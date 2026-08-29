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ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 21.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 13:00 น.
ดูบอลสด โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 21.00 น.

ศึกสองทีมเลื่อนชั้นที่เปิดฤดูกาลต่างกันสุดขั้ว โคเวนทรีแพ้อาร์เซนอล 0-3 ส่วนฮัลล์เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-0 เป็นการเจอกันครั้งแรกในลีกสูงสุด

โคเวนทรี ซิตี้ เปิดบ้านสนามโคเวนทรี บิลดิง โซไซตี้ อารีนา รับมือฮัลล์ ซิตี้ ในเกมพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย เป็นการพบกันของสองทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาในฤดูกาลนี้ ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด โคเวนทรี ซิตี้

โคเวนทรีกลับมาเล่นลีกสูงสุดของอังกฤษเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2001 หรือห่างหายไป 25 ปี แต่นัดเปิดฤดูกาลต้องบุกไปแพ้อาร์เซนอล 0-3 ยังไม่มีแต้มและยังไม่ยิงประตู รั้งอันดับ 18 ของตาราง

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ทีมส่ง Ellis Simms ยืนเป้า โดยมี Brandon Thomas-Asante และ Loum Tchaouna ช่วยเกมรุก ส่วน Matt Grimes รับบทคุมจังหวะกลางสนาม และ Carl Rushworth เฝ้าประตู

การเปิดบ้านนัดแรกในลีกสูงสุดรอบ 25 ปีต่อหน้าแฟนบอลเจ้าถิ่นจึงมีความหมายเป็นพิเศษ และเป็นโอกาสเก็บแต้มแรกกับคู่แข่งที่สูสีกว่าอาร์เซนอลมาก

ฟอร์มล่าสุด ฮัลล์ ซิตี้

ฮัลล์เปิดตัวในลีกสูงสุดได้อย่างน่าประทับใจ ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-0 เก็บ 3 แต้มเต็มพร้อมคลีนชีต ทำให้ขึ้นไปรั้งอันดับ 5 ของตาราง

Oliver McBurnie ยืนเป้าหมายเลขหนึ่ง โดยแนวรับมี John Egan และ Semi Ajayi เป็นแกน ส่วน Konstantinos Tzolakis เฝ้าเสาและเก็บคลีนชีตได้ในนัดเปิดตัว

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ผลงานดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในผลการแข่งขันที่เซอร์ไพรส์ที่สุดของนัดเปิดฤดูกาล และทำให้ทีมบุกมาเยือนด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม

สถิติการพบกัน โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฮัลล์ ซิตี้

ทั้งสองทีมยังไม่เคยพบกันในศึกพรีเมียร์ลีกมาก่อน เนื่องจากทั้ง โคเวนทรี ซิตี้ และ ฮัลล์ ซิตี้ เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดในฤดูกาล 2026-27 นี้พร้อมกัน เกมวันเสาร์จึงเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่บนเวทีพรีเมียร์ลีก

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

โคเวนทรี ซิตี้

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  • ผู้รักษาประตู: Carl Rushworth
  • กองหลัง: Jay Dasilva, Bobby Thomas, Milan van Ewijk, Aurèle Amenda
  • กองกลาง: Frank Onyeka, Matt Grimes, Caleb Yirenkyi, Loum Tchaouna, Brandon Thomas-Asante
  • กองหน้า: Ellis Simms

ฮัลล์ ซิตี้

  • ผู้รักษาประตู: Konstantinos Tzolakis
  • กองหลัง: John Egan, Nobel Mendy, Semi Ajayi, Ryan Giles, Lewie Coyle
  • กองกลาง: Matt Crooks, Regan Slater, Mohamed Belloumi, Elliot Stroud
  • กองหน้า: Oliver McBurnie

เกมนี้เป็นแมตช์ 6 แต้มของสองทีมน้องใหม่ที่ต่างมีเป้าหมายหลักคือการอยู่รอดในลีก ผลการแข่งขันจึงมีน้ำหนักมากกว่าเกมทั่วไปในช่วงต้นฤดูกาล

โคเวนทรีต้องหาประตูแรกในลีกสูงสุดให้ได้ ขณะที่ฮัลล์จะพิสูจน์ว่าชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไม่ใช่เรื่องฟลุก

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน โคเวนทรี ซิตี้ พบ ฮัลล์ ซิตี้
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
วันเวลา (ไทย) เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 21.00 น.
สนาม โคเวนทรี บิลดิง โซไซตี้ อารีนา ความจุ 32,609 ที่นั่ง
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

ฟอร์มและความมั่นใจอยู่ข้างฮัลล์อย่างชัดเจน แต่โคเวนทรีได้เปรียบเรื่องสนามเหย้าและแรงเชียร์จากแฟนบอลในเกมเปิดบ้านนัดประวัติศาสตร์ เกมน่าจะสูสีและไม่มีทีมใดกล้าเปิดเกมมากนัก

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ทายผล โคเวนทรี ซิตี้ 1-1 ฮัลล์ ซิตี้

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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