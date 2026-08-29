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ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ นอตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 18.30 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 10:30 น.
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ นอตติงแฮม ฟอเรสต์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 18.30 น.

ลิเวอร์พูลเปิดบ้านแอนฟิลด์นัดแรกของฤดูกาล รับมือนอตติงแฮม ฟอเรสต์ ที่ยังไม่มีแต้มและยังไม่ยิงประตูได้ พร้อมเช็กสถิติเจอกัน 5 นัดหลังสุด

ลิเวอร์พูลเปิดบ้านสนามแอนฟิลด์เป็นนัดแรกของฤดูกาล 2026-27 รับมือนอตติงแฮม ฟอเรสต์ ในเกมพรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด ลิเวอร์พูล

หงส์แดงเปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปเสมอนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-2 เก็บได้ 1 แต้ม รั้งอันดับ 10 ของตาราง เกมรุกทำได้ 2 ประตูจากเกมเยือน แต่เกมรับเสียไป 2 ประตูเช่นกัน

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ในนัดแรก ลิเวอร์พูลส่ง Alexander Isak ยืนเป้าหมายเลขหนึ่ง โดยมี Florian Wirtz และ Dominik Szoboszlai คอยสนับสนุนจากแดนกลาง ส่วนแนวรับมี Virgil van Dijk เป็นแกนกลาง และ Alisson Becker เฝ้าเสา

ฤดูกาลก่อนหน้า ลิเวอร์พูลจบอันดับ 5 ด้วย 60 คะแนน การเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นโอกาสเรียกความมั่นใจจากแฟนบอลเจ้าถิ่น

ฟอร์มล่าสุด นอตติงแฮม ฟอเรสต์

ฟอเรสต์เปิดบ้านแพ้ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-1 ในนัดแรก ยังไม่มีแต้มติดมือ และยังไม่สามารถทำประตูได้ รั้งอันดับ 15 ของตาราง

ทีมจัดแนวรุกด้วย Morgan Gibbs-White, Igor Jesus และ Dan Ndoye ขณะที่ Matz Sels ยืนเฝ้าประตู และ Nikola Milenkovic กับ Murillo คุมแนวรับ

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การแพ้ในบ้านนัดเปิดฤดูกาลทำให้แรงกดดันเพิ่มขึ้น และการต้องบุกมาเยือนแอนฟิลด์ในนัดถัดมาถือเป็นโปรแกรมที่หนักหน่วง

สถิติการพบกัน ลิเวอร์พูล พบ นอตติงแฮม ฟอเรสต์

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

  • 22 กุมภาพันธ์ 2569 : นอตติงแฮม ฟอเรสต์ 0-1 ลิเวอร์พูล
  • 22 พฤศจิกายน 2568 : ลิเวอร์พูล 0-3 นอตติงแฮม ฟอเรสต์
  • 14 มกราคม 2568 : นอตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-1 ลิเวอร์พูล
  • 14 กันยายน 2567 : ลิเวอร์พูล 0-1 นอตติงแฮม ฟอเรสต์
  • 2 มีนาคม 2567 : นอตติงแฮม ฟอเรสต์ 0-1 ลิเวอร์พูล

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

ลิเวอร์พูล

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  • ผู้รักษาประตู: Alisson Becker
  • กองหลัง: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Jérémy Jacquet, Jeremie Frimpong
  • กองกลาง: Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo, Florian Wirtz
  • กองหน้า: Alexander Isak

นอตติงแฮม ฟอเรสต์

  • ผู้รักษาประตู: Matz Sels
  • กองหลัง: Jair Cunha, Nikola Milenkovic, Murillo
  • กองกลาง: Neco Williams, Ola Aina, James McAtee, Ibrahim Sangaré
  • กองหน้า: Igor Jesus, Dan Ndoye, Morgan Gibbs-White

ประเด็นหลักอยู่ที่เกมรับของลิเวอร์พูลที่เสีย 2 ประตูในนัดแรก หากยังรั่วในบ้าน ฟอเรสต์ที่เน้นเกมสวนกลับอาจสร้างปัญหาได้ เพราะสถิติชี้ว่าฟอเรสต์เคยบุกมาชนะถึงแอนฟิลด์มาแล้ว

อีกด้านหนึ่ง ฟอเรสต์ต้องหาทางทำประตูแรกของฤดูกาลให้ได้ก่อน เพราะการไม่มีประตูติดต่อกัน 2 นัดจะยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ทีม

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน ลิเวอร์พูล พบ นอตติงแฮม ฟอเรสต์
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
วันเวลา (ไทย) เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 18.30 น.
สนาม แอนฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

สถิติ 5 นัดหลังสุด ลิเวอร์พูลชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ถือว่าเป็นต่อเล็กน้อย และการได้เล่นในบ้านนัดแรกของฤดูกาลน่าจะเป็นแรงหนุนสำคัญ ขณะที่ฟอเรสต์ยังหาประตูไม่ได้

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ทายผล ลิเวอร์พูล 2-0 นอตติงแฮม ฟอเรสต์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 10:30 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 10:30 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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