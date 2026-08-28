ตำรวจหนุ่มจีน หล่อกล้ามโต โดดทะเลช่วยชายจมน้ำ ภาพเสื้อเปียกไวรัลทั่วโลก
หลี่ ซูต๋า ตำรวจเมืองว่านหนิงเสี่ยงชีวิต ฝ่าคลื่นช่วยชายถูกกระแสน้ำพัด ก่อนภาพหลังขึ้นจากทะเลทำยอดผู้ติดตามพุ่ง เจ้าตัวขอให้สนใจความกล้าหาญมากกว่ารูปลักษณ์
ตำรวจหนุ่มชาวจีนกลายเป็นขวัญใจชาวเน็ตทั่วโลก หลังเสี่ยงชีวิตกระโดดลงทะเลช่วยชายกำลังจมน้ำในมณฑลไห่หนาน แต่เรื่องราวกลับได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นผิดทาง เพราะภาพขณะเจ้าตัวเดินขึ้นจากทะเลในสภาพเสื้อยืดเปียกแนบลำตัวเผยให้เห็นรูปร่างกำยำ จนผู้คนพากันตามหาวาร์ปและสมัครเป็นแฟนคลับจำนวนมาก
ตำรวจนายนี้ชื่อ หลี่ ซูต๋า เจ้าหน้าที่ประจำสถานีตำรวจเหอเล่อ สังกัดสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองว่านหนิง มณฑลไห่หนาน ทางตอนใต้ของจีน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นหลังหลี่เลิกงานและเดินเล่นบริเวณชายทะเลกับเพื่อนร่วมงาน เขาสังเกตเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นน้ำใกล้แนวโขดหิน ช่วงแรกเข้าใจว่าทุกคนกำลังเล่นกันตามปกติ ก่อนพบว่าชายแซ่เย่ถูกคลื่นและกระแสน้ำใต้น้ำดึงออกไป
หลี่เฝ้าดูอยู่ประมาณ 3-4 นาที แต่ไม่เห็นชายคนดังกล่าวโผล่ขึ้นมา เมื่อพบว่าศีรษะของผู้ประสบเหตุกำลังจมหายลงไป เขาจึงวิ่งลงทะเลทันที
ฝ่าคลื่นเข้าช่วย ทั้งที่ใต้ทะเลเต็มไปด้วยโขดหิน
บริเวณเกิดเหตุน้ำมีระดับตื้นลึกไม่เท่ากัน กระแสน้ำไหลแรงและมีโขดหินอยู่ด้านล่าง ชายแซ่เย่หมดแรงจนแทบประคองตัวไม่ไหว หลี่จึงว่ายเข้าไปด้านหลัง ยกร่างผู้ประสบเหตุขึ้นเหนือน้ำและพยายามดันเข้าหาโขดหิน
ทุกครั้งที่ดันร่างชายขึ้น ตัวของหลี่จะถูกกดจมลงไปในน้ำ ขณะที่เท้าเสี่ยงถูกหินบาดตลอดเวลา แต่ท้ายที่สุดเขาสามารถนำผู้ประสบเหตุขึ้นไปพักบนโขดหินได้สำเร็จ
ระหว่างนั้น เพื่อนตำรวจชื่อ หลู เจียเฟย ค้นหาห่วงชูชีพและเชือกจากบริเวณชายฝั่ง ก่อนส่งอุปกรณ์ให้หลี่กลับเข้าไปช่วยพาชายแซ่เย่ขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย
หลังเหตุการณ์สงบ หลี่ถอดรองเท้าออกจึงพบว่าฝ่าเท้าถูกโขดหินบาดเป็นแผลลึก แต่ขณะช่วยชีวิตเขาไม่รู้สึกเจ็บ เพราะจดจ่ออยู่กับการนำผู้ประสบเหตุออกจากทะเล
วันที่ 28 กรกฎาคม ชายแซ่เย่นำธงเชิดชูเกียรติไปมอบให้หลี่ที่สถานีตำรวจ เพื่อขอบคุณสำหรับการช่วยชีวิต นับเป็นธงขอบคุณผืนแรกที่หลี่ได้รับนับตั้งแต่เข้ารับราชการตำรวจ
ภาพเสื้อเปียกทำชาวเน็ตแห่สมัครเป็นแฟนคลับ
หลังสื่อจีนรายงานภารกิจช่วยชีวิต ภาพของหลี่ขณะเดินขึ้นจากทะเลในสภาพเสื้อยืดเปียกถูกเผยแพร่ตามมาด้วย รูปร่างกำยำและกล้ามเนื้อที่เห็นได้ชัดผ่านเสื้อ ทำให้ความสนใจบางส่วนเปลี่ยนจากเหตุช่วยชีวิตไปยังรูปลักษณ์ของตำรวจหนุ่ม
คลิปของเขาบางรายการมียอดกดถูกใจมากกว่า 100,000 ครั้ง ได้รับความคิดเห็นนับหมื่นข้อความ ก่อนแพร่ไปยังผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนอกประเทศจีน บัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของหลี่มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากกว่า 60,000 คนในเวลาไม่นาน
ความคิดเห็นจำนวนหนึ่งมาในลักษณะชื่นชมรูปร่าง แสดงความคลั่งไคล้ ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าไม่รู้จะตอบอย่างไร แม้เข้าใจว่าหลายคนเขียนข้อความด้วยความสนุกและไม่มีเจตนาร้าย
“ผมหวังว่าทุกคนจะรักษาขอบเขตและใช้เหตุผล” หลี่กล่าว พร้อมขอให้สังคมหันไปสนใจเหตุการณ์ช่วยชีวิต รวมถึงบุคคลอีกจำนวนมากที่ยื่นมือช่วยผู้อื่นโดยไม่ได้กลายเป็นข่าวดัง
เขามองว่าการเข้าช่วยชายจมน้ำเป็นหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตำรวจ เมื่อประชาชนตกอยู่ในอันตราย เจ้าหน้าที่ต้องพร้อมลงมือโดยไม่อาจเสียเวลาคิดนาน
ออกกำลังกายเพื่อพร้อมช่วยคนในเหตุฉุกเฉิน
หลี่เกิดในปี 2540 เป็นชาวจีนเชื้อสายอี๋จากมณฑลยูนนาน สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยตำรวจเมื่อปี 2565 ก่อนเข้าทำงานกับสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองว่านหนิง และย้ายมาประจำสถานีตำรวจเหอเล่อในปี 2567
ตำรวจหนุ่มมีส่วนสูง 181 เซนติเมตร และฝึกเวทเทรนนิงมาตั้งแต่เรียนโรงเรียนตำรวจ ปัจจุบันสามารถยกน้ำหนักท่าเบนช์เพรสได้ประมาณ 110 กิโลกรัม เขาอธิบายว่า การออกกำลังกายไม่ใช่เพียงงานอดิเรก แต่ช่วยเตรียมร่างกายให้พร้อมรับสถานการณ์อันตรายระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ก่อนเหตุช่วยชายจมน้ำ หลี่เคยกระโดดลงแม่น้ำระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อเข้าควบคุมหญิงที่ถือมีดปังตอ 2 เล่มและพยายามทำร้ายตัวเอง ก่อนช่วยขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
สำหรับชื่อเสียงที่ได้รับ หลี่ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชมการทำงาน แต่ไม่ต้องการให้ความสนใจหยุดอยู่เพียงรูปลักษณ์ พร้อมฝากคำเชิญให้ผู้ติดตามต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวมณฑลไห่หนาน ซึ่งเขามองว่าเป็นพื้นที่สวยงามและควรค่าแก่การมาเยือน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ไวรัลตำรวจหนุ่มประจำหน่วยเลือกตั้ง หล่อจนชาวเน็ตแห่ตามหาวาร์ป
- เปิดวาร์ป ผู้กองมายด์ ตำรวจสาวโคราช กลายเป็นไวรัลบนโซเชียล
- ชื่นชมตำรวจฮีโร่ ว่ายน้ำช่วยประชาชนกระโดดสะพานจนปลอดภัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: