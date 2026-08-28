เจอตัวแล้ว สาวป่วยจิตเวช วิ่งแก้ผ้าเข้าป่า นอนหมดสติอยู่ห่างจากบ้าน 500 เมตร
เจอตัวแล้ว สาวป่วยจิตเวช วิ่งแก้ผ้าเข้าป่าในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี พบนอนหมดสติอยู่ห่างจากบ้าน 500 เมตร เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากกรณี น.ส.ชุติมนต์ หรือ ดาว อายุ 27 ปี ชาวบ้าน อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ได้หายตัวออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้ (27 ส.ค. 69) โดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่า น.ส.ชุติมนต์ขาดยาได้หลบหนีออกจากบ้านพัก และวิ่งเข้าป่าในสภาพเปลือยกาย ซึ่งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันตามหานั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่ได้พบตัว น.ส.ดาว แล้ว โดยพบเธออยู่ในสภานอนหมดสติอยู่ข้างป่ายูคาลิปตัส ใกล้กับจอมจอมปลวกที่อยู่ห่างจากบ้าน ประมาณ 500 เมตร
เมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านกว่า 50 คน รีบเดินทางเพื่อที่จะช่วยเหลือพบว่าน้องอยู่ในสภาพเปลือยเปล่า ทางญาติต้องเร่งใส่เสื้อผ้าก่อนนำร่างน้องเดินออกจากพื้นที่ พร้อมนำส่งโรงพยาบาลประจันตคามเป็นการด่วน
นายอัมพร ผู้พบเห็น กล่าวว่า ตนเองพร้อมเพื่อนบ้านออกเดินหา น.ส.ดาว ตั้งแต่เช้า โดยเดินเท้ามากับเพื่อน 3 คน ประมาณ 20 นาที ที่เดินตามรอยเท้ามายังจุดที่พบเห็น ก็พบว่า น.ส.ดาว นอนในสภาพนอนหงายร่างกายไม่สวมเสื้อผ้า จากนั้นได้โทร.แจ้งให้ญาติทราบว่าตนเองได้พบตัวแล้ว เจ้าหน้าที่ก็นำตัวออกมาขึ้นรถกู้ภัยแล้วนำส่งโรงพยาบาลประจันตคามโดยเร็ว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: