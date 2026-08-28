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รมว.ยุติธรรม ปัดกลั่นแกล้ง สส.ภูเก็ตพรรคส้ม หลังโดน DSI เรียกปมนอมินี

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 11:14 น.

รมว.ยุติธรรม ปัดกลั่นแกล้ง สส.ภูเก็ตพรรคส้ม หลังโดน DSI เรียกปมนอมินี ยืนยันให้ความเป็นธรรมเรียกให้เข้ามาชี้แจงในวันที่ 31 ส.ค.

จากที่ก่อนหน้านี้นายสมชาติ เตชถาวรเจริญ สส.ภูเก็ต เขต 1 พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจง ภายหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนอมินี โดยมีการเข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทมากกว่า 30 แห่ง ซึ่งไม่มีการประกอบธุรกิจจริง แต่มุ่งเน้นการถือครองที่ดินและอาคารชุดมูลค่ากว่า 100 ล้านบาทร่วมกับชาวต่างชาตินั้น

ล่าสุด พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า เราให้ความเป็นธรรมและให้เขามาชี้แจง วันที่ 31 ส.ค.ซึ่งทาง DSI ได้ตั้งเป็นสำนวนการสอบสวนมาพอสมควร ทางเจ้าหน้าที่ได้ไปเก็บเอกสารและพยานหลักฐานมาก่อนที่จะเป็นข่าว โดยส่วนมากจะเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ส่วนเรื่องพยานบุคคลมีไม่มาก เป็นเรื่องของเอกสารและบัญชีต่างๆ

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เมื่อถามว่าเรื