ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น.
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านนัดแรกหลังแพ้ทีมเลื่อนชั้นในนัดเปิดฤดูกาล ขณะที่อิปสวิชบุกมาด้วย 3 แต้มเต็มและยังไม่เคยแพ้ปีศาจแดงในลีก
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด รับมืออิปสวิช ทาวน์ ในเกมพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ปีศาจแดงเปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปแพ้ฮัลล์ ซิตี้ ทีมเลื่อนชั้น 0-2 ยังไม่มีแต้มและยังไม่ยิงประตู รั้งอันดับ 17 ของตาราง
Bruno Fernandes ยังเป็นแกนกลางของทีม โดยมี Matheus Cunha และ Bryan Mbeumo ร่วมแนวรุก ส่วน Harry Maguire และ Luke Shaw คุมแนวรับ และ Senne Lammens เฝ้าประตู
ผลงานดังกล่าวสวนทางกับฤดูกาลก่อนหน้าที่ทีมจบอันดับ 3 ของตารางด้วย 71 คะแนน และกลับไปเล่นแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จ การเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นเกมที่ต้องเรียกฟอร์มกลับมาให้ได้
ฟอร์มล่าสุด อิปสวิช ทาวน์
อิปสวิชซึ่งเป็นหนึ่งในสามทีมเลื่อนชั้นของฤดูกาลนี้ เปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์ 2-1 เก็บ 3 แต้มเต็ม รั้งอันดับ 7 ของตาราง
Emersonn ยืนเป้าหมายเลขหนึ่ง โดยมี Daizen Maeda และ Julio Enciso ช่วยเกมรุก ส่วน Jacob Greaves และ Dara O’Shea คุมแนวรับ และ Kjell Scherpen เฝ้าประตู
การเก็บชัยชนะตั้งแต่นัดแรกในลีกสูงสุดทำให้ทีมบุกมาเยือนโอลด์ แทรฟฟอร์ด ด้วยความมั่นใจ
สถิติการพบกัน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์
ผลการพบกัน ทั้งหมด 2 นัดที่เคยพบกันในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 26 กุมภาพันธ์ 2568 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-2 อิปสวิช ทาวน์
- 24 พฤศจิกายน 2567 : อิปสวิช ทาวน์ 1-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
- ผู้รักษาประตู: Senne Lammens
- กองหลัง: Ayden Heaven, Harry Maguire, Luke Shaw, Noussair Mazraoui
- กองกลาง: Patrick Dorgu, Bruno Fernandes, Youri Tielemans, Andrey Santos, Bryan Mbeumo
- กองหน้า: Matheus Cunha
อิปสวิช ทาวน์
- ผู้รักษาประตู: Kjell Scherpen
- กองหลัง: Issa Diop, Leif Davis, Jacob Greaves, Dara O’Shea
- กองกลาง: Sasa Lukic, Julio Enciso, Daizen Maeda, Marcelino Núñez, Abdul Fatawu
- กองหน้า: Emersonn
แรงกดดันอยู่ที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เต็มๆ หลังแพ้ทีมเลื่อนชั้นมาแล้วหนึ่งนัด หากพลาดท่าให้ทีมน้องใหม่อีกทีมในบ้าน สถานการณ์จะยิ่งหนักขึ้น
ที่น่าสนใจคือสองทีมเคยเจอกันในลีกสูงสุดเพียง 2 นัด และอิปสวิชยังไม่เคยแพ้ โดยชนะไม่ได้แต่เสมอมาแล้ว 1 นัด และแพ้แบบสูสี 2-3 อีก 1 นัด
ข้อมูลการแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์
|รายการ
|พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
|วันเวลา (ไทย)
|อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 22.30 น.
|สนาม
|โอลด์ แทรฟฟอร์ด เมืองแมนเชสเตอร์
|ถ่ายทอดสด
|Monomax
ทายผลบอล
แม้ฟอร์มแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะน่าเป็นห่วง แต่การได้เล่นในบ้านและความจำเป็นต้องเก็บ 3 แต้มน่าจะทำให้ทีมเปิดเกมบุกหนัก ขณะที่อิปสวิชก็พิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ทีมที่เจาะง่าย
ทายผล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-1 อิปสวิช ทาวน์
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