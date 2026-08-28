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ร.ร.แสงทองวิทยา แถลงการณ์เสียใจ นักเรียนพลัดตกอาคารเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 14:22 น.
โรงเรียนแสงทองวิทยาออกแถลงการณ์นักเรียนเสียชีวิต

สุดเศร้า โรงเรียนแสงทองวิทยา แสดงความเสียใจ เหตุนักเรียนพลัดตกอาคารเรียนเสียชีวิต กำลังรวบรวมข้อเท็จจริง เยียวยาสภาพจิตใจนักเรียนและบุคลากร

โรงเรียนแสงทองวิทยา ออกแถลงการณ์เรื่อง การสูญเสียนักเรียน โดยขอแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบว่า ในวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 13.20 น. ได้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นบริเวณอาคารเรียน โดยนักเรียนของ โรงเรียนคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการตกจากอาคารเรียน

ภายหลังเกิดเหตุ โรงเรียนได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมประสานการช่วยเหลือ ฉุกเฉินและนําส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน เมื่อถึงโรงพยาบาล ทีมแพทย์ได้ดําเนินการกู้ชีพและให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาโรงเรียนได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าไม่สามารถกู้ชีพนักเรียนไว้ได้

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โรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ญาติ เพื่อน และทุกคนที่รักและผูกพันกับนักเรียนผู้จากไป พร้อมประสานและให้การดูแลแก่ครอบครัวตามความเหมาะสม

ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและประสานกับครอบครัวและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวของครอบครัวและสภาพจิตใจของ นักเรียนเป็นสําคัญพร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยความเหมาะสมและความเข้าใจ

โรงเรียนแสงทองวิทยาขอขอบคุณทุกท่านสําหรับความเข้าใจ และขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนักเรียนอันเป็นที่รัก ขอพระเจ้าทรงรับดวงวิญญาณของนักเรียนผู้จากไปไว้ในพระเมตตา และโปรดประทานกําลังใจและความเข้มแข็งแก่ครอบครัว และทุกคนที่กําลังเผชิญกับความสูญเสียครั้งนี้

โรงเรียนแสงทองวิทยา

27 สิงหาคม 2569

โรงเรียนแสงทองวิทยาแสดงความเสียใจนักเรียนพลัดตกอาคารเรียนเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : โรงเรียนแสงทองวิทยา – Saengthong Vitthaya School (OFFICIAL)

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 13:40 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 14:22 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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