ร.ร.แสงทองวิทยา แถลงการณ์เสียใจ นักเรียนพลัดตกอาคารเจ็บสาหัส ก่อนเสียชีวิต
สุดเศร้า โรงเรียนแสงทองวิทยา แสดงความเสียใจ เหตุนักเรียนพลัดตกอาคารเรียนเสียชีวิต กำลังรวบรวมข้อเท็จจริง เยียวยาสภาพจิตใจนักเรียนและบุคลากร
โรงเรียนแสงทองวิทยา ออกแถลงการณ์เรื่อง การสูญเสียนักเรียน โดยขอแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบว่า ในวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 13.20 น. ได้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นบริเวณอาคารเรียน โดยนักเรียนของ โรงเรียนคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการตกจากอาคารเรียน
ภายหลังเกิดเหตุ โรงเรียนได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมประสานการช่วยเหลือ ฉุกเฉินและนําส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน เมื่อถึงโรงพยาบาล ทีมแพทย์ได้ดําเนินการกู้ชีพและให้การรักษาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาโรงเรียนได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลว่าไม่สามารถกู้ชีพนักเรียนไว้ได้
โรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ญาติ เพื่อน และทุกคนที่รักและผูกพันกับนักเรียนผู้จากไป พร้อมประสานและให้การดูแลแก่ครอบครัวตามความเหมาะสม
ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและประสานกับครอบครัวและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวของครอบครัวและสภาพจิตใจของ นักเรียนเป็นสําคัญพร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยความเหมาะสมและความเข้าใจ
โรงเรียนแสงทองวิทยาขอขอบคุณทุกท่านสําหรับความเข้าใจ และขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของนักเรียนอันเป็นที่รัก ขอพระเจ้าทรงรับดวงวิญญาณของนักเรียนผู้จากไปไว้ในพระเมตตา และโปรดประทานกําลังใจและความเข้มแข็งแก่ครอบครัว และทุกคนที่กําลังเผชิญกับความสูญเสียครั้งนี้
โรงเรียนแสงทองวิทยา
27 สิงหาคม 2569
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