ผู้ประกาศข่าวช่องดัง ตัดสินใจโพสต์ ปมเลิกจ้าง ย้ำ เรียนจบอะไรก็ตกงานได้
ผู้ประกาศข่าวช่องดัง “กฤษดา นวลมี” ตัดสินใจโพสต์ตรง ๆ ปม พนง.ถูกเลิกจ้าง ย้ำจบอะไรก็ตกงานได้ ไม่ใช่แค่คณะนิเทศฯ
ต้องบอกเลยว่าช่วงพักหลัง ๆ มานี้กระแสข่าวการเลิกจ้างพนักงานนั้นเริ่มมีเยอะ และถี่ขึ้นเรื่อย ๆ อย่างกรณีล่าสุดถึงคราวของ นักข่าวสาวช่องดัง ที่เพิ่งถูกประกาศเลิกจ้างกะทันหัน จนเจ้าตัวเองไม่ทันตั้งตัว ซ้ำยังเผยว่าคิดสั้นมาแล้วด้วย ยิ่งทำให้แฟนข่าวหลายคนเป็นห่วงเธออย่างหนัก นอกจากนั้นยังมีพนักงานอีกหลาย ๆ บริษัทที่ถูกเลิกจ้างในช่วงเวลาใกล้ ๆ กันอีกหลายที่
ล่าสุดผู้ประกาศข่าวช่องดัง “กฤษดา นวลมี” ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีการพูดถึงข่าวการถูกเลิกจ้างในช่วงนี้ พร้อมย้ำว่า ไม่ใช่เพียงแค่คนที่เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์เท่านั้นที่จะต้องตกงาน แต่ไม่ว่าจะเป็นใคร เรียนจบจากที่ไหนก็มีโอกาสตกงานได้เหมือนกัน ซึ่งมันอยู่ที่ความพยายามของแต่ละบุคคล
“อ่านข่าวเลย์ออฟนักข่าว เห็นคอมเม้นท์นึงเขียนว่า “ใครเรียนนิเทศ เตรียมตกงานได้เลย” ในฐานะที่ผมก็เด็กนิเทศคนหนึ่ง บอกเลยครับว่า ไม่เฉพาะนิเทศหรอกครับ เรียนอะไรมา ก็ตกงานได้ทั้งนั้นแหละครับ!
ก่อนสอบสัมภาษณ์ ป.ตรี ที่ นิเทศ จุฬาฯ อาจารย์ให้ทำการ์ดแนะนำตัวเองมาพรีเซ็นต์ให้ฟัง ผมทำเป็นการ์ดรูป “เป็ด” แทนตัวเอง อาจารย์ถามว่า ทำไมต้องเป็ด?
เป็ด ถึงจะบินก็ไม่เก่งเหมือนนก ว่ายน้ำก็ไม่เก่งเหมือนปลา เดินก็ปัด ๆ เป๋ ๆ แต่อาจารย์ครับ เป็ดทำได้ทุกอย่างที่ผมบอกมาครับ อาจจะอย่างละนิดละหน่อย แต่ทำได้พอสมควร นี่ละครับ ตัวผมและนิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์ ไม่ได้สอนให้เก่งทฤษฎี ไม่มีสูตรตายตัว นามธรรมมากกว่ารูปธรรม แต่นิเทศศาสตร์สอนให้คิดได้ คิดเป็น เด็กนิเทศจะมีความคิดสร้างสรรค์อย่างน่าประหลาดใจ ใครมีเพื่อนนิเทศจะเข้าใจสิ่งนี้ดี โดยเฉพาะเมื่อต้องทำงานร่วมกับเพื่อนสายวิทย์ จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เหมือนหยินกับหยาง
จะบอกว่า เด็กนิเทศไม่ตกงานทุกคนหรอกครับ มันอยู่ที่คน กับความพยายาม ความสามารถ และการพัฒนาตัวเอง ทุกวันนี้เพื่อนในกลุ่มนิเทศก็ได้ดิบได้ดี เป็นนักแสดง เป็นผู้กำกับ เป็นนักข่าว เป็นผู้จัดการกันหมดแล้ว ที่สำคัญบางคนยังสามารถต่อยอดไปทำสายงานอื่นได้อีก
แค่ลำพังคิดว่าเรียนอะไรแล้วจะตกงานก็เสียเวลาชีวิตแล้วครับ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นเถอะครับ อยากเรียนอะไรก็เรียนไปเถอะ คนเรียนจบ ป.3 เป็นเจ้าสัวก็มีให้เห็นเยอะแยะ คนเรียนจบ ดร. ตกงานไปขายของก็มีถมเถ
ไม่ต้องโทษวิชา หรือครูบาอาจารย์หรอกครับ โทษคนที่เอาวิชาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้จะถูกกว่าครับ”
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อ้างอิงจาก : FB กฤษดา นวลมี
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