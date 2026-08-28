ไทยฮอตไม่หยุด! อิสราเอลแห่บินภูเก็ต ก.ค.พุ่ง 52% สูงกว่าก่อนโควิด 1,204%
ภูเก็ตเนื้อหอมแรง! นทท.อิสราเอลพุ่ง 52% สูงกว่าก่อนโควิดถึง 1,204% ขณะที่เที่ยวบินตรงเทลอาวีฟถึงภูเก็ตมี El Al และ Arkia รองรับต่อเนื่อง
ตลาดนักท่องเที่ยวอิสราเอลในภูเก็ตโตแรงต่อเนื่อง เดือนกรกฎาคม 2569 มีนักท่องเที่ยวอิสราเอลเดินทางเข้าพื้นที่ 16,152 คน เพิ่มขึ้น 52.43% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 ก่อนเกิดโควิด 19 ตัวเลขเพิ่มขึ้นถึง 1,204.68% หรือมากกว่า 13 เท่า กลายเป็นหนึ่งในตลาดต่างชาติที่เติบโตโดดเด่นที่สุดของภูเก็ตในปีนี้
การเติบโตของตลาดอิสราเอลยิ่งเห็นชัดเมื่อเทียบกับภาพรวมการท่องเที่ยวภูเก็ต ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2569 จังหวัดมีผู้มาเยี่ยมเยือนรวม 8,096,059 คน ลดลง 1.53% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตราเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยอยู่ที่ 75.56% ลดลง 1.74% ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 310,900 ล้านบาท ลดลงเพียง 0.72%
ตัวเลขเดือนกรกฎาคมจึงทำให้ตลาดอิสราเอลน่าจับตามองเป็นพิเศษ เพราะจำนวนผู้เดินทางยังเพิ่มขึ้นในระดับสองหลัก แม้ภาพรวมผู้มาเยี่ยมเยือนภูเก็ตตลอด 7 เดือนแรกจะลดลงเล็กน้อย
อีกปัจจัยที่ช่วยให้เดินทางสะดวกขึ้นคือเที่ยวบินตรงระหว่าง ท่าอากาศยานเบนกูเรียน กรุงเทลอาวีฟ กับท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ปัจจุบันมีสายการบินจากอิสราเอลให้บริการเส้นทางตรง 2 ราย ได้แก่ El Al Israel Airlines และ Arkia Israeli Airlines ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมงกว่า
ตารางบินช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2569 แสดงว่า El Al มีเที่ยวบินตรงประมาณ 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ ส่วน Arkia ประมาณ 1 เที่ยวต่อสัปดาห์ รวมราว 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ความถี่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลและตารางของแต่ละสายการบิน
El Al เป็นสายการบินหลักของอิสราเอลและมีเส้นทางเทลอาวีฟถึงภูเก็ตให้จองโดยตรง ขณะที่ Arkia เป็นอีกหนึ่งสายการบินพาณิชย์รายใหญ่ของประเทศที่ให้บริการในเส้นทางเดียวกัน ทำให้นักท่องเที่ยวอิสราเอลสามารถเดินทางถึงภูเก็ตโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องระหว่างทาง
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แหล่งอ้างอิง : Phuket records sharp rise in Israeli visitors as arrivals dip slightly, The Phuket Express: Phuket sees surge in Israeli tourists, FlightsFrom: Tel Aviv to Phuket direct flights, EL AL: Tel Aviv to Phuket flights
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