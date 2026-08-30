ข่าวกีฬา

ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 14:30 น.
ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น.

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านนัดแรกหลังแพ้ทีมเลื่อนชั้นในนัดเปิดฤดูกาล ขณะที่อิปสวิชบุกมาด้วย 3 แต้มเต็มและยังไม่เคยแพ้ปีศาจแดงในลีก

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด รับมืออิปสวิช ทาวน์ ในเกมพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ปีศาจแดงเปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปแพ้ฮัลล์ ซิตี้ ทีมเลื่อนชั้น 0-2 ยังไม่มีแต้มและยังไม่ยิงประตู รั้งอันดับ 17 ของตาราง

โฆษณา

Bruno Fernandes ยังเป็นแกนกลางของทีม โดยมี Matheus Cunha และ Bryan Mbeumo ร่วมแนวรุก ส่วน Harry Maguire และ Luke Shaw คุมแนวรับ และ Senne Lammens เฝ้าประตู

ผลงานดังกล่าวสวนทางกับฤดูกาลก่อนหน้าที่ทีมจบอันดับ 3 ของตารางด้วย 71 คะแนน และกลับไปเล่นแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จ การเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นเกมที่ต้องเรียกฟอร์มกลับมาให้ได้

ฟอร์มล่าสุด อิปสวิช ทาวน์

อิปสวิชซึ่งเป็นหนึ่งในสามทีมเลื่อนชั้นของฤดูกาลนี้ เปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์ 2-1 เก็บ 3 แต้มเต็ม รั้งอันดับ 7 ของตาราง

Emersonn ยืนเป้าหมายเลขหนึ่ง โดยมี Daizen Maeda และ Julio Enciso ช่วยเกมรุก ส่วน Jacob Greaves และ Dara O’Shea คุมแนวรับ และ Kjell Scherpen เฝ้าประตู

โฆษณา

การเก็บชัยชนะตั้งแต่นัดแรกในลีกสูงสุดทำให้ทีมบุกมาเยือนโอลด์ แทรฟฟอร์ด ด้วยความมั่นใจ

สถิติการพบกัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์

ผลการพบกัน ทั้งหมด 2 นัดที่เคยพบกันในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

  • 26 กุมภาพันธ์ 2568 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-2 อิปสวิช ทาวน์
  • 24 พฤศจิกายน 2567 : อิปสวิช ทาวน์ 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

โฆษณา
  • ผู้รักษาประตู: Senne Lammens
  • กองหลัง: Ayden Heaven, Harry Maguire, Luke Shaw, Noussair Mazraoui
  • กองกลาง: Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Andrey Santos, Bryan Mbeumo
  • กองหน้า: Matheus Cunha

อิปสวิช ทาวน์

  • ผู้รักษาประตู: Kjell Scherpen
  • กองหลัง: Issa Diop, Leif Davis, Jacob Greaves, Dara O’Shea
  • กองกลาง: Sasa Lukic, Julio Enciso, Daizen Maeda, Marcelino Núñez, Abdul Fatawu
  • กองหน้า: Emersonn

แรงกดดันอยู่ที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เต็มๆ หลังแพ้ทีมเลื่อนชั้นมาแล้วหนึ่งนัด หากพลาดท่าให้ทีมน้องใหม่อีกทีมในบ้าน สถานการณ์จะยิ่งหนักขึ้น

ที่น่าสนใจคือสองทีมเคยเจอกันในลีกสูงสุดเพียง 2 นัด และอิปสวิชยังไม่เคยแพ้ โดยชนะไม่ได้แต่เสมอมาแล้ว 1 นัด และแพ้แบบสูสี 2-3 อีก 1 นัด

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
วันเวลา (ไทย) อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 22.30 น.
สนาม โอลด์ แทรฟฟอร์ด เมืองแมนเชสเตอร์
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

แม้ฟอร์มแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะน่าเป็นห่วง แต่การได้เล่นในบ้านและความจำเป็นต้องเก็บ 3 แต้มน่าจะทำให้ทีมเปิดเกมบุกหนัก ขณะที่อิปสวิชก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ทีมที่เจาะง่าย

โฆษณา

ทายผล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-1 อิปสวิช ทาวน์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยเด็กหญิง 15 ถูกเยาวชน 3 คนรุมข่มขืนในบ้าน จ.ลพบุรี ข่าว

