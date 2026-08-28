บันเทิง

ผู้ประกาศข่าวช่องดัง ตัดสินใจโพสต์ ปมเลิกจ้าง ย้ำ เรียนจบอะไรก็ตกงานได้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 11:51 น.

ผู้ประกาศข่าวช่องดัง “กฤษดา นวลมี” ตัดสินใจโพสต์ตรง ๆ ปม พนง.ถูกเลิกจ้าง ย้ำจบอะไรก็ตกงานได้ ไม่ใช่แค่คณะนิเทศฯ

ต้องบอกเลยว่าช่วงพักหลัง ๆ มานี้กระแสข่าวการเลิกจ้างพนักงานนั้นเริ่มมีเยอะ และถี่ขึ้นเรื่อย ๆ อย่างกรณีล่าสุดถึงคราวของ นักข่าวสาวช่องดัง ที่เพิ่งถูกประกาศเลิกจ้างกะทันหัน จนเจ้าตัวเองไม่ทันตั้งตัว ซ้ำยังเผยว่าคิดสั้นมาแล้วด้วย ยิ่งทำให้แฟนข่าวหลายคนเป็นห่วงเธออย่างหนัก นอกจากนั้นยังมีพนักงานอีกหลาย ๆ บริษัทที่ถูกเลิกจ้างในช่วงเวลาใกล้ ๆ กันอีกหลายที่

ล่าสุดผู้ประกาศข่าวช่องดัง “กฤษดา นวลมี” ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีการพูดถึงข่าวการถูกเลิกจ้างในช่วงนี้ พร้อมย้ำว่า ไม่ใช่เพียงแค่คนที่เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์เท่านั้นที่จะต้องตกงาน แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร เรียนจบจากที่ไหนก็มีโอกาสตกงานได้เหมือนกัน ซึ่งมันอยู่ที่ความพยายามของแต่ละบุคคล

โฆษณา

“อ่านข่าวเลย์ออฟนักข่าว เห็นคอมเม้นท์นึงเขียนว่า “ใครเรียนนิเทศ เตรียมตกงานได้เลย” ในฐานะที่ผมก็เด็กนิเทศคนหนึ่ง บอกเลยครับว่า ไม่เฉพาะนิเทศหรอกครับ เรียนอะไรมา ก็ตกงานได้ทั้งนั้นแหละครับ!

ก่อนสอบสัมภาษณ์ ป.ตรี ที่ นิเทศ จุฬาฯ อาจารย์ให้ทำการ์ดแนะนำตัวเองมาพรีเซ็นต์ให้ฟัง ผมทำเป็นการ์ดรูป “เป็ด” แทนตัวเอง อาจารย์ถามว่า ทำไมต้องเป็ด?

เป็ด ถึงจะบินก็ไม่เก่งเหมือนนก ว่ายน้ำก็ไม่เก่งเหมือนปลา เดินก็ปัด ๆ เป๋ ๆ แต่อาจารย์ครับ เป็ดทำได้ทุกอย่างที่ผมบอกมาครับ อาจจะอย่างละนิดละหน่อย แต่ทำได้พอสมควร นี่ละครับ ตัวผมและนิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตร์ ไม่ได้สอนให้เก่งทฤษฎี ไม่มีสูตรตายตัว นามธรรมมากกว่ารูปธรรม แต่นิเทศศาสตร์สอนให้คิดได้ คิดเป็น เด็กนิเทศจะมีความคิดสร้างสรรค์อย่างน่าประหลาดใจ ใครมีเพื่อนนิเทศจะเข้าใจสิ่งนี้ดี โดยเฉพาะเมื่อต้องทำงานร่วมกับเพื่อนสายวิทย์ จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เหมือนหยินกับหยาง

จะบอกว่า เด็กนิเทศไม่ตกงานทุกคนหรอกครับ มันอยู่ที่คน กับความพยายาม ความสามารถ และการพัฒนาตัวเอง ทุกวันนี้เพื่อนในกลุ่มนิเทศก็ได้ดิบได้ดี เป็นนักแสดง เป็นผู้กำกับ เป็นนักข่าว เป็นผู้จัดการกันหมดแล้ว ที่สำคัญบางคนยังสามารถต่อยอดไปทำสายงานอื่นได้อีก

แค่ลำพังคิดว่าเรียนอะไรแล้วจะตกงานก็เสียเวลาชีวิตแล้วครับ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเถอะครับ อยากเรียนอะไรก็เรียนไปเถอะ คนเรียนจบ ป.3 เป็นเจ้าสัวก็มีให้เห็นเยอะแยะ คนเรียนจบ ดร. ตกงานไปขายของก็มีถมเถ

โฆษณา

ไม่ต้องโทษวิชา หรือครูบาอาจารย์หรอกครับ โทษคนที่เอาวิชาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้จะถูกกว่าครับ”

ผู้ประกาศข่าวช่องดัง ตัดสินใจโพสต์ ปมเลิกจ้าง ย้ำจบคณะไหนก็ตกงานได้-1

ผู้ประกาศข่าวช่องดัง ตัดสินใจโพสต์ ปมเลิกจ้าง ย้ำจบคณะไหนก็ตกงานได้-2
ภาพจาก : FB กฤษดา นวลมี
ผู้ประกาศข่าวช่องดัง ตัดสินใจโพสต์ ปมเลิกจ้าง ย้ำจบคณะไหนก็ตกงานได้-3
ภาพจาก : FB กฤษดา นวลมี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB กฤษดา นวลมี

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ศาลจำคุก “หมอเหรียญทอง” 2 ปี ปรับอีก 3 แสน คดีโพสต์หมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่

10 นาที ที่แล้ว
รวบหนุ่มคลั่ง หลอนยา รัวยิงปืนสนั่นบ้าน ย่านทุ่งครุ โชว์ลงโซเชียล ทำชาวบ้านผวา ข่าว

รวบหนุ่มคลั่ง หลอนยา รัวยิงปืนสนั่นบ้าน โพสต์อวดโซเชียล ทำชาวบ้านผวา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้ประกาศข่าวช่องดัง ตัดสินใจโพสต์ ปมเลิกจ้าง ย้ำ เรียนจบอะไรก็ตกงานได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือ! ปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลบ.ม./วินาที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กมธ.การศาสนา สั่งสกัดคลิปนำเสนอ “นวดแผนไทย” เชิงค้าประเวณี หวั่นเสียภาพลักษณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด ผู้ว่าฯ ระยอง เลขอายุ-ทะเบียนรถ ลุ้นจับโชคก้อนใหญ่ หวยสัญจร 1/9/69 เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด ผู้ว่าฯ ระยอง เลขอายุ-ทะเบียนรถ ลุ้นจับโชคก้อนใหญ่ หวยสัญจร 1/9/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่เลี้ยงโหด ทารุณชายวัย 18 ตั้งแต่ ป.3 จนแผลเต็มตัว ซ้ำพ่อแท้ๆ ไม่เคยช่วยเหลือ ข่าว

แม่เลี้ยงโหด ทารุณลูกวัย 18 ตั้งแต่ ป.3 จนแผลเต็มตัว ซ้ำพ่อแท้ๆ ไม่เคยช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเหรียญทอง ซัด สปสช. ล้มเหลว ดันบัตรทองแพลตตินั่มจ่ายราคารัฐ ข่าว

หมอเหรียญทอง ซัด สปสช. ระบบส่งตัวล้มเหลว วิกฤตผู้ป่วยล้น รพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยฮอตไม่หยุด! อิสราเอลแห่บินภูเก็ต ก.ค.พุ่ง 52% สูงกว่าก่อนโควิด 1,204% เศรษฐกิจ

ไทยฮอตไม่หยุด! อิสราเอลแห่บินภูเก็ต ก.ค.พุ่ง 52% สูงกว่าก่อนโควิด 1,204%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ยุติธรรม ปัดกลั่นแกล้ง สส.ภูเก็ตพรรคส้ม หลังโดน DSI เรียกปมนอมินี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย ซามูเอล มอนโร นักแสดง Menace II Society เสียชีวิตวัย 52 ปี หลังป่วยหนัก บันเทิงเกาหลี

อาลัย ซามูเอล มอนโร นักแสดง Menace II Society เสียชีวิตวัย 52 ปี หลังป่วยหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบศพบุคคลปริศนา ติดอยู่ในที่เก็บล้อเครื่องบินในสนามบินมาเลฯ หลังเดินทางจากญี่ปุ่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาก่อนกาล! ย้อนคลิป &quot;แจ็ค-ป๋อง&quot; เคยพูดอะไรไว้กับ &quot;ต้า-ยัด&quot; ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ บันเทิง

