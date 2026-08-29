ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ นอตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 18.30 น.
ลิเวอร์พูลเปิดบ้านแอนฟิลด์นัดแรกของฤดูกาล รับมือนอตติงแฮม ฟอเรสต์ ที่ยังไม่มีแต้มและยังไม่ยิงประตูได้ พร้อมเช็กสถิติเจอกัน 5 นัดหลังสุด
ลิเวอร์พูลเปิดบ้านสนามแอนฟิลด์เป็นนัดแรกของฤดูกาล 2026-27 รับมือนอตติงแฮม ฟอเรสต์ ในเกมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด ลิเวอร์พูล
หงส์แดงเปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปเสมอนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-2 เก็บได้ 1 แต้ม รั้งอันดับ 10 ของตาราง เกมรุกทำได้ 2 ประตูจากเกมเยือน แต่เกมรับเสียไป 2 ประตูเช่นกัน
ในนัดแรก ลิเวอร์พูลส่ง Alexander Isak ยืนเป้าหมายเลขหนึ่ง โดยมี Florian Wirtz และ Dominik Szoboszlai คอยสนับสนุนจากแดนกลาง ส่วนแนวรับมี Virgil van Dijk เป็นแกนกลาง และ Alisson Becker เฝ้าเสา
ฤดูกาลก่อนหน้า ลิเวอร์พูลจบอันดับ 5 ด้วย 60 คะแนน การเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นโอกาสเรียกความมั่นใจจากแฟนบอลเจ้าถิ่น
ฟอร์มล่าสุด นอตติงแฮม ฟอเรสต์
ฟอเรสต์เปิดบ้านแพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-1 ในนัดแรก ยังไม่มีแต้มติดมือ และยังไม่สามารถทำประตูได้ รั้งอันดับ 15 ของตาราง
ทีมจัดแนวรุกด้วย Morgan Gibbs-White, Igor Jesus และ Dan Ndoye ขณะที่ Matz Sels ยืนเฝ้าประตู และ Nikola Milenkovic กับ Murillo คุมแนวรับ
การแพ้ในบ้านนัดเปิดฤดูกาลทำให้แรงกดดันเพิ่มขึ้น และการต้องบุกมาเยือนแอนฟิลด์ในนัดถัดมาถือเป็นโปรแกรมที่หนักหน่วง
สถิติการพบกัน ลิเวอร์พูล พบ นอตติงแฮม ฟอเรสต์
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 22 กุมภาพันธ์ 2569 : นอตติงแฮม ฟอเรสต์ 0-1 ลิเวอร์พูล
- 22 พฤศจิกายน 2568 : ลิเวอร์พูล 0-3 นอตติงแฮม ฟอเรสต์
- 14 มกราคม 2568 : นอตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-1 ลิเวอร์พูล
- 14 กันยายน 2567 : ลิเวอร์พูล 0-1 นอตติงแฮม ฟอเรสต์
- 2 มีนาคม 2567 : นอตติงแฮม ฟอเรสต์ 0-1 ลิเวอร์พูล
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
ลิเวอร์พูล
- ผู้รักษาประตู: Alisson Becker
- กองหลัง: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Jérémy Jacquet, Jeremie Frimpong
- กองกลาง: Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Florian Wirtz
- กองหน้า: Alexander Isak
นอตติงแฮม ฟอเรสต์
- ผู้รักษาประตู: Matz Sels
- กองหลัง: Jair Cunha, Nikola Milenkovic, Murillo
- กองกลาง: Neco Williams, Ola Aina, James McAtee, Ibrahim Sangaré
- กองหน้า: Igor Jesus, Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White
ประเด็นหลักอยู่ที่เกมรับของลิเวอร์พูลที่เสีย 2 ประตูในนัดแรก หากยังรั่วในบ้าน ฟอเรสต์ที่เน้นเกมสวนกลับอาจสร้างปัญหาได้ เพราะสถิติชี้ว่าฟอเรสต์เคยบุกมาชนะถึงแอนฟิลด์มาแล้ว
อีกด้านหนึ่ง ฟอเรสต์ต้องหาทางทำประตูแรกของฤดูกาลให้ได้ก่อน เพราะการไม่มีประตูติดต่อกัน 2 นัดจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ทีม
ข้อมูลการแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|ลิเวอร์พูล พบ นอตติงแฮม ฟอเรสต์
|รายการ
|พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
|วันเวลา (ไทย)
|เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 18.30 น.
|สนาม
|แอนฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล
|ถ่ายทอดสด
|Monomax
ทายผลบอล
สถิติ 5 นัดหลังสุด ลิเวอร์พูลชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ถือว่าเป็นต่อเล็กน้อย และการได้เล่นในบ้านนัดแรกของฤดูกาลน่าจะเป็นแรงหนุนสำคัญ ขณะที่ฟอเรสต์ยังหาประตูไม่ได้
ทายผล ลิเวอร์พูล 2-0 นอตติงแฮม ฟอเรสต์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พบ ลิเวอร์พูล พรีเมียร์ลีก 2026
- ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2026-27 อัปเดตล่าสุด
- โปรแกรมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 1 ฤดูกาล 2026-27 (21-24 ส.ค. 69)
ติดตาม The Thaiger บน Google News: