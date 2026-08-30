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ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 12:00 น.

ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านรับฟูแล่ม ในเกมที่ทั้งสองทีมยังไม่มีแต้มติดมือหลังแพ้ในนัดเปิดฤดูกาล สถิติเจอกันฟูแล่มชนะทั้งสองนัด

ซันเดอร์แลนด์เปิดบ้านสนามสเตเดียม ออฟ ไลต์ รับมือฟูแล่ม ในเกมพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นการพบกันของสองทีมที่ยังไม่มีแต้ม ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด ซันเดอร์แลนด์

ซันเดอร์แลนด์เปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปแพ้อิปสวิช ทาวน์ 1-2 แม้จะยิงได้ 1 ประตู แต่ก็ยังไม่มีแต้มติดมือ รั้งอันดับ 14 ของตาราง

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Granit Xhaka ทำหน้าที่คุมจังหวะกลางสนาม โดยมี Brian Brobbey ยืนเป้า ส่วนแนวรับมี Dan Ballard และ Luke O’Nien และ Robin Roefs เฝ้าประตู

การเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเก็บแต้มแรกของฤดูกาล ต่อหน้าแฟนบอลเจ้าถิ่นที่สนามสเตเดียม ออฟ ไลต์

ฟอร์มล่าสุด ฟูแล่ม

ฟูแล่มเปิดบ้านแพ้เชลซี 2-3 ในเกมดาร์บี้ลอนดอน ยังไม่มีแต้มติดมือ รั้งอันดับ 12 ของตาราง

Alex Iwobi และ Oscar Bobb เป็นตัวขับเคลื่อนเกมรุก โดยมี Gonzalo García ยืนเป้า ส่วน Bernd Leno เฝ้าประตู และ Calvin Bassey กับ Antonee Robinson คุมแนวรับ

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ข้อดีคือเกมรุกทำได้ถึง 2 ประตูใส่ทีมใหญ่ แต่การเสีย 3 ประตูในบ้านเป็นจุดที่ต้องแก้ไขก่อนออกไปเยือน

สถิติการพบกัน ซันเดอร์แลนด์ พบ ฟูแล่ม

ผลการพบกัน ทั้งหมด 2 นัดที่เคยพบกันในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

  • 22 กุมภาพันธ์ 2569 : ซันเดอร์แลนด์ 1-3 ฟูแล่ม
  • 22 พฤศจิกายน 2568 : ฟูแล่ม 1-0 ซันเดอร์แลนด์

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

ซันเดอร์แลนด์

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  • ผู้รักษาประตู: Robin Roefs
  • กองหลัง: Dan Ballard, Thomas Meunier, Luke O’Nien, Reinildo Mandava
  • กองกลาง: Granit Xhaka, Nilson Angulo, Enzo Le Fée, Trai Hume, Noah Sadiki
  • กองหน้า: Brian Brobbey

ฟูแล่ม

  • ผู้รักษาประตู: Bernd Leno
  • กองหลัง: Calvin Bassey, Timothy Castagne, Antonee Robinson, Jorge Cuenca
  • กองกลาง: César Palacios, Oscar Bobb, Sander Berge, Josh King, Alex Iwobi
  • กองหน้า: Gonzalo García

เกมนี้เป็นแมตช์ที่ทั้งสองทีมต้องการแต้มแรกเท่ากัน ทีมที่พลาดอีกนัดจะเริ่มตกอยู่ในสถานการณ์กดดันตั้งแต่ต้นฤดูกาล

ทั้งคู่ยิงได้ทีมละ 1 ถึง 2 ประตูในนัดแรก แสดงว่าเกมรุกยังพอมีอยู่ ปัญหาหลักจึงอยู่ที่เกมรับของทั้งสองฝ่ายมากกว่า

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน ซันเดอร์แลนด์ พบ ฟูแล่ม
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
วันเวลา (ไทย) อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น.
สนาม สเตเดียม ออฟ ไลต์ เมืองซันเดอร์แลนด์
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

สองทีมเพิ่งเจอกันในลีกสูงสุดเพียง 2 นัด และฟูแล่มชนะทั้งสองครั้ง แต่ครั้งนี้ซันเดอร์แลนด์ได้เล่นในบ้านและต้องการแต้มอย่างมาก เกมน่าจะสูสีกว่าที่สถิติบอก

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ทายผล ซันเดอร์แลนด์ 1-2 ฟูแล่ม

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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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