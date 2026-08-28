อาลัย จี.วี. นารายาณา ราว นักแสดงเพื่อนร่วมรุ่น ราจินีกานต์ เสียชีวิตวัย 73 หลังหัวใจวาย
จี.วี. นารายาณา ราว นักแสดงและโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่ของอินเดีย เสียชีวิตที่ไฮเดอราบัด ฝากผลงานกว่า 100 เรื่อง เคยเรียนการแสดงรุ่นเดียวกับ ราจินีกานต์ และร่วมงานกับ ชิรันจีวี หลายครั้ง
วงการภาพยนตร์อินเดียสูญเสีย จี.วี. นารายาณา ราว (G. V. Narayana Rao) นักแสดงและโปรดิวเซอร์รุ่นใหญ่ เพื่อนร่วมรุ่นของซูเปอร์สตาร์ ราจินีกานต์ (Rajinikanth) ซึ่งเสียชีวิตที่เมืองไฮเดอราบัด เมื่อคืนวันที่ 26 สิงหาคม 2569 ด้วยวัย 73 ปี หลังเกิดภาวะหัวใจวาย
คาราเต้ กัลยาณี (Karate Kalyani) นักแสดงชาวอินเดีย ยืนยันข่าวการเสียชีวิตต่อสำนักข่าว Press Trust of India หรือ PTI เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พร้อมระบุว่า พิธีฌาปนกิจมีกำหนดจัดวันที่ 28 สิงหาคม ที่ไวคุนตะ มหาปรัสถานัม (Vaikunta Mahaprasthanam) ในเมืองไฮเดอราบัด ขณะที่สภาผู้ผลิตภาพยนตร์เตลูกูออกข้อความแสดงความเสียใจต่อครอบครัว
นารายาณา ราว เริ่มงานแสดงภาพยนตร์ในปี 1976 จากเรื่อง Anthuleni Katha กำกับโดย เค. บาลาจันเดอร์ (K. Balachandar) ผลงานเรื่องแรกทำให้เขาได้รับรางวัล Nandi Award สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม ก่อนทำงานต่อเนื่องทั้งบทนำและบทสมทบ มีผลงานภาพยนตร์ราว 100 เรื่องตลอดเส้นทางอาชีพเกือบ 50 ปี
ผลงานภาพยนตร์ที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ Muthyala Pallaki, Oka Oori Katha, Chilakamma Cheppindi, Gang Leader และ Hitler นอกจากนี้ยังทำงานทางโทรทัศน์ โดยร่วมแสดงในซีรีส์ Pasupu Kumkuma และ Sundarakanda
ก่อนเข้าสู่วงการ นารายาณา ราว ฝึกการแสดงที่ Madras Film Institute และเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับ ราจินีกานต์ (Rajinikanth) ต่อมาร่วมงานกับ ชิรันจีวี (Chiranjeevi) หลายครั้ง ทั้งในฐานะนักแสดงและโปรดิวเซอร์ โดยผลงานที่เขาอำนวยการสร้างให้ชิรันจีวีแสดงนำ ได้แก่ Devanthakudu และ Yamudiki Mogudu
หลังทราบข่าว ชิรันจีวีโพสต์ถึงนารายาณา ราว ผ่าน X โดยเรียกเขาว่าเพื่อนที่สนิทกันมายาวนาน พร้อมย้อนถึงการทำงานร่วมกันและความทรงจำระหว่างการสร้าง Devanthakudu กับ Yamudiki Mogudu ก่อนส่งความเสียใจถึงครอบครัว คนใกล้ชิด และผู้ติดตามของนักแสดงรุ่นใหญ่
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