนุ่มสุรินทร์รายนี้ยังเคยอัดคลิปโต้ว่า “เรียนจบมาก็สูงปริญญาโทจากเมืองนอก เรื่องแค่นี้ยังคิดไม่ได้ ถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ไปถามโรงพยาบาลเขา จะได้รู้ไม่ใช่มาเห่ามาหอนมาทวงแบบนี้ ถ้าไปถามเขาเขาจะได้ชี้แจงว่าเป็นอย่าง เป็นมาอย่างไร จบมาสูงซะเปล่าทำไมไม่มีสมอง ไม่รู้จักคิด

จบแบบไหนเอาไก่แลกมาเหรอ มาถามทางนี้แล้วจะได้คำตอบไหมถ้าไม่ไปถามโรงพยาบาลเขา แต่กููรู้นะว่ามึงทวงเรื่องเงินหรือทวงเรื่องอะไร มึงพาพ่อมึงที่เป็นครูมาผ่าตัดไส้เลื่อน ที่มึงพูดทุกวันนี้ 20,000 บาทอะไรของมึงกูไม่รู้ มึงไปถามเขาเองมึงจะได้รู้”

นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่า “เรื่องแบบนี้ได้ยินมาหลายคนแล้ว เดี๋ยวก็ว่าเอาเงินมาให้ เอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจ เรื่องโรงพยาบาลเนี่ยมารักษาก็เอาสุขภาพกลับไป ถ้าไม่รักษาก็ไปที่ป่าช้าก็แค่นั้นเอง ไปป่าช้าแล้วก็เอากระดูกกลับมา”

จากคลิปดังกล่าวได้มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นไว้ว่า “รพ.ค้างเงินคนไข้ เกิดมาไม่เคยเจอ” , “ไม่น่าจะมีโรงบาลค้างเงินคนไข้ประเทศโกหก” , “รพ.ค้างเงินคนป่วย ค้างเรื่องอะไร เห็นมีแต่คนป่วยค้างเงิน รพ. เขมรนิสัยปั้นน้ำเป็นตัวจริงๆ มีแต่เขมรมารักษาแล้วไม่จ่ายปีนึงหลายร้อยล้าน พวกด้อยพัฒนา”

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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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