มาก่อนกาล! ย้อนคลิป “แจ็ค-ป๋อง” เคยพูดอะไรไว้กับ “ต้า-ยัด” ชาวเน็ตแห่เมนต์เพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เปิดสถานะ งานแต่งเขมร สอดไส้ชุดไทย จ่อขึ้นทะเบียนยูเนสโก ชี้ชะตาปลายปีนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คมนาคม ส่ง รฟท. เข้าเจรจา ซี.พี. หลังประกาศหยุดเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ 30 ก.ย.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดิว อริสรา เผยจุดเริ่มต้นรัก วู้ดดี้ ล่ำซำ เข้ามาเอง ข่าวดารา

ดิว อริสรา เล่าจุดเริ่มต้นรัก วู้ดดี้ ล่ำซำ เข้ามาหาเอง เชื่อดวงสมพงษ์ ยืนยันไม่ได้ท้อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องรถบ้าน 2 ล้านของ &quot;ยัต&quot; Bailey Unicorn Valencia หรูครบเหมือนบ้านเคลื่อนที่ บันเทิง

ส่องรถบ้าน 2 ล้านของ “ยัต” รุ่น Bailey Unicorn Valencia หรูครบเหมือนบ้านเคลื่อนที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไก่ ปริศนา ป่วยมะเร็งระยะ 4 ลุกลามกระดูก-ปอด พ่วง SLE เผยกำลังใจดี เดินหน้ารักษาต่อเนื่อง บันเทิง

ไก่ ปริศนา ป่วยมะเร็งระยะ 4 ลุกลามกระดูก-ปอด พ่วง SLE เผยกำลังใจดี เดินหน้ารักษาต่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลย้ำ ประชาชนไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะข้อมูลรถ รีบยื่นทบทวน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานทูตเตือน อย่าหลงเชื่อลี้ภัยไปญี่ปุ่น อ้างทำงานได้จริง เสี่ยงโดนรวบ-ห้ามเข้าประเทศ ข่าว

สถานทูตเตือน คนไทยยื่นขอลี้ภัยญี่ปุ่น อ้างทำงานได้จริง เสี่ยงโดนรวบ-ห้ามเข้าประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอาร์ม เผยสาเหตุฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ให้ได้คุยกับยัต ข่าว

ทนายอาร์ม ทำสำเร็จ ถ้าไม่ฟ้อง ต้า เฟ็ดเฟ่ ไม่มีทางได้คุยกับ “ยัต” สองต่อสอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตาคำพิพากษาคณะลูกขุน คดีใหญ่สหรัฐฯ “ลินซีย์ แคลนซี่” รัดคอลูกดับ 3 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 28 ส.ค. 69 จีน พบ เวียดนาม รอบ 8 ทีม วอลเลย์บอล

ตารางแข่งวอลเลย์บอลวันนี้ 28 ส.ค. 69 จีน พบ เวียดนาม รอบ 8 ทีม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พุทธ อภิวรรณ โพสต์ปริศนา “ใครทำเว็บเทา” ลั่น โหนกระแสจันทร์นี้มีอึ้ง บันเทิง

พุทธ อภิวรรณ โพสต์ปริศนา “ใครทำเว็บเทา” ลั่น โหนกระแสจันทร์นี้มีอึ้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้า เฟ็ดเฟ่ ถูกทำคลิปโจมตีจนคิดสั้น ข่าว

ต้า เฟ็ดเฟ่ ตัดพ้อ OHANA ถูกทำคลิปโจมตี พาทัวร์มาถล่ม ดิ่งหนักคิดจบชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 11:51 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลจำคุก “หมอเหรียญทอง” 2 ปี ปรับอีก 3 แสน คดีโพสต์หมิ่นร้านบะหมี่ตั้งฮกกี่

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
รวบหนุ่มคลั่ง หลอนยา รัวยิงปืนสนั่นบ้าน ย่านทุ่งครุ โชว์ลงโซเชียล ทำชาวบ้านผวา

รวบหนุ่มคลั่ง หลอนยา รัวยิงปืนสนั่นบ้าน โพสต์อวดโซเชียล ทำชาวบ้านผวา

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

รัฐบาลสั่งรับมือน้ำเหนือ! ปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 700-1,000 ลบ.ม./วินาที

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569

กมธ.การศาสนา สั่งสกัดคลิปนำเสนอ “นวดแผนไทย” เชิงค้าประเวณี หวั่นเสียภาพลักษณ์

เผยแพร่: 28 สิงหาคม 2569
Back to top button