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยเด็กหญิง 15 ถูกเยาวชน 3 คนรุมข่มขืนในบ้าน จ.ลพบุรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันอังคาร 37 งวดล่าสุด รับวันที่ 1 ก.ย. 69 เลขไหนออกซ้ำบ่อยสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน เวลา 14.15 น. ชิงเหรียญทองแดง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน เวลา 14.15 น. ชิงเหรียญทองแดง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “ยัต ชัยโสโร” คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค. บันเทิง

ประวัติ ยัต ชัยโสโร คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เชลซี พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เชลซี พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 1/9/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด 1/9/69 เปิด 19 ชุด เน้น 37-68-69 จับตาหวยสัญจรระยอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เฟ็ดเฟ่เปิดคอมเมนต์ ทนายยัต ลั่น “ผมเป็นทนายคนโกงแล้วมันผิดอะไรหรอ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดฟอร์มจีนก่อนชิงไทย โหดจัด 5 นัด 15 เซต ยังไม่มีใครเจาะได้สักเซต ข่าวกีฬา

เปิดฟอร์มจีนก่อนชิงไทย โหดจัด 5 นัด 15 เซต ยังไม่มีใครเจาะได้สักเซต

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลไทย จีน ชนะได้เพิ่มกี่แต้ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลไทย จีน ชนะได้เพิ่มกี่แต้ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟ็ดเฟ่แฉอีก ปม OHANA แชร์เว็บเทา ชาวเน็ตขุดโพสต์เก่า แคปทันก่อนลบ บันเทิง

เฟ็ดเฟ่แชร์โพสต์ “โบนัสแตก 15,000” ก่อนต้นโพสต์หาย ชาวเน็ตแคปทัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 30 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

ใจหาย ดาราหนุ่มเกาหลี หัวใจวายดับกะทันหัน อายุยังน้อย

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงวันนี้ 30 ส.ค. 69 ไทย พบ จีน ชิงแชมป์เอเชีย คว้าตั๋วโอลิมปิก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาฏิหาริย์มีจริง! สาวหลั่งน้ำตา หลังได้พบ สุนัขคู่ใจ หายตัวไปกว่า 12 ปี ข่าว

ปาฏิหาริย์มีจริง! สาวหลั่งน้ำตา หลังได้พบ สุนัขคู่ใจ ที่หายตัวไปนานร่วม 12 ปี อีกครั้ง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

สุดยอด! ไทยโค่นญี่ปุ่น 3-1 ทะลุชิงแชมป์เอเชีย อีกนัดเดียวได้ไปโอลิมปิก

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเจ้าของร้าน ผวา ชายปริศนาทักแชตคุกคาม-ข่มขู่ต่อเนื่อง หวั่นไม่ปลอดภัย ข่าว

สาวเจ้าของร้าน ผวา ชายปริศนาทักแชตคุกคาม-ข่มขู่ต่อเนื่อง หวั่นไม่ปลอดภัย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยแม่จำเนียร 1/9/69 เปิดแนวทาง 10 อันดับเลขเด็ดขายดี งวดหวยสัญจร จ.ระยอง เลขเด็ด

หวยแม่จำเนียร 1/9/69 เปิดแนวทาง 10 อันดับเลขเด็ดขายดี งวดหวยสัญจร จ.ระยอง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ

1 วัน ที่แล้ว
ดูบอลสด ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 23.30 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 23.30 น.

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

พีท กันตพร โร่แจง หลังชาวเน็ตแห่พุ่งเป้า ปมบริจาคเงินสด 100 ล้าน ให้รพ.

1 วัน ที่แล้ว
บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว เปย์ 1 ล้าน สนับสนุน เนเน่ รอยัล บินคว้าแชมป์ AGT2026 กลับไทย

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 14:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยเด็กหญิง 15 ถูกเยาวชน 3 คนรุมข่มขืนในบ้าน จ.ลพบุรี

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยเด็กหญิง 15 ถูกเยาวชน 3 คนรุมข่มขืนในบ้าน จ.ลพบุรี

เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2569

สถิติหวยออกวันอังคาร 37 งวดล่าสุด รับวันที่ 1 ก.ย. 69 เลขไหนออกซ้ำบ่อยสุด

เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2569
ประวัติ “ยัต ชัยโสโร” คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค.

ประวัติ ยัต ชัยโสโร คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค.

เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2569

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2569
Back to top button