ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เชลซี พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 12:00 น.
ดูบอลสด เชลซี พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

เชลซีเปิดบ้านรับไบรท์ตันจ่าฝูงที่ถล่มแอสตัน วิลล่า 4-0 ในนัดแรก ขณะที่สิงห์บลูส์บุกชนะฟูแล่ม 3-2 สถิติเจอกันไบรท์ตันชนะ 3 จาก 5 นัดหลังสุด

เชลซีเปิดบ้านสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ รับมือไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน ในเกมพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นการพบกันของสองทีมที่ชนะในนัดเปิดฤดูกาล ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด เชลซี

สิงห์บลูส์เปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปเอาชนะฟูแล่ม 3-2 ในเกมดาร์บี้ลอนดอน เก็บ 3 แต้มเต็ม รั้งอันดับ 6 ของตาราง

โฆษณา

Cole Palmer และ João Pedro เป็นสองตัวรุกหลักที่ทีมพึ่งพา โดยมี Morgan Rogers ร่วมแนวรุก ส่วน Robert Sánchez เฝ้าประตู และ Levi Colwill กับ Maxence Lacroix คุมแนวรับ

เกมรุกทำได้ 3 ประตูถือว่าน่าพอใจ แต่การเสีย 2 ประตูในเกมเดียวสะท้อนว่าแนวรับยังต้องปรับปรุง โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอทีมที่ยิงถล่ม 4 ประตูมาในนัดแรก

ฟอร์มล่าสุด ไบรท์ตัน

นกนางนวลเปิดฤดูกาลได้ร้อนแรงที่สุดในลีก ด้วยการเปิดบ้านถล่มแอสตัน วิลล่า 4-0 ยิงมากที่สุดในบรรดา 20 ทีม พร้อมเก็บคลีนชีต ส่งผลให้ขึ้นรั้งจ่าฝูงตารางคะแนนจากผลต่างประตูได้เสีย +4

Georginio Rutter ยืนเป้า โดยมี Pascal Groß คุมจังหวะกลางสนาม ส่วน Lewis Dunk ยังเป็นแกนหลักแนวรับ และ Bart Verbruggen เฝ้าประตู

โฆษณา

ผลงานดังกล่าวทำให้ไบรท์ตันบุกมาเยือนสแตมฟอร์ด บริดจ์ ด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดทีมหนึ่งของลีกในเวลานี้

สถิติการพบกัน เชลซี พบ ไบรท์ตัน

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

  • 21 เมษายน 2569 : ไบรท์ตัน 3-0 เชลซี
  • 27 กันยายน 2568 : เชลซี 1-3 ไบรท์ตัน
  • 14 กุมภาพันธ์ 2568 : ไบรท์ตัน 3-0 เชลซี
  • 28 กันยายน 2567 : เชลซี 4-2 ไบรท์ตัน
  • 15 พฤษภาคม 2567 : ไบรท์ตัน 1-2 เชลซี

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

เชลซี

โฆษณา
  • ผู้รักษาประตู: Robert Sánchez
  • กองหลัง: Josh Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill
  • กองกลาง: Roméo Lavia, Reece James, Jorrel Hato, Malo Gusto
  • กองหน้า: João Pedro, Cole Palmer, Morgan Rogers

ไบรท์ตัน

  • ผู้รักษาประตู: Bart Verbruggen
  • กองหลัง: Olivier Boscagli, Luka Vuskovic, Mats Wieffer, Lewis Dunk
  • กองกลาง: Yasin Ayari, Pascal Groß, Diego Gómez, Jack Hinshelwood, Maxim De Cuyper
  • กองหน้า: Georginio Rutter

เกมนี้เป็นการปะทะกันระหว่างเกมรุกที่คมกริบของไบรท์ตัน กับแนวรับเชลซีที่เพิ่งเสียไป 2 ประตูในนัดแรก จุดนี้น่าจะเป็นตัวชี้ขาดผลการแข่งขัน

สถิติการเจอกันก็อยู่ข้างทีมเยือน ไบรท์ตันชนะเชลซี 3 จาก 5 นัดหลังสุด และสองนัดในจำนวนนั้นชนะขาด 3-0 ทั้งคู่

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน เชลซี พบ ไบรท์ตัน
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
วันเวลา (ไทย) อาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 20.00 น.
สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ กรุงลอนดอน
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

ไบรท์ตันมาด้วยฟอร์มร้อนแรงและสถิติการเจอกันที่เหนือกว่า แต่เชลซีได้เปรียบเรื่องสนามเหย้าและมี Cole Palmer เป็นตัวพลิกเกม เกมนี้น่าจะมีประตูเกิดขึ้นทั้งสองฝั่ง

โฆษณา

ทายผล เชลซี 1-2 ไบรท์ตัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ประวัติ “ยัต ชัยโสโร” คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค. บันเทิง

ประวัติ ยัต ชัยโสโร คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค.

