ดูบอลสด ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 23.30 น.
ท็อตแนมเปิดบ้านนัดแรกหลังเปิดฤดูกาลด้วยการแพ้ยับ 0-3 ขณะที่นิวคาสเซิลเก็บ 1 แต้มจากการเสมอลิเวอร์พูล สถิติ 5 นัดหลังสุดสเปอร์สยังไม่เคยชนะเลย
ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ เปิดบ้านสนามท็อตแนม ฮอทสเปอร์ สเตเดียม รับมือนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ในเกมพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด ท็อตแนม ฮอทสเปอร์
สเปอร์สเปิดฤดูกาลได้ย่ำแย่ ด้วยการบุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 0-3 ยังไม่มีแต้มและยังไม่ยิงประตู ขณะที่เสียไปแล้ว 3 ลูก ทำให้รั้งอันดับ 19 ของตาราง
ทีมส่ง Richarlison ยืนเป้า มี Mathys Tel และ Mikey Moore ช่วยเกมรุก ส่วน Sandro Tonali กับ Lucas Bergvall คุมแดนกลาง และ Antonín Kinsky เฝ้าประตู
การเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นเกมที่ทีมต้องเรียกความเชื่อมั่นกลับมาให้ได้ ทั้งจากผลการแข่งขันและจากฟอร์มการเล่นโดยรวม
ฟอร์มล่าสุด นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
สาลิกาดงเปิดบ้านเสมอลิเวอร์พูล 2-2 เก็บได้ 1 แต้ม รั้งอันดับ 11 ของตาราง เกมรุกทำได้ 2 ประตูใส่ทีมระดับหัวตาราง แต่เกมรับก็เสียไป 2 ลูกเช่นกัน
Anthony Elanga และ Harvey Barnes เป็นตัวเร่งเกมริมเส้น โดยมี William Osula ยืนเป้า ส่วนแนวรับมี Sven Botman และ Malick Thiaw คุมพื้นที่กลาง
การเก็บแต้มจากเกมกับลิเวอร์พูลได้ถือเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เลว และทำให้ทีมออกไปเยือนด้วยความมั่นใจพอสมควร
สถิติการพบกัน ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 10 กุมภาพันธ์ 2569 : ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ 1-2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
- 2 ธันวาคม 2568 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-2 ท็อตแนม ฮอทสเปอร์
- 4 มกราคม 2568 : ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ 1-2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
- 1 กันยายน 2567 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 ท็อตแนม ฮอทสเปอร์
- 13 เมษายน 2567 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 4-0 ท็อตแนม ฮอทสเปอร์
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
ท็อตแนม ฮอทสเปอร์
- ผู้รักษาประตู: Antonín Kinsky
- กองหลัง: Archie Gray, Marcos Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke
- กองกลาง: Lucas Bergvall, Mathys Tel, Sandro Tonali, Conor Gallagher, Mikey Moore
- กองหน้า: Richarlison
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
- ผู้รักษาประตู: Lukás Hornícek
- กองหลัง: Lewis Hall, Malick Thiaw, Sven Botman, Amar Dedic
- กองกลาง: Yoane Wissa, Lewis Miley, Harvey Barnes, Sean Steur, Anthony Elanga
- กองหน้า: William Osula
แรงกดดันตกอยู่ที่ท็อตแนมเต็มๆ หลังเปิดฤดูกาลด้วยการแพ้ 3 ประตูรวด หากพลาดท่าในบ้านอีกนัด สถานการณ์ช่วงต้นฤดูกาลจะยิ่งลำบาก
ที่น่ากังวลกว่านั้นคือสถิติการเจอกัน 5 นัดหลังสุด ท็อตแนมแพ้ถึง 4 นัดและเสมอ 1 นัด ยังไม่เคยเอาชนะนิวคาสเซิลได้เลย
ข้อมูลการแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
|รายการ
|พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
|วันเวลา (ไทย)
|เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 23.30 น.
|สนาม
|ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ สเตเดียม กรุงลอนดอน
|ถ่ายทอดสด
|Monomax
ทายผลบอล
เมื่อรวมสถิติการเจอกันที่นิวคาสเซิลเหนือกว่าชัดเจน กับฟอร์มเปิดฤดูกาลที่ต่างกันมาก ทีมเยือนจึงมีความได้เปรียบ แม้จะต้องเล่นนอกบ้านก็ตาม
ทายผล ท็อตแนม ฮอทสเปอร์ 1-2 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก 2026
- ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2026-27 อัปเดตล่าสุด
- โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)
ติดตาม The Thaiger บน Google News: