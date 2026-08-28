ศาลจำคุก “หมอเหรียญทอง” 2 ปี ปรับอีก 3 แสน คดีโพสต์หมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่
ศาลจำคุก “หมอเหรียญทอง” 2 ปี ปรับอีก 3 แสน ชดใช้อีก 3 แสน คดีโพสต์หมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่ กล่าวหาเป็นแนวร่วมอริราชศัตรู
จากกรณีที่หมอเหรียญทอง แน่นหนา ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวหาว่าเจ้าของร้านตั้งฮกกี่ บะหมี่กวางตุ้งเป็น “แนวร่วมอริราชศัตรู” ซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและธุรกิจของโจทก์อย่างมาก จนนำไปสู่การฟ้องร้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานั้น
ล่าสุด ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดจริง จึงพิพากษาลงโทษจำคุก นพ.เหรียญทอง เป็นเวลา 3 ปี โดยให้รอการลงโทษ รอลงอาญาไว้ 2 ปี พร้อมสั่งปรับเป็นเงินจำนวน 300,000 บาท และให้ชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งแก่โจทก์อีกจำนวน 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท
ทางร้านบะหมี่ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังคำพิพากษาว่า “กราบขอบพระคุณ ทนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม กราบขอบพระคุณหมอที่เป็นนายทุนให้ร้านบะหมี่ครับ ไหว้ย่อ”
อย่างไรก็ตามคำตัดสินดังกล่าวยังเป็นคำพิพากษาของศาลชั้นต้น โดยทั้งสองยังคงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ต่อไป
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