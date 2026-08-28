ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 เสาร์ 29 ส.ค. 02.00 น.
คริสตัล พาเลซ เปิดบ้านรับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เกมเปิดหัวนัดที่ 2 พาเลซยังไม่มีแต้มและยังไม่ยิงประตูได้ ขณะที่เรือใบสีฟ้าเก็บ 3 แต้มแรกไปแล้ว พร้อมสถิติเจอกัน 5 นัดหลังสุดที่ซิตี้ไม่แพ้เลย
ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2026-27 นัดที่ 2 เปิดหัวด้วยเกมที่คริสตัล พาเลซ เปิดบ้านสนามเซลเฮิร์สต์ พาร์ค รับมือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ คืนวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม ตามเวลาอังกฤษ ตรงกับเวลา 02.00 น. ของเช้าวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน Monomax
ฟอร์มล่าสุด คริสตัล พาเลซ
พาเลซเปิดฤดูกาลด้วยการบุกไปแพ้เอฟเวอร์ตัน 0-2 ยังไม่มีแต้มติดมือ รั้งอันดับ 16 ของตาราง ปัญหาหลักคือเกมรุกที่ยังทำประตูไม่ได้เลยใน 90 นาทีแรกของฤดูกาล ขณะที่แนวรับเสียไป 2 ประตู
ในนัดแรก พาเลซจัดทีมด้วยแนวรุกสามคนอย่าง Jean-Philippe Mateta, Eddie Nketiah และ Dwight McNeil แต่ยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้ ส่วน Adam Wharton และ Daichi Kamada รับหน้าที่คุมจังหวะเกมกลางสนาม
การเปิดบ้านนัดแรกจึงเป็นโอกาสสำคัญในการเก็บแต้มแรก แต่คู่แข่งที่มาเยือนคือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งของลีก
ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ซิตี้
เรือใบสีฟ้าเปิดบ้านเอาชนะบอร์นมัธ 2-1 เก็บ 3 แต้มเต็มในนัดแรก รั้งอันดับ 8 ของตารางจากผลต่างประตูได้เสีย โดยยิงได้ 2 ประตูและเสีย 1 ประตู
Erling Haaland ยังเป็นหัวหอกหลักในระบบของทีม โดยมี Phil Foden คอยสนับสนุนจากแดนกลาง ขณะที่ Gianluigi Donnarumma เฝ้าเสาหลังประตู และแนวรับมี Rúben Dias กับ Josko Gvardiol เป็นแกน
แม้จะคว้าชัยชนะ แต่การเสียประตูตั้งแต่เกมแรกเป็นจุดที่ทีมงานโค้ชต้องแก้ไข ทั้งนี้ ซิตี้จบฤดูกาล 2025-26 ด้วยอันดับ 2 ของตาราง มี 78 คะแนน ตามหลังอาร์เซนอลแชมป์เก่า 7 คะแนน
สถิติการพบกัน คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
ผลการพบกัน 5 นัดหลังสุดในศึกพรีเมียร์ลีก เรียงจากล่าสุดไปหาเก่าสุด
- 13 พฤษภาคม 2569 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 คริสตัล พาเลซ
- 14 ธันวาคม 2568 : คริสตัล พาเลซ 0-3 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
- 12 เมษายน 2568 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5-2 คริสตัล พาเลซ
- 7 ธันวาคม 2567 : คริสตัล พาเลซ 2-2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
- 6 เมษายน 2567 : คริสตัล พาเลซ 2-4 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
อ้างอิงจากรายชื่อ 11 ตัวจริงที่ทั้งสองทีมส่งลงสนามในนัดที่ 1 ของฤดูกาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ใกล้เคียงที่สุดก่อนประกาศรายชื่อจริงในวันแข่งขัน
คริสตัล พาเลซ
- ผู้รักษาประตู: Dean Henderson
- กองหลัง: Chadi Riad, Chris Richards, Jaydee Canvot
- กองกลาง: Adam Wharton, Tyrick Mitchell, Daniel Muñoz, Daichi Kamada
- กองหน้า: Jean-Philippe Mateta, Eddie Nketiah, Dwight McNeil
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
- ผู้รักษาประตู: Gianluigi Donnarumma
- กองหลัง: Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Rico Lewis
- กองกลาง: Antoine Semenyo, Elliot Anderson, Phil Foden, Nico O’Reilly, Marc Guéhi
- กองหน้า: Erling Haaland
เกมนี้เป็นแมตช์เดียวของวันศุกร์ตามเวลาอังกฤษ ทำให้ทั้งสองทีมรู้ผลก่อนคู่อื่นทั้งหมด และมีเวลาพักฟื้นก่อนนัดต่อไปมากกว่าทีมที่ลงเตะช่วงสุดสัปดาห์
สำหรับพาเลซ ประเด็นสำคัญคือการหาประตูแรกของฤดูกาลให้ได้ ส่วนซิตี้ต้องพิสูจน์ว่าเกมรับที่เสียประตูในนัดแรกจะรัดกุมขึ้นหรือไม่ สถิติการเจอกันที่ผ่านมาชี้ชัดว่าซิตี้เป็นต่อพอสมควร
ข้อมูลการแข่งขัน
|คู่แข่งขัน
|คริสตัล พาเลซ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้
|รายการ
|พรีเมียร์ลีก 2026-27 นัดที่ 2
|วันเวลา (ไทย)
|เสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 02.00 น.
|สนาม
|เซลเฮิร์สต์ พาร์ค กรุงลอนดอน
|ถ่ายทอดสด
|Monomax
ทายผลบอล
สถิติ 5 นัดหลังสุดที่ซิตี้ชนะ 4 เสมอ 1 บวกกับฟอร์มที่พาเลซยังยิงประตูไม่ได้ ทำให้ทีมเยือนเป็นต่อชัดเจน แม้การเล่นนอกบ้านที่เซลเฮิร์สต์ พาร์ค จะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตาม
ทายผล คริสตัล พาเลซ 0-2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้
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