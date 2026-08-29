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ดูบอลสด ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 23.30 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 15:30 น.
ดูบอลสด ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 23.30 น.

ท็อตแนมเปิดบ้านนัดแรกหลังเปิดฤดูกาลด้วยการแพ้ยับ 0-3 ขณะที่นิวคาสเซิลเก็บ 1 แต้มจากการเสมอลิเวอร์พูล สถิติ 5 นัดหลังสุดสเปอร์สยังไม่เคยชนะเลย

ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ เปิดบ้านสนามท็อตแนม ฮอทสเปอร์ สเตเดียม รับมือนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในเกมพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด ท็อตแนม ฮอทสเปอร์

สเปอร์สเปิดฤดูกาลได้ย่ำแย่ ด้วยการบุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 0-3 ยังไม่มีแต้มและยังไม่ยิงประตู ขณะที่เสียไปแล้ว 3 ลูก ทำให้รั้งอันดับ 19 ของตาราง

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ทีมส่ง Richarlison ยืนเป้า มี Mathys Tel และ Mikey Moore ช่วยเกมรุก ส่วน Sandro Tonali กับ Lucas Bergvall คุมแดนกลาง และ Antonín Kinsky เฝ้าประตู

การเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นเกมที่ทีมต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้ ทั้งจากผลการแข่งขันและจากฟอร์มการเล่นโดยรวม

ฟอร์มล่าสุด นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

สาลิกาดงเปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูล 2-2 เก็บได้ 1 แต้ม รั้งอันดับ 11 ของตาราง เกมรุกทำได้ 2 ประตูใส่ทีมระดับหัวตาราง แต่เกมรับก็เสียไป 2 ลูกเช่นกัน

Anthony Elanga และ Harvey Barnes เป็นตัวเร่งเกมริมเส้น โดยมี William Osula ยืนเป้า ส่วนแนวรับมี Sven Botman และ Malick Thiaw คุมพื้นที่กลาง

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การเก็บแต้มจากเกมกับลิเวอร์พูลได้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เลว และทำให้ทีมออกไปเยือนด้วยความมั่นใจพอสมควร

สถิติการพบกัน ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

  • 10 กุมภาพันธ์ 2569 : ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ 1-2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
  • 2 ธันวาคม 2568 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-2 ท็อตแนม ฮอทสเปอร์
  • 4 มกราคม 2568 : ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ 1-2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
  • 1 กันยายน 2567 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 ท็อตแนม ฮอทสเปอร์
  • 13 เมษายน 2567 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4-0 ท็อตแนม ฮอทสเปอร์

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

ท็อตแนม ฮอทสเปอร์

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  • ผู้รักษาประตู: Antonín Kinsky
  • กองหลัง: Archie Gray, Marcos Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke
  • กองกลาง: Lucas Bergvall, Mathys Tel, Sandro Tonali, Conor Gallagher, Mikey Moore
  • กองหน้า: Richarlison

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

  • ผู้รักษาประตู: Lukás Hornícek
  • กองหลัง: Lewis Hall, Malick Thiaw, Sven Botman, Amar Dedic
  • กองกลาง: Yoane Wissa, Lewis Miley, Harvey Barnes, Sean Steur, Anthony Elanga
  • กองหน้า: William Osula

แรงกดดันตกอยู่ที่ท็อตแนมเต็มๆ หลังเปิดฤดูกาลด้วยการแพ้ 3 ประตูรวด หากพลาดท่าในบ้านอีกนัด สถานการณ์ช่วงต้นฤดูกาลจะยิ่งลำบาก

ที่น่ากังวลกว่านั้นคือสถิติการเจอกัน 5 นัดหลังสุด ท็อตแนมแพ้ถึง 4 นัดและเสมอ 1 นัด ยังไม่เคยเอาชนะนิวคาสเซิลได้เลย

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
วันเวลา (ไทย) เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 23.30 น.
สนาม ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ สเตเดียม กรุงลอนดอน
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

เมื่อรวมสถิติการเจอกันที่นิวคาสเซิลเหนือกว่าชัดเจน กับฟอร์มเปิดฤดูกาลที่ต่างกันมาก ทีมเยือนจึงมีความได้เปรียบ แม้จะต้องเล่นนอกบ้านก็ตาม

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ทายผล ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ 1-2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 15:30 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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