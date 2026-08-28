“พี่หนุ่ม” เผยมีข้อมูลอีกฝ่ายเหมือนกัน ได้ข้อมูลตั้งแต่ “ต้า” มาออกรายการ รอดูวันจันทร์
พี่หนุ่ม กรรชัย เผยมีข้อมูลอีกฝ่ายเหมือนกัน ได้ข้อมูลตั้งแต่ “ต้า” มาออกรายการ รอดูโหนกระแสวันจันทร์ หลัง พุทธ จั่วใครทำเว็บเทา?
จากกรณีพิพาทระหว่าง ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ กับ ยัต ชัยโสโร หรือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร หลังเฟซบุ๊กเพจ เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE เผยแพร่คลิปเสียงและข้อความชุดใหม่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2569 อ้างว่าเป็นบทสนทนาของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สิน กำไร และสิทธิในธุรกิจที่เคยทำร่วมกัน พร้อมเปิดข้อกล่าวหาหลายประเด็นตั้งแต่เงินเดือน การถือหุ้น ไปจนถึงคดีเรียกค่าเสียหายรวม 20 ล้านบาท ซึ่งกลายเป็นข่าวดังที่ได้รับความสนใจจากสังคมไทย
โดยเมื่อวานนี้ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศคนดังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ทิ้งปริศนาถึงประเด็นที่จะเกิดขึ้นในรายการโหนกระแส วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 โดยระบุว่ามีคนท้า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หากนำข้อมูลออกมาเปิดเผยแล้วอีกฝ่ายไม่ดำเนินคดี จะเปิดข้อมูลต่อว่า “ใครทำเว็บเทา” จากนั้นยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ โดยยืนยันว่าจะมีหลักฐานถูกนำออกมาเปิดเผย พร้อมระบุว่า “ฟันธงงานนี้มีติดคุกชัวร์” นั้น
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรคนดังกล่าวถึงประเด็นนี้กลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า คือตนนี้ตนเองก็ปิดวาจา เอาตรงๆมีคนโทรมาถามเยอะมาก เพราะคุณพุทธโยนระเบิดเวลามาให้ ถ้าเอาโพสต์นี้ของคุณพุทธไปประกอบกับทนายอาร์มเขาพูด มันตรงกันเลย ทนายอาร์มเคยพูดว่า ถ้าไม่ฟ้อง จะเปิดเองว่าใครทำเว็บเทา
ตนอยากจะบอกเหมือนกันว่าตนก็มีข้อมูลของอีกฝั่งเหมือนกัน ได้รับข้อมูลตั้งแต่ต้ามาออก มาวัดกันระหว่างสองฝั่ง ตนรู้ยันชื่อเลยว่าหัวเป็นใคร แต่ขอไม่พูด ขอไปถามวันนั้น เพราะทางนู้นเขาอยากเปิด ทางนี้ก็มีเหมือนกัน พร้อมเสมอ จริงๆข้อมูลมีเยอะมาก แต่ไม่ได้เปิด เพราะบางอันเปิดไป อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นพิพาทกัน
ทางนี้ก็มี ทางคุณพุทธก็มี ไปดู รอไปดูวันจันทร์ เสียงยังมีเลย เดี๋ยวว่ากัน แล้วแต่ ตนเก็บไว้หมด ไม่ได้เปิด เพราะคนละเรื่องกัน สาดกันเข้าไป
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