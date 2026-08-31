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ดูบอลสด แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อังคาร 1 ก.ย. 02.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 18:01 น.
ดูบอลสด แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อังคาร 1 ก.ย. 02.00 น.

เกมปิดท้ายนัดที่ 2 แอสตัน วิลล่า ที่รั้งบ๊วยหลังแพ้ยับ 0-4 เปิดบ้านรับอาร์เซนอลแชมป์เก่าที่ชนะนัดแรก 3-0 สถิติเจอกัน 5 นัดหลังสุดผลัดกันแพ้ชนะ

แอสตัน วิลล่า เปิดบ้านสนามวิลล่า พาร์ค รับมืออาร์เซนอล ในเกมปิดท้ายพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 คืนวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเวลา 02.00 น. ของเช้าวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด แอสตัน วิลล่า

วิลล่าเปิดฤดูกาลได้ย่ำแย่ที่สุดในลีก ด้วยการบุกไปแพ้ไบรท์ตัน 0-4 เสียประตูมากที่สุดในบรรดา 20 ทีม ยังไม่มีแต้มและยังไม่ยิงประตู ทำให้รั้งอันดับ 20 หรือบ๊วยของตาราง

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John McGinn และ Boubacar Kamara คุมแดนกลาง โดยมี Emiliano Buendía เป็นตัวรุก ส่วนแนวรับมี Pau Torres และ Victor Lindelöf และ Marco Bizot เฝ้าประตู

ผลงานดังกล่าวสวนทางกับฤดูกาล 2025-26 ที่ทีมจบอันดับ 4 ด้วย 65 คะแนน การเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นเกมที่ต้องแก้ตัวอย่างเร่งด่วน

ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล

ปืนใหญ่ในฐานะแชมป์เก่าเปิดบ้านเอาชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-0 เก็บ 3 แต้มเต็มพร้อมคลีนชีต รั้งอันดับ 2 ของตารางด้วยผลต่างประตู +3

Bukayo Saka และ Martin Ødegaard ยังเป็นหัวใจเกมรุก โดยมี Kai Havertz ยืนเป้า ส่วน Declan Rice คุมแดนกลาง และ Gabriel Magalhães กับ Ben White คุมแนวรับ ขณะที่ David Raya เฝ้าประตู

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อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-26 เป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี ด้วยสถิติชนะ 26 เสมอ 7 แพ้ 5 รวม 85 คะแนน ทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ อันดับ 2 ถึง 7 คะแนน

สถิติการพบกัน แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

  • 30 ธันวาคม 2568 : อาร์เซนอล 4-1 แอสตัน วิลล่า
  • 6 ธันวาคม 2568 : แอสตัน วิลล่า 2-1 อาร์เซนอล
  • 18 มกราคม 2568 : อาร์เซนอล 2-2 แอสตัน วิลล่า
  • 24 สิงหาคม 2567 : แอสตัน วิลล่า 0-2 อาร์เซนอล
  • 14 เมษายน 2567 : อาร์เซนอล 0-2 แอสตัน วิลล่า

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

แอสตัน วิลล่า

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  • ผู้รักษาประตู: Marco Bizot
  • กองหลัง: Ian Maatsen, Pau Torres, Matty Cash, Victor Lindelöf
  • กองกลาง: Boubacar Kamara, Ross Barkley, George Hemmings, John McGinn, João Gomes
  • กองหน้า: Emiliano Buendía

อาร์เซนอล

  • ผู้รักษาประตู: David Raya
  • กองหลัง: Cristhian Mosquera, Ben White, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori
  • กองกลาง: Myles Lewis-Skelly, Christos Tzolis, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Declan Rice
  • กองหน้า: Kai Havertz

เกมนี้เป็นแมตช์ปิดท้ายของนัดที่ 2 ทำให้ทั้งสองทีมจะรู้ผลของคู่แข่งทุกทีมก่อนลงสนาม และรู้ชัดว่าต้องการผลการแข่งขันแบบใด

คำถามสำคัญคือแนวรับวิลล่าที่เพิ่งเสีย 4 ประตูรวดจะรับมือเกมรุกอาร์เซนอลที่ยิง 3 ประตูโดยไม่เสียเลยได้อย่างไร ขณะที่วิลล่าเองก็ยังต้องหาประตูแรกของฤดูกาลให้ได้

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
วันเวลา (ไทย) อังคารที่ 1 กันยายน 2569 เวลา 02.00 น.
สนาม วิลล่า พาร์ค เมืองเบอร์มิงแฮม
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

สถิติการเจอกัน 5 นัดหลังสุดผลัดกันแพ้ชนะ วิลล่าชนะ 2 อาร์เซนอลชนะ 2 เสมอ 1 แสดงว่าวิลล่าเคยเอาชนะปืนใหญ่ได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน แต่ฟอร์มปัจจุบันต่างกันมากเกินไป

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ทายผล แอสตัน วิลล่า 0-2 อาร์เซนอล

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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