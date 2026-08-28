ข่าว

“พี่หนุ่ม” เผยมีข้อมูลอีกฝ่ายเหมือนกัน ได้ข้อมูลตั้งแต่ “ต้า” มาออกรายการ รอดูวันจันทร์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 13:32 น.

พี่หนุ่ม กรรชัย เผยมีข้อมูลอีกฝ่ายเหมือนกัน ได้ข้อมูลตั้งแต่ “ต้า” มาออกรายการ รอดูโหนกระแสวันจันทร์ หลัง พุทธ จั่วใครทำเว็บเทา?

จากกรณีพิพาทระหว่าง ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ กับ ยัต ชัยโสโร หรือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร หลังเฟซบุ๊กเพจ เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE เผยแพร่คลิปเสียงและข้อความชุดใหม่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2569 อ้างว่าเป็นบทสนทนาของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สิน กำไร และสิทธิในธุรกิจที่เคยทำร่วมกัน พร้อมเปิดข้อกล่าวหาหลายประเด็นตั้งแต่เงินเดือน การถือหุ้น ไปจนถึงคดีเรียกค่าเสียหายรวม 20 ล้านบาท ซึ่งกลายเป็นข่าวดังที่ได้รับความสนใจจากสังคมไทย

โดยเมื่อวานนี้ พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศคนดังโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ทิ้งปริศนาถึงประเด็นที่จะเกิดขึ้นในรายการโหนกระแส วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 โดยระบุว่ามีคนท้า หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย หากนำข้อมูลออกมาเปิดเผยแล้วอีกฝ่ายไม่ดำเนินคดี จะเปิดข้อมูลต่อว่า “ใครทำเว็บเทา” จากนั้นยังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ โดยยืนยันว่าจะมีหลักฐานถูกนำออกมาเปิดเผย พร้อมระบุว่า “ฟันธงงานนี้มีติดคุกชัวร์” นั้น

โฆษณา

ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรคนดังกล่าวถึงประเด็นนี้กลางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่า คือตนนี้ตนเองก็ปิดวาจา เอาตรงๆมีคนโทรมาถามเยอะมาก เพราะคุณพุทธโยนระเบิดเวลามาให้ ถ้าเอาโพสต์นี้ของคุณพุทธไปประกอบกับทนายอาร์มเขาพูด มันตรงกันเลย ทนายอาร์มเคยพูดว่า ถ้าไม่ฟ้อง จะเปิดเองว่าใครทำเว็บเทา

ตนอยากจะบอกเหมือนกันว่าตนก็มีข้อมูลของอีกฝั่งเหมือนกัน ได้รับข้อมูลตั้งแต่ต้ามาออก มาวัดกันระหว่างสองฝั่ง ตนรู้ยันชื่อเลยว่าหัวเป็นใคร แต่ขอไม่พูด ขอไปถามวันนั้น เพราะทางนู้นเขาอยากเปิด ทางนี้ก็มีเหมือนกัน พร้อมเสมอ จริงๆข้อมูลมีเยอะมาก แต่ไม่ได้เปิด เพราะบางอันเปิดไป อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นพิพาทกัน

ทางนี้ก็มี ทางคุณพุทธก็มี ไปดู รอไปดูวันจันทร์ เสียงยังมีเลย เดี๋ยวว่ากัน แล้วแต่ ตนเก็บไว้หมด ไม่ได้เปิด เพราะคนละเรื่องกัน สาดกันเข้าไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี ข่าวต่างประเทศ

ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ค้นหาผู้สูญหายน้ำท่วมทิเบต หลังระงับภารกิจ หวั่นทะเลสาบแตก

14 นาที ที่แล้ว
เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังหวนเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ กลางรายการดัง ในรอบ 15 ปี บันเทิง

เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สถานทูต แจงนักท่องเที่ยวบิดค่าอาหาร 8 พันบาท ที่ป่าตอง ไม่ใช่นักท่องเที่ยวอิสราเอล

32 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ครูก้อย รู้พร้อมทุกคน เจมส์-เอ๊ะ กลับมาเจอกัน ยอมรับสับสน กลัวสามีจะอึดอัด

44 นาที ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าวการเมือง

ประกาศแล้ว กฎหมายเนรเทศฉบับแรกของไทย กวาดล้างต่างชาติพฤติกรรมแย่

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 กษัตริย์นอร์เวย์ เสด็จสวรรคต พระชนมายุ 89 พรรษา

53 นาที ที่แล้ว
ล่าตัว! แก๊งวัยรุ่นซิ่งจยย. ปาระเบิดปิงปอง กลางวัด ครูเวรโดนลูกหลงบาดเจ็บ ข่าว