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

59 นาที ที่แล้ว
ดูบอลสด เชลซี พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เชลซี พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

59 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 1/9/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด 1/9/69 เปิด 19 ชุด เน้น 37-68-69 จับตาหวยสัญจรระยอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เฟ็ดเฟ่เปิดคอมเมนต์ ทนายยัต ลั่น “ผมเป็นทนายคนโกงแล้วมันผิดอะไรหรอ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดฟอร์มจีนก่อนชิงไทย โหดจัด 5 นัด 15 เซต ยังไม่มีใครเจาะได้สักเซต ข่าวกีฬา

เปิดฟอร์มจีนก่อนชิงไทย โหดจัด 5 นัด 15 เซต ยังไม่มีใครเจาะได้สักเซต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลไทย จีน ชนะได้เพิ่มกี่แต้ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลไทย จีน ชนะได้เพิ่มกี่แต้ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟ็ดเฟ่แฉอีก ปม OHANA แชร์เว็บเทา ชาวเน็ตขุดโพสต์เก่า แคปทันก่อนลบ บันเทิง

เฟ็ดเฟ่แชร์โพสต์ “โบนัสแตก 15,000” ก่อนต้นโพสต์หาย ชาวเน็ตแคปทัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 30 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

ใจหาย ดาราหนุ่มเกาหลี หัวใจวายดับกะทันหัน อายุยังน้อย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงวันนี้ 30 ส.ค. 69 ไทย พบ จีน ชิงแชมป์เอเชีย คว้าตั๋วโอลิมปิก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาฏิหาริย์มีจริง! สาวหลั่งน้ำตา หลังได้พบ สุนัขคู่ใจ หายตัวไปกว่า 12 ปี ข่าว

ปาฏิหาริย์มีจริง! สาวหลั่งน้ำตา หลังได้พบ สุนัขคู่ใจ ที่หายตัวไปนานร่วม 12 ปี อีกครั้ง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

สุดยอด! ไทยโค่นญี่ปุ่น 3-1 ทะลุชิงแชมป์เอเชีย อีกนัดเดียวได้ไปโอลิมปิก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเจ้าของร้าน ผวา ชายปริศนาทักแชตคุกคาม-ข่มขู่ต่อเนื่อง หวั่นไม่ปลอดภัย ข่าว

สาวเจ้าของร้าน ผวา ชายปริศนาทักแชตคุกคาม-ข่มขู่ต่อเนื่อง หวั่นไม่ปลอดภัย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยแม่จำเนียร 1/9/69 เปิดแนวทาง 10 อันดับเลขเด็ดขายดี งวดหวยสัญจร จ.ระยอง เลขเด็ด

หวยแม่จำเนียร 1/9/69 เปิดแนวทาง 10 อันดับเลขเด็ดขายดี งวดหวยสัญจร จ.ระยอง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 23.30 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 23.30 น.

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พีท กันตพร โร่แจง หลังชาวเน็ตแห่พุ่งเป้า ปมบริจาคเงินสด 100 ล้าน ให้รพ.

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว เปย์ 1 ล้าน สนับสนุน เนเน่ รอยัล บินคว้าแชมป์ AGT2026 กลับไทย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานเข้า! ศาลฎีกาสั่ง เสี่ยตัน-เมีย รื้อคฤหาสน์หรู-โอนที่ดิน 100 ไร่ คืนนิติบุคคล ชี้สัญญาเป็นโมฆะ ข่าว

งานเข้า! ศาลฎีกาสั่ง เมียเสี่ยตัน รื้อคฤหาสน์หรู-โอนที่ดิน 100 ไร่ คืนนิติบุคคล ชี้สัญญาเป็นโมฆะ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 21.00 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 21.00 น.

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 21.00 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 21.00 น.

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้คลองถม เซ็นเตอร์ เสียหาย 300 แผง ชัชชาติ เตือนรัศมีควันพิษ-เร่งรื้ออาคารหาจุดต้นเพลิง ข่าว

ไฟไหม้คลองถม เซ็นเตอร์ เสียหาย 300 แผง ชัชชาติ เตือนรัศมีควันพิษ-เร่งรื้ออาคารหาจุดต้นเพลิง

1 วัน ที่แล้ว
ครอบครัวตัดสินใจบริจาคดวงตา คุณครู วัย 47 ส่งต่อการมองเห็นให้ผู้ป่วย 2 ราย ข่าว

กุศลใหญ่ ครูอัตราจ้าง เส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิต ครอบครัวส่งต่อดวงตา ช่วยผู้ป่วย 2 ราย

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 12:00 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 12:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ “ยัต ชัยโสโร” คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค.

ประวัติ ยัต ชัยโสโร คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค.

เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2569
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 1/9/69

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด 1/9/69 เปิด 19 ชุด เน้น 37-68-69 จับตาหวยสัญจรระยอง

เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2569

เฟ็ดเฟ่เปิดคอมเมนต์ ทนายยัต ลั่น “ผมเป็นทนายคนโกงแล้วมันผิดอะไรหรอ”

เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2569
เฟ็ดเฟ่แฉอีก ปม OHANA แชร์เว็บเทา ชาวเน็ตขุดโพสต์เก่า แคปทันก่อนลบ

เฟ็ดเฟ่แชร์โพสต์ “โบนัสแตก 15,000” ก่อนต้นโพสต์หาย ชาวเน็ตแคปทัน

เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2569
Back to top button