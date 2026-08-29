ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 21.00 น.
บอร์นมัธเปิดบ้านรับเอฟเวอร์ตันที่เปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะแบบไม่เสียประตู ขณะที่เจ้าถิ่นยังไม่มีแต้มหลังพ่ายแมนเชสเตอร์ ซิตี้ สถิติเจอกันสูสีมาก
บอร์นมัธเปิดบ้านสนามไวทัลลิตี้ สเตเดียม รับมือเอฟเวอร์ตัน ในเกมพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด บอร์นมัธ
เชอร์รี่ส์เปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-2 แม้จะทำประตูได้ 1 ลูกในเกมเยือนทีมใหญ่ แต่ก็ยังไม่มีแต้มติดมือ รั้งอันดับ 13 ของตาราง
ทีมจัดตัว Evanilson ยืนเป้า มี Justin Kluivert และ Marcus Tavernier คอยเติมเกมรุก ส่วน Djordje Petrovic ทำหน้าที่เฝ้าประตู
การกลับมาเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นจังหวะสำคัญในการเก็บแต้ม โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอคู่แข่งที่ฟอร์มกำลังดี
ฟอร์มล่าสุด เอฟเวอร์ตัน
ทอฟฟี่สีน้ำเงินเปิดบ้านเอาชนะคริสตัล พาเลซ 2-0 เก็บ 3 แต้มเต็มพร้อมเก็บคลีนชีต รั้งอันดับ 4 ของตารางจากผลต่างประตูได้เสีย
Jordan Pickford ยังยืนเฝ้าเสาตามเดิม โดยมี James Tarkowski และ Jarrad Branthwaite เป็นคู่กองหลังกลาง ส่วนเกมรุกมี Thierno Barry เป็นหัวหอก และ Iliman Ndiaye คอยสร้างสรรค์
การไม่เสียประตูในนัดเปิดฤดูกาลเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเกมรับ และทำให้ทีมออกไปเยือนด้วยความมั่นใจ
สถิติการพบกัน บอร์นมัธ พบ เอฟเวอร์ตัน
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 10 กุมภาพันธ์ 2569 : เอฟเวอร์ตัน 1-2 บอร์นมัธ
- 2 ธันวาคม 2568 : บอร์นมัธ 0-1 เอฟเวอร์ตัน
- 4 มกราคม 2568 : บอร์นมัธ 1-0 เอฟเวอร์ตัน
- 31 สิงหาคม 2567 : เอฟเวอร์ตัน 2-3 บอร์นมัธ
- 30 มีนาคม 2567 : บอร์นมัธ 2-1 เอฟเวอร์ตัน
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
บอร์นมัธ
- ผู้รักษาประตู: Djordje Petrovic
- กองหลัง: Adrien Truffert, Adam Smith, James Hill, António Silva
- กองกลาง: Alex Scott, Marcus Tavernier, Justin Kluivert, Rayan, Lewis Cook
- กองหน้า: Evanilson
เอฟเวอร์ตัน
- ผู้รักษาประตู: Jordan Pickford
- กองหลัง: Merlin Röhl, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko, James Tarkowski
- กองกลาง: Tyrique George, Kiernan Dewsbury-Hall, Hayden Hackney, Iliman Ndiaye, Harrison Armstrong
- กองหน้า: Thierno Barry
จุดตัดสินอยู่ที่ว่าเกมรับของเอฟเวอร์ตันที่ยังไม่เสียประตูจะรักษามาตรฐานนอกบ้านได้หรือไม่ ขณะที่บอร์นมัธพิสูจน์แล้วว่าเจาะประตูทีมใหญ่ได้
สถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุดสูสีมาก บอร์นมัธชนะ 3 เอฟเวอร์ตันชนะ 2 และทุกนัดมีประตูเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งหรือจบด้วยสกอร์ห่างกันไม่เกิน 1 ลูก
ข้อมูลการแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|บอร์นมัธ พบ เอฟเวอร์ตัน
|รายการ
|พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
|วันเวลา (ไทย)
|เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 21.00 น.
|สนาม
|ไวทัลลิตี้ สเตเดียม เมืองบอร์นมัธ
|ถ่ายทอดสด
|Monomax
ทายผลบอล
ด้วยสถิติที่สูสีและฟอร์มที่ต่างกันไม่มาก เกมนี้มีโอกาสจบด้วยผลไม่ขาด เอฟเวอร์ตันมาด้วยเกมรับที่ดีกว่า แต่บอร์นมัธได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้าน
ทายผล บอร์นมัธ 1-1 เอฟเวอร์ตัน
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