ล่าตัว! แก๊งวัยรุ่นซิ่งจยย. ปาระเบิดปิงปอง กลางวัด ครูเวรโดนลูกหลงบาดเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มสุรินทร์ ออกโรงโต้! เขมรอ้าง รพ.ติดหนี้ 2 หมื่น ลั่นถ้าไม่รักษาให้ไปป่าช้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนแสงทองวิทยาออกแถลงการณ์นักเรียนเสียชีวิต ข่าว

ร.ร.แสงทองวิทยา แถลงการณ์เสียใจ นักเรียนพลัดตกอาคารเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม” เผยมีข้อมูลอีกฝ่ายเหมือนกัน ได้ข้อมูลตั้งแต่ “ต้า” มาออกรายการ รอดูวันจันทร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ ย้อนเล่าความประทับใจ พ่อป๋อง-พี่แทค กล้าชวนขึ้นไลฟ์-รับมือทัวร์จนคนเลิกด่า บันเทิง

ต้า เฟ็ดเฟ่ ย้อนเล่าความประทับใจ พ่อป๋อง-พี่แทค กล้าชวนขึ้นไลฟ์-รับมือทัวร์จนคนเลิกด่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจอตัวแล้ว สาวป่วยจิตเวช วิ่งแก้ผ้าเข้าป่า นอนหมดสติอยู่ห่างจากบ้าน 500 เมตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลจำคุก “หมอเหรียญทอง” 2 ปี ปรับอีก 3 แสน คดีโพสต์หมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบหนุ่มคลั่ง หลอนยา รัวยิงปืนสนั่นบ้าน ย่านทุ่งครุ โชว์ลงโซเชียล ทำชาวบ้านผวา ข่าว

รวบหนุ่มคลั่ง หลอนยา รัวยิงปืนสนั่นบ้าน โพสต์อวดโซเชียล ทำชาวบ้านผวา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้ประกาศข่าวช่องดัง ตัดสินใจโพสต์ ปมเลิกจ้าง ย้ำ เรียนจบอะไรก็ตกงานได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือ! ปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลบ.ม./วินาที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กมธ.การศาสนา สั่งสกัดคลิปนำเสนอ “นวดแผนไทย” เชิงค้าประเวณี หวั่นเสียภาพลักษณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด ผู้ว่าฯ ระยอง เลขอายุ-ทะเบียนรถ ลุ้นจับโชคก้อนใหญ่ หวยสัญจร 1/9/69 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด ผู้ว่าฯ ระยอง เลขอายุ-ทะเบียนรถ ลุ้นจับโชคก้อนใหญ่ หวยสัญจร 1/9/69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เลี้ยงโหด ทารุณชายวัย 18 ตั้งแต่ ป.3 จนแผลเต็มตัว ซ้ำพ่อแท้ๆ ไม่เคยช่วยเหลือ ข่าว

แม่เลี้ยงโหด ทารุณลูกวัย 18 ตั้งแต่ ป.3 จนแผลเต็มตัว ซ้ำพ่อแท้ๆ ไม่เคยช่วยเหลือ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง ซัด สปสช. ล้มเหลว ดันบัตรทองแพลตตินั่มจ่ายราคารัฐ ข่าว

หมอเหรียญทอง ซัด สปสช. ระบบส่งตัวล้มเหลว วิกฤตผู้ป่วยล้น รพ.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยฮอตไม่หยุด! อิสราเอลแห่บินภูเก็ต ก.ค.พุ่ง 52% สูงกว่าก่อนโควิด 1,204% เศรษฐกิจ

ไทยฮอตไม่หยุด! อิสราเอลแห่บินภูเก็ต ก.ค.พุ่ง 52% สูงกว่าก่อนโควิด 1,204%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ปัดกลั่นแกล้ง สส.ภูเก็ตพรรคส้ม หลังโดน DSI เรียกปมนอมินี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ซามูเอล มอนโร นักแสดง Menace II Society เสียชีวิตวัย 52 ปี หลังป่วยหนัก บันเทิงเกาหลี

อาลัย ซามูเอล มอนโร นักแสดง Menace II Society เสียชีวิตวัย 52 ปี หลังป่วยหนัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบศพบุคคลปริศนา ติดอยู่ในที่เก็บล้อเครื่องบินในสนามบินมาเลฯ หลังเดินทางจากญี่ปุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 13:32 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 13:32 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี

ประวัติ King Harald V กษัตริย์นอร์เวย์ผู้ครองราชย์นาน 35 ปี

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

เจ้าหน้าที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ค้นหาผู้สูญหายน้ำท่วมทิเบต หลังระงับภารกิจ หวั่นทะเลสาบแตก

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังหวนเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ กลางรายการดัง ในรอบ 15 ปี

เอ๊ะ ศศิกานต์ เปิดใจครั้งแรก หลังเจออดีตรักเก่า เจมส์ เรืองศักดิ์ ในรายการดัง

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

ครูก้อย รู้พร้อมทุกคน เจมส์-เอ๊ะ กลับมาเจอกัน ยอมรับสับสน กลัวสามีจะอึดอัด

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
Back to top button