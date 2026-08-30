ดูบอลสด เชลซี พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.
เชลซีเปิดบ้านรับไบรท์ตันจ่าฝูงที่ถล่มแอสตัน วิลล่า 4-0 ในนัดแรก ขณะที่สิงห์บลูส์บุกชนะฟูแล่ม 3-2 สถิติเจอกันไบรท์ตันชนะ 3 จาก 5 นัดหลังสุด
เชลซีเปิดบ้านสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ รับมือไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ในเกมพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นการพบกันของสองทีมที่ชนะในนัดเปิดฤดูกาล ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด เชลซี
สิงห์บลูส์เปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปเอาชนะฟูแล่ม 3-2 ในเกมดาร์บี้ลอนดอน เก็บ 3 แต้มเต็ม รั้งอันดับ 6 ของตาราง
Cole Palmer และ João Pedro เป็นสองตัวรุกหลักที่ทีมพึ่งพา โดยมี Morgan Rogers ร่วมแนวรุก ส่วน Robert Sánchez เฝ้าประตู และ Levi Colwill กับ Maxence Lacroix คุมแนวรับ
เกมรุกทำได้ 3 ประตูถือว่าน่าพอใจ แต่การเสีย 2 ประตูในเกมเดียวสะท้อนว่าแนวรับยังต้องปรับปรุง โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอทีมที่ยิงถล่ม 4 ประตูมาในนัดแรก
ฟอร์มล่าสุด ไบรท์ตัน
นกนางนวลเปิดฤดูกาลได้ร้อนแรงที่สุดในลีก ด้วยการเปิดบ้านถล่มแอสตัน วิลล่า 4-0 ยิงมากที่สุดในบรรดา 20 ทีม พร้อมเก็บคลีนชีต ส่งผลให้ขึ้นรั้งจ่าฝูงตารางคะแนนจากผลต่างประตูได้เสีย +4
Georginio Rutter ยืนเป้า โดยมี Pascal Groß คุมจังหวะกลางสนาม ส่วน Lewis Dunk ยังเป็นแกนหลักแนวรับ และ Bart Verbruggen เฝ้าประตู
ผลงานดังกล่าวทำให้ไบรท์ตันบุกมาเยือนสแตมฟอร์ด บริดจ์ ด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของลีกในเวลานี้
สถิติการพบกัน เชลซี พบ ไบรท์ตัน
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 21 เมษายน 2569 : ไบรท์ตัน 3-0 เชลซี
- 27 กันยายน 2568 : เชลซี 1-3 ไบรท์ตัน
- 14 กุมภาพันธ์ 2568 : ไบรท์ตัน 3-0 เชลซี
- 28 กันยายน 2567 : เชลซี 4-2 ไบรท์ตัน
- 15 พฤษภาคม 2567 : ไบรท์ตัน 1-2 เชลซี
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
เชลซี
- ผู้รักษาประตู: Robert Sánchez
- กองหลัง: Josh Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill
- กองกลาง: Roméo Lavia, Reece James, Jorrel Hato, Malo Gusto
- กองหน้า: João Pedro, Cole Palmer, Morgan Rogers
ไบรท์ตัน
- ผู้รักษาประตู: Bart Verbruggen
- กองหลัง: Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Mats Wieffer, Lewis Dunk
- กองกลาง: Yasin Ayari, Pascal Groß, Diego Gómez, Jack Hinshelwood, Maxim De Cuyper
- กองหน้า: Georginio Rutter
เกมนี้เป็นการปะทะกันระหว่างเกมรุกที่คมกริบของไบรท์ตัน กับแนวรับเชลซีที่เพิ่งเสียไป 2 ประตูในนัดแรก จุดนี้น่าจะเป็นตัวชี้ขาดผลการแข่งขัน
สถิติการเจอกันก็อยู่ข้างทีมเยือน ไบรท์ตันชนะเชลซี 3 จาก 5 นัดหลังสุด และสองนัดในจำนวนนั้นชนะขาด 3-0 ทั้งคู่
ข้อมูลการแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|เชลซี พบ ไบรท์ตัน
|รายการ
|พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
|วันเวลา (ไทย)
|อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น.
|สนาม
|สแตมฟอร์ด บริดจ์ กรุงลอนดอน
|ถ่ายทอดสด
|Monomax
ทายผลบอล
ไบรท์ตันมาด้วยฟอร์มร้อนแรงและสถิติการเจอกันที่เหนือกว่า แต่เชลซีได้เปรียบเรื่องสนามเหย้าและมี Cole Palmer เป็นตัวพลิกเกม เกมนี้น่าจะมีประตูเกิดขึ้นทั้งสองฝั่ง
ทายผล เชลซี 1-2 ไบรท์ตัน
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