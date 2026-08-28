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ดราม่าเดือด! นักแสดงชาย ลูกร้องหนัก ขอลงเครื่องก่อนเปลี่ยนใจ ทำไฟลต์ดีเลย์ 1 ชม.

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 19:30 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 19:31 น.
พัคซูฮง นักแสดงเกาหลีใต้ ลูกร้องไห้ทำเครื่องบินดีเลย์

พิธีกรเกาหลีใต้ ขอโทษผู้โดยสาร ปมลูกร้องไห้หนักขอลงเครื่องบิน ก่อนเปลี่ยนใจบินต่อ ทำเที่ยวบินล่าช้า 1 ชั่วโมง ยันไร้อภิสิทธิ์ดารา

ดราม่าเดือด จากกรณี พัคซูฮง (박수홍) พิธีกรและนักแสดงตลกชื่อดังชาวเกาหลีใต้ ออกมาโค้งคำนับและกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการต่อผู้โดยสารและพนักงานสายการบิน หลังเกิดกระแสวิจารณ์หลังลูกสาวร้องไห้หนักบนเครื่องบินขณะยังไม่ออก จนเขาตัดสินใจขอลงจากเครื่อง ก่อนจะเปลี่ยนใจขอบินต่อ ทำให้เที่ยวบิน เที่ยวบินจากอินชอนมุ่งหน้าสู่เกาะกวม ซึ่งมีผู้โดยสารราว 200 คนล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 1 ชั่วโมง

ชาวเน็ตรายหนึ่งที่โดยสารเที่ยวบินเดียวกันเปิดเผยว่า พัคซูฮงแจ้งความประสงค์ขอลงจากเครื่องเมื่อลูกไม่ยอมหยุดร้องไห้ สายการบินจึงดำเนินการนำสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องออก แต่เมื่อเด็กหยุดร้องไห้ เขาขอกลับขึ้นเครื่องอีกครั้ง ทำให้เกิดความล่าช้า หลังเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์ พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าสายการบินให้สิทธิพิเศษแก่เขาเพราะเป็นคนดังหรือไม่

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เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2569 พัคซูฮงได้โพสต์ข้อความขอโทษผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ยอมรับว่าครอบครัวของเขาเป็นสาเหตุให้เที่ยวบินล่าช้า ทำให้หลายคนต้องเสียเวลาอันมีค่าและสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าหน้าที่สายการบิน อธิบายว่าทันทีที่ขึ้นเครื่อง ลูกร้องไห้เสียงดังมากจนเขาทำตัวไม่ถูกและตัดสินใจผิดพลาด เนื่องจากกังวลว่าเสียงร้องจะรบกวนผู้โดยสารคนอื่นตลอดการเดินทางที่ยาวนาน จึงแจ้งพนักงานว่าขอลงจากเครื่อง

พัคซูฮงอธิบายต่อว่า ระหว่างรออยู่ในห้องโดยสาร ลูกหยุดร้องไห้ เขาจึงแจ้งความประสงค์ขอกลับมาเดินทางต่อ โดยไม่ทราบมาก่อนเลยว่ากระบวนการนี้จะทำให้เสียเวลาตรวจสอบความปลอดภัยอย่างมาก เขาขอยอมรับผิดทั้งหมดที่เกิดจากความไม่รู้ขั้นตอนทางการบิน และไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ สำหรับเรื่องนี้

พัคซูฮง พิธีกรเกาหลีใต้ขอโทษลูกร้องไห้ขอลงจนเครื่องดีเลย์

หลังจากที่เขาโพสต์ขอโทษแล้ว เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าว OSEN ย้ำคำขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าและโทษว่าเป็นความผิดของตัวเอง อยากจะคุกเข่าขอโทษผู้โดยสารทุกคนที่ต้องเสียเวลา เพราะการตัดสินใจของเขาเป็นเรื่องที่ผิดพลาด ขอน้อมรับความผิดนี้และรู้สึกผิดอย่างไม่อาจชดใช้ได้ต่อผู้โดยสารและพนักงานทุกคนที่ได้รับผลกระทบ

แม้เจ้าตัวจะออกมาขอโทษและยอมรับกับความผิดพลากที่เกิดขึ้น แต่ชาวเน็ตเกาหลีใต้ยังเดือดต่อ เพราะเขาคอมเมนต์ในโพสต์ขอโทษ อาทิ

“เลี้ยงลูกแบบประคบประหงมเวอร์เกินไป สุดท้ายก็เกิดเรื่องจนได้”

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“ถ้าเป็นคนธรรมดาคงทำแบบนี้ไม่ได้ อภิสิทธิ์ดารานี่มันสุดยอดจริงๆ”

“โพสต์ขอโทษแบบขอไปทีเพื่อจะให้เรื่องเงียบ นี่มันหลอกลวงชัดๆ”

สำหรับข้อกล่าวหาเรื่องการใช้อภิสิทธิ์ดารานั้น ข้อมูลจากสำนักงานของกรรมาธิการที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่ง ระบุว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้ขัดต่อกฎระเบียบ สถิติตั้งแต่ปี 2562 ถึงสิงหาคม 2567 พบว่ามีการขอลงจากเครื่องบินทั่วประเทศ 2,965 ครั้ง ในจำนวนนี้เป็นการขอลงโดยสมัครใจถึง 2,548 ครั้ง หรือคิดเป็น 85.9%

นอกจากนี้ กฎการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารเปลี่ยนใจกลับขึ้นเครื่องได้หากยังไม่ได้เดินออกนอกพื้นที่กำหนด ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติตามปกติ ไม่ใช่สิทธิพิเศษสำหรับคนดังแต่อย่างใด

พัคซูฮง กับลูกสาว

ข้อมูลจาก : starnewskorea , chosun และ news.nate

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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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