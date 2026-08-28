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ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 02.00 น.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 18:00 น.

คริสตัล พาเลซ เปิดบ้านรับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เกมเปิดหัวนัดที่ 2 พาเลซยังไม่มีแต้มและยังไม่ยิงประตูได้ ขณะที่เรือใบสีฟ้าเก็บ 3 แต้มแรกไปแล้ว พร้อมสถิติเจอกัน 5 นัดหลังสุดที่ซิตี้ไม่แพ้เลย

ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026-27 นัดที่ 2 เปิดหัวด้วยเกมที่คริสตัล พาเลซ เปิดบ้านสนามเซลเฮิร์สต์ พาร์ค รับมือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ คืนวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเวลา 02.00 น. ของเช้าวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax

ฟอร์มล่าสุด คริสตัล พาเลซ

พาเลซเปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปแพ้เอฟเวอร์ตัน 0-2 ยังไม่มีแต้มติดมือ รั้งอันดับ 16 ของตาราง ปัญหาหลักคือเกมรุกที่ยังทำประตูไม่ได้เลยใน 90 นาทีแรกของฤดูกาล ขณะที่แนวรับเสียไป 2 ประตู

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ในนัดแรก พาเลซจัดทีมด้วยแนวรุกสามคนอย่าง Jean-Philippe Mateta, Eddie Nketiah และ Dwight McNeil แต่ยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้ ส่วน Adam Wharton และ Daichi Kamada รับหน้าที่คุมจังหวะเกมกลางสนาม

การเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเก็บแต้มแรก แต่คู่แข่งที่มาเยือนคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งของลีก

ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ซิตี้

เรือใบสีฟ้าเปิดบ้านเอาชนะบอร์นมัธ 2-1 เก็บ 3 แต้มเต็มในนัดแรก รั้งอันดับ 8 ของตารางจากผลต่างประตูได้เสีย โดยยิงได้ 2 ประตูและเสีย 1 ประตู

Erling Haaland ยังเป็นหัวหอกหลักในระบบของทีม โดยมี Phil Foden คอยสนับสนุนจากแดนกลาง ขณะที่ Gianluigi Donnarumma เฝ้าเสาหลังประตู และแนวรับมี Rúben Dias กับ Josko Gvardiol เป็นแกน

แม้จะคว้าชัยชนะ แต่การเสียประตูตั้งแต่เกมแรกเป็นจุดที่ทีมงานโค้ชต้องแก้ไข ทั้งนี้ ซิตี้จบฤดูกาล 2025-26 ด้วยอันดับ 2 ของตาราง มี 78 คะแนน ตามหลังอาร์เซนอลแชมป์เก่า 7 คะแนน

สถิติการพบกัน คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้

ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด

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  • 13 พฤษภาคม 2569 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 คริสตัล พาเลซ
  • 14 ธันวาคม 2568 : คริสตัล พาเลซ 0-3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
  • 12 เมษายน 2568 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5-2 คริสตัล พาเลซ
  • 7 ธันวาคม 2567 : คริสตัล พาเลซ 2-2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
  • 6 เมษายน 2567 : คริสตัล พาเลซ 2-4 แมนเชสเตอร์ ซิตี้

คาดการณ์ 11 ตัวจริง

อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน

คริสตัล พาเลซ

  • ผู้รักษาประตู: Dean Henderson
  • กองหลัง: Chadi Riad, Chris Richards, Jaydee Canvot
  • กองกลาง: Adam Wharton, Tyrick Mitchell, Daniel Muñoz, Daichi Kamada
  • กองหน้า: Jean-Philippe Mateta, Eddie Nketiah, Dwight McNeil

แมนเชสเตอร์ ซิตี้

  • ผู้รักษาประตู: Gianluigi Donnarumma
  • กองหลัง: Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Rico Lewis
  • กองกลาง: Antoine Semenyo, Elliot Anderson, Phil Foden, Nico O’Reilly, Marc Guéhi
  • กองหน้า: Erling Haaland

เกมนี้เป็นแมตช์เดียวของวันศุกร์ตามเวลาอังกฤษ ทำให้ทั้งสองทีมรู้ผลก่อนคู่อื่นทั้งหมด และมีเวลาพักฟื้นก่อนนัดต่อไปมากกว่าทีมที่ลงเตะช่วงสุดสัปดาห์

สำหรับพาเลซ ประเด็นสำคัญคือการหาประตูแรกของฤดูกาลให้ได้ ส่วนซิตี้ต้องพิสูจน์ว่าเกมรับที่เสียประตูในนัดแรกจะรัดกุมขึ้นหรือไม่ สถิติการเจอกันที่ผ่านมาชี้ชัดว่าซิตี้เป็นต่อพอสมควร

ข้อมูลการแข่งขัน

คู่แข่งขัน คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
รายการ พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
วันเวลา (ไทย) เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 02.00 น.
สนาม เซลเฮิร์สต์ พาร์ค กรุงลอนดอน
ถ่ายทอดสด Monomax

ทายผลบอล

สถิติ 5 นัดหลังสุดที่ซิตี้ชนะ 4 เสมอ 1 บวกกับฟอร์มที่พาเลซยังยิงประตูไม่ได้ ทำให้ทีมเยือนเป็นต่อชัดเจน แม้การเล่นนอกบ้านที่เซลเฮิร์สต์ พาร์ค จะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตาม

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ทายผล คริสตัล พาเลซ 0-2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้

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ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 02.00 น.

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 18:00 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 18:00 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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