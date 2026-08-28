ต้า เฟ็ดเฟ่ ย้อนเล่าความประทับใจ พ่อป๋อง-พี่แทค กล้าชวนขึ้นไลฟ์-รับมือทัวร์จนคนเลิกด่า
ต้า เฟ็ดเฟ่ ย้อนเล่าความประทับใจ พ่อป๋อง-พี่แทค กล้าชวนขึ้นไลฟ์-รับมือทัวร์จนคนเลิกด่า ลั่น ขอบคุณที่วันนั้นทำให้กล้าสื่อสารมากขึ้น
ท่ามกลางข้อพิพาทและกระแสดราม่าระหว่างอดีตเพื่อนสนิทอย่าง ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ยัต ชัยโสโร ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าตัวต้องเผชิญกับมรสุมชีวิต ถูกสังคมต่อว่าเสีย ๆ หาย ๆ ถูกมองว่าเป็นคนทรยศเพื่อน ถูกแบน หรือแม้แต่จะขึ้นไลฟ์ขายของหารายได้เลี้ยงชีพก็ยังถูกชาวเน็ตพาทัวร์ไปลงกระหน่ำด่ากลางไลฟ์ จน ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่กล้าที่จะออกสื่อ
กระทั่งในวันนี้ ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่ได้ลุกขึ้นสู้เรื่องนี้เพียงคนเดียวแล้ว เขาพร้อมที่จะลุกขึ้นมาปกป้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเอง เพื่อลบทุกคนสบประมาท ทั้งยังเดินหน้าสร้างช่องใหม่ให้แฟนคลับได้ติดตามกันต่อด้วย
ล่าสุด 28 สิงหาคม 2569 ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ย้อนเล่าความประทับใจในวันที่ทัวร์ลงจนไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเชิดหน้าชูตาได้ กลับได้รับโอกาสจาก 2 นักแสดงชั้นนำชวนขึ้นไลฟ์ขายของ ทั้งยังรับมือกับกลุ่มทัวร์ที่ตามมาด่าถึงในไลฟ์ได้อย่างดี ระบุว่า
“วันที่ทัวร์ลงตามด่าผม วันนั้นขอไปนั่งดูศึกษางานไลฟ์สดปักตะกร้า ที่สตูดิโอของช่องพี่ Tack Pharunyoo วันนั้นพ่อป๋อง Pong TheShock เป็นดารารับเชิญ พอขึ้นไลฟ์ พวกพี่ก็ชวนผมเข้าไลฟ์ด้วย ผมไม่กล้าออก บอกว่าถ้าผมออกทัวร์จะเข้าป่วนพิมพ์ฟลัทด่าผมจนพี่ไม่ได้ขายของ เเล้วพี่แทคกับพ่อป๋องก็จะโดนคนด่าด้วยที่มายุ่งเกี่ยวกับผม ที่เป็นจำเลยสังคมตอนนั้น สิ่งที่พี่แทคตกับพ่อป๋อง ตอบกลับคือ….
มึงมาทำมาหากิน ทำสิ่งดี ไม่ต้องกลัว เดี๋ยวพวกพี่ปกป้องให้เอง ผมอึ้งเลย ซึ้งในตัวพี่เเทคพี่ป๋อง พอเดินเข้าไลฟ์ เป็นจริง ทัวร์กระหน่ำด่า พี่ทั้งสอง สั่งทีมงานปิดเพลง หยุดขาย แล้วเค้าก็บอกทัวร์ พวกเรามาขายของ ถ้าอยากด่าให้ 1 นาที อัดมาเลย จากนั้นก็ด่าทัวร์กลับ
“กูเปิดแมน ๆ ให้ด่าละนะ กูจะขายของต่อ จากนี้ใครด่าน้องกูอีก กูจะด่ามึงคืน” จากนั้น ทัวร์เงียบกริบ ออกจากไลฟ์ไป
เราขายของกันต่อ ผมต้องขอบพระคุณพี่แทคคกับพ่อป๋องมาก ๆ นะครับ วันนั้นมันทำให้ผมมีกำลังใจ กล้าออกสื่อมากขึ้นครับ รักครับ”
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อ้างอิงจาก : FB ต้า เฟ็ดเฟ่
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