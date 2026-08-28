รวบหนุ่มคลั่ง หลอนยา รัวยิงปืนสนั่นบ้าน โพสต์อวดโซเชียล ทำชาวบ้านผวา
CIB รวบหนุ่มคลั่ง หลอนยา รัวยิงปืนสนั่นบ้าน โพสต์อวดโซเชียล ทำชาวบ้านผวา ค้นเจอกระสุน-วิทยุเถื่อน รับเพิ่งเสพยาไอซ์
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ร่วมกันจับกุม นายชัยกรฯ หรือ เกมส์ อายุ 34 ปี ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และมีเครื่องวิทยุ คมนาคม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” โดยจับกุมได้ภายในตึกแถวเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
พฤติการณ์ในการจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่ง มีพฤติกรรมโพสต์ภาพอาวุธปืนและวิทยุสื่อสาร ว.ดำ ขณะอยู่ในที่พักอาศัยลงในสื่อโซเชียลมีเดียของตนเอง รวมถึงมีการยิงอาวุธปืนภายในบ้านตนเองคล้ายกับคนเสียสติ ทำให้เพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อนและรู้สึกหวาดกลัวในความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนจนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายชัยกรฯ พักอาศัยอยู่ในตึกแถว ซอยประชาอุทิศ 77 จึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาธนบุรีเพื่ออนุมัติหมายค้น ที่ 199/2569 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2569 เพื่อเข้าทำการตรวจค้นบ้านพักดังกล่าว
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นตึกแถวดังกล่าว โดยมีมารดาและยายของผู้ต้องหาเป็นผู้นำตรวจค้น ซึ่งทั้งสองยินยอมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องนอนชั้น 3 พบตัวนายชัยกรฯ กำลังนั่งเล่นอาวุธปืนและหันมาทางเจ้าหน้าที่ จึงเข้าควบคุมตัวไว้ได้ทันท่วงที จากการตรวจค้นห้องพักเพิ่มเติม พบเครื่องวิทยุคมนาคมไม่มีใบอนุญาต เครื่องกระสุนปืนจำนวน 11 นัด พร้อมอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีก 2 รายการ ซุกซ่อนอยู่ในห้องเก็บของชั้น 3
นายชัยกรฯ ยอมรับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตน และรับว่าเพิ่งเสพยาไอซ์มา เจ้าหน้าที่จึงนำตัวตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดจริง จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลทุ่งครุ ดำเนินคดีต่อไป
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยรับว่าตนชื่นชอบอาวุธปืนเป็นอย่างมาก ก่อนหน้านี้เคยมีอาวุธปืนแต่ได้ขายไปแล้ว ส่วนยาไอซ์ซื้อมาจากนายแป๋วย่านประชาอุทิศ จำนวน 100 บาท และได้เสพไปจนหมดก่อนถูกจับกุม ส่วนวิทยุสื่อสารได้ซื้อมาจากกลุ่มตลาดมืด
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