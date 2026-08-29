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ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 21.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 13:00 น.
ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ เอฟเวอร์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 21.00 น.

บอร์นมัธเปิดบ้านรับเอฟเวอร์ตันที่เปิดฤดูกาลด้วยชัยชนะแบบไม่เสียประตู ขณะที่เจ้าถิ่นยังไม่มีแต้มหลังพ่ายแมนเชสเตอร์ ซิตี้ สถิติเจอกันสูสีมาก

บอร์นมัธเปิดบ้านสนามไวทัลลิตี้ สเตเดียม รับมือเอฟเวอร์ตัน ในเกมพรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด บอร์นมัธ

เชอร์รี่ส์เปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-2 แม้จะทำประตูได้ 1 ลูกในเกมเยือนทีมใหญ่ แต่ก็ยังไม่มีแต้มติดมือ รั้งอันดับ 13 ของตาราง

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ทีมจัดตัว Evanilson ยืนเป้า มี Justin Kluivert และ Marcus Tavernier คอยเติมเกมรุก ส่วน Djordje Petrovic ทำหน้าที่เฝ้าประตู

การกลับมาเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นจังหวะสำคัญในการเก็บแต้ม โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอคู่แข่งที่ฟอร์มกำลังดี

ฟอร์มล่าสุด เอฟเวอร์ตัน

ทอฟฟี่สีน้ำเงินเปิดบ้านเอาชนะคริสตัล พาเลซ 2-0 เก็บ 3 แต้มเต็มพร้อมเก็บคลีนชีต รั้งอันดับ 4 ของตารางจากผลต่างประตูได้เสีย

Jordan Pickford ยังยืนเฝ้าเสาตามเดิม โดยมี James Tarkowski และ Jarrad Branthwaite เป็นคู่กองหลังกลาง ส่วนเกมรุกมี Thierno Barry เป็นหัวหอก และ Iliman Ndiaye คอยสร้างสรรค์

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การไม่เสียประตูในนัดเปิดฤดูกาลเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเกมรับ และทำให้ทีมออกไปเยือนด้วยความมั่นใจ

สถิติการพบกัน บอร์นมัธ พบ เอฟเวอร์ตัน

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

  • 10 กุมภาพันธ์ 2569 : เอฟเวอร์ตัน 1-2 บอร์นมัธ
  • 2 ธันวาคม 2568 : บอร์นมัธ 0-1 เอฟเวอร์ตัน
  • 4 มกราคม 2568 : บอร์นมัธ 1-0 เอฟเวอร์ตัน
  • 31 สิงหาคม 2567 : เอฟเวอร์ตัน 2-3 บอร์นมัธ
  • 30 มีนาคม 2567 : บอร์นมัธ 2-1 เอฟเวอร์ตัน

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

บอร์นมัธ

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  • ผู้รักษาประตู: Djordje Petrovic
  • กองหลัง: Adrien Truffert, Adam Smith, James Hill, António Silva
  • กองกลาง: Alex Scott, Marcus Tavernier, Justin Kluivert, Rayan, Lewis Cook
  • กองหน้า: Evanilson

เอฟเวอร์ตัน

  • ผู้รักษาประตู: Jordan Pickford
  • กองหลัง: Merlin Röhl, Jarrad Branthwaite, Vitalii Mykolenko, James Tarkowski
  • กองกลาง: Tyrique George, Kiernan Dewsbury-Hall, Hayden Hackney, Iliman Ndiaye, Harrison Armstrong
  • กองหน้า: Thierno Barry

จุดตัดสินอยู่ที่ว่าเกมรับของเอฟเวอร์ตันที่ยังไม่เสียประตูจะรักษามาตรฐานนอกบ้านได้หรือไม่ ขณะที่บอร์นมัธพิสูจน์แล้วว่าเจาะประตูทีมใหญ่ได้

สถิติการพบกัน 5 นัดหลังสุดสูสีมาก บอร์นมัธชนะ 3 เอฟเวอร์ตันชนะ 2 และทุกนัดมีประตูเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งหรือจบด้วยสกอร์ห่างกันไม่เกิน 1 ลูก

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน บอร์นมัธ พบ เอฟเวอร์ตัน
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
วันเวลา (ไทย) เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 21.00 น.
สนาม ไวทัลลิตี้ สเตเดียม เมืองบอร์นมัธ
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

ด้วยสถิติที่สูสีและฟอร์มที่ต่างกันไม่มาก เกมนี้มีโอกาสจบด้วยผลไม่ขาด เอฟเวอร์ตันมาด้วยเกมรับที่ดีกว่า แต่บอร์นมัธได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้าน

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ทายผล บอร์นมัธ 1-1 เอฟเวอร์ตัน

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 13:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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