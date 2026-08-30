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ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 12:00 น.

ลีดส์เปิดบ้านเอลแลนด์ โร้ด รับเบรนท์ฟอร์ดที่เปิดตัวด้วยการถล่มท็อตแนม 3-0 ทั้งสองทีมเก็บ 3 แต้มเต็มและคลีนชีตจากนัดแรก

ลีดส์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านสนามเอลแลนด์ โร้ด รับมือเบรนท์ฟอร์ด ในเกมพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด ลีดส์ ยูไนเต็ด

ลีดส์เปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปเอาชนะนอตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 เก็บ 3 แต้มเต็มพร้อมคลีนชีต รั้งอันดับ 9 ของตาราง

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Dominic Calvert-Lewin ยืนเป้าหมายเลขหนึ่ง โดยมี Harry Wilson และ Brenden Aaronson ร่วมแนวรุก ส่วน James Trafford เฝ้าประตูและเก็บคลีนชีตได้ในนัดแรก

แม้จะยิงได้เพียงประตูเดียว แต่การไม่เสียประตูในเกมเยือนถือเป็นสัญญาณที่ดีของแนวรับ ก่อนกลับมาเปิดบ้านนัดแรกของฤดูกาล

ฟอร์มล่าสุด เบรนท์ฟอร์ด

ผึ้งน้อยเปิดบ้านถล่มท็อตแนม ฮอทสเปอร์ 3-0 เก็บ 3 แต้มเต็มพร้อมคลีนชีต รั้งอันดับ 3 ของตารางด้วยผลต่างประตู +3

Igor Thiago ยืนเป้า โดยมี Kevin Schade และ Dango Ouattara เติมเกมริมเส้น ส่วน Nathan Collins คุมแนวรับ และ Caoimhín Kelleher เฝ้าเสา

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ชัยชนะเหนือทีมระดับสเปอร์สถึง 3 ประตูโดยไม่เสียเลย ทำให้เบรนท์ฟอร์ดเป็นหนึ่งในทีมที่ฟอร์มดีที่สุดของสัปดาห์แรก

สถิติการพบกัน ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ เบรนท์ฟอร์ด

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

  • 21 มีนาคม 2569 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0 เบรนท์ฟอร์ด
  • 14 ธันวาคม 2568 : เบรนท์ฟอร์ด 1-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด
  • 22 มกราคม 2566 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0 เบรนท์ฟอร์ด
  • 3 กันยายน 2565 : เบรนท์ฟอร์ด 5-2 ลีดส์ ยูไนเต็ด
  • 22 พฤษภาคม 2565 : เบรนท์ฟอร์ด 1-2 ลีดส์ ยูไนเต็ด

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

ลีดส์ ยูไนเต็ด

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  • ผู้รักษาประตู: James Trafford
  • กองหลัง: Joe Rodon, Tarik Muharemovic, Jaka Bijol
  • กองกลาง: Ethan Ampadu, Jayden Bogle, Anton Stach, James Justin
  • กองหน้า: Dominic Calvert-Lewin, Brenden Aaronson, Harry Wilson

เบรนท์ฟอร์ด

  • ผู้รักษาประตู: Caoimhín Kelleher
  • กองหลัง: Michael Kayode, Keane Lewis-Potter, Nathan Collins, Kristoffer Ajer
  • กองกลาง: Kevin Schade, Vitaly Janelt, Dango Ouattara, Mamadou Sangaré, Mathias Jensen
  • กองหน้า: Igor Thiago

ทั้งสองทีมเก็บคลีนชีตในนัดแรกเหมือนกัน เกมนี้จึงน่าจะเป็นการวัดกันที่เกมรับเป็นหลัก ทีมที่เจาะประตูได้ก่อนจะได้เปรียบอย่างมาก

สถิติการเจอกันสองนัดหลังสุดจบด้วยผลเสมอทั้งคู่ คือ 0-0 และ 1-1 สะท้อนว่าทั้งสองทีมมักคุมเกมกันได้อย่างสูสี

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ เบรนท์ฟอร์ด
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
วันเวลา (ไทย) อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น.
สนาม เอลแลนด์ โร้ด เมืองลีดส์
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

สองนัดหลังสุดที่เจอกันเสมอทั้งคู่ บวกกับฟอร์มเกมรับที่ดีของทั้งสองฝ่าย ทำให้เกมนี้มีแนวโน้มเป็นเกมที่ประตูไม่เยอะ และผลเสมอเป็นไปได้สูง

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ทายผล ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 เบรนท์ฟอร์ด

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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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