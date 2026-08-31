ดูบอลสด แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อังคาร 1 ก.ย. 02.00 น.
เกมปิดท้ายนัดที่ 2 แอสตัน วิลล่า ที่รั้งบ๊วยหลังแพ้ยับ 0-4 เปิดบ้านรับอาร์เซนอลแชมป์เก่าที่ชนะนัดแรก 3-0 สถิติเจอกัน 5 นัดหลังสุดผลัดกันแพ้ชนะ
แอสตัน วิลล่า เปิดบ้านสนามวิลล่า พาร์ค รับมืออาร์เซนอล ในเกมปิดท้ายพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 คืนวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเวลา 02.00 น. ของเช้าวันอังคารที่ 1 กันยายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด แอสตัน วิลล่า
วิลล่าเปิดฤดูกาลได้ย่ำแย่ที่สุดในลีก ด้วยการบุกไปแพ้ไบรท์ตัน 0-4 เสียประตูมากที่สุดในบรรดา 20 ทีม ยังไม่มีแต้มและยังไม่ยิงประตู ทำให้รั้งอันดับ 20 หรือบ๊วยของตาราง
John McGinn และ Boubacar Kamara คุมแดนกลาง โดยมี Emiliano Buendía เป็นตัวรุก ส่วนแนวรับมี Pau Torres และ Victor Lindelöf และ Marco Bizot เฝ้าประตู
ผลงานดังกล่าวสวนทางกับฤดูกาล 2025-26 ที่ทีมจบอันดับ 4 ด้วย 65 คะแนน การเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นเกมที่ต้องแก้ตัวอย่างเร่งด่วน
ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล
ปืนใหญ่ในฐานะแชมป์เก่าเปิดบ้านเอาชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-0 เก็บ 3 แต้มเต็มพร้อมคลีนชีต รั้งอันดับ 2 ของตารางด้วยผลต่างประตู +3
Bukayo Saka และ Martin Ødegaard ยังเป็นหัวใจเกมรุก โดยมี Kai Havertz ยืนเป้า ส่วน Declan Rice คุมแดนกลาง และ Gabriel Magalhães กับ Ben White คุมแนวรับ ขณะที่ David Raya เฝ้าประตู
อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-26 เป็นครั้งแรกในรอบ 22 ปี ด้วยสถิติชนะ 26 เสมอ 7 แพ้ 5 รวม 85 คะแนน ทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ อันดับ 2 ถึง 7 คะแนน
สถิติการพบกัน แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 30 ธันวาคม 2568 : อาร์เซนอล 4-1 แอสตัน วิลล่า
- 6 ธันวาคม 2568 : แอสตัน วิลล่า 2-1 อาร์เซนอล
- 18 มกราคม 2568 : อาร์เซนอล 2-2 แอสตัน วิลล่า
- 24 สิงหาคม 2567 : แอสตัน วิลล่า 0-2 อาร์เซนอล
- 14 เมษายน 2567 : อาร์เซนอล 0-2 แอสตัน วิลล่า
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
แอสตัน วิลล่า
- ผู้รักษาประตู: Marco Bizot
- กองหลัง: Ian Maatsen, Pau Torres, Matty Cash, Victor Lindelöf
- กองกลาง: Boubacar Kamara, Ross Barkley, George Hemmings, John McGinn, João Gomes
- กองหน้า: Emiliano Buendía
อาร์เซนอล
- ผู้รักษาประตู: David Raya
- กองหลัง: Cristhian Mosquera, Ben White, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori
- กองกลาง: Myles Lewis-Skelly, Christos Tzolis, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Declan Rice
- กองหน้า: Kai Havertz
เกมนี้เป็นแมตช์ปิดท้ายของนัดที่ 2 ทำให้ทั้งสองทีมจะรู้ผลของคู่แข่งทุกทีมก่อนลงสนาม และรู้ชัดว่าต้องการผลการแข่งขันแบบใด
คำถามสำคัญคือแนวรับวิลล่าที่เพิ่งเสีย 4 ประตูรวดจะรับมือเกมรุกอาร์เซนอลที่ยิง 3 ประตูโดยไม่เสียเลยได้อย่างไร ขณะที่วิลล่าเองก็ยังต้องหาประตูแรกของฤดูกาลให้ได้
ข้อมูลการแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|แอสตัน วิลล่า พบ อาร์เซนอล
|รายการ
|พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
|วันเวลา (ไทย)
|อังคารที่ 1 กันยายน 2569 เวลา 02.00 น.
|สนาม
|วิลล่า พาร์ค เมืองเบอร์มิงแฮม
|ถ่ายทอดสด
|Monomax
ทายผลบอล
สถิติการเจอกัน 5 นัดหลังสุดผลัดกันแพ้ชนะ วิลล่าชนะ 2 อาร์เซนอลชนะ 2 เสมอ 1 แสดงว่าวิลล่าเคยเอาชนะปืนใหญ่ได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน แต่ฟอร์มปัจจุบันต่างกันมากเกินไป
ทายผล แอสตัน วิลล่า 0-2 อาร์เซนอล
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