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ศาลจำคุก “หมอเหรียญทอง” 2 ปี ปรับอีก 3 แสน คดีโพสต์หมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 12:48 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 12:48 น.

ศาลจำคุก “หมอเหรียญทอง” 2 ปี ปรับอีก 3 แสน ชดใช้อีก 3 แสน คดีโพสต์หมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่ กล่าวหาเป็นแนวร่วมอริราชศัตรู

จากกรณีที่หมอเหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวหาว่าเจ้าของร้านตั้งฮกกี่ บะหมี่กวางตุ้งเป็น “แนวร่วมอริราชศัตรู” ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและธุรกิจของโจทก์อย่างมาก จนนำไปสู่การฟ้องร้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานั้น

ล่าสุด ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริง จึงพิพากษาลงโทษจำคุก นพ.เหรียญทอง เป็นเวลา 3 ปี โดยให้รอการลงโทษ รอลงอาญาไว้ 2 ปี พร้อมสั่งปรับเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท และให้ชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งแก่โจทก์อีกจำนวน 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท

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ทางร้านบะหมี่ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังคำพิพากษาว่า “กราบขอบพระคุณ ทนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม กราบขอบพระคุณหมอที่เป็นนายทุนให้ร้านบะหมี่ครับ ไหว้ย่อ”

อย่างไรก็ตามคำตัดสินดังกล่าวยังเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยทั้งสองยังคงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ต่อไป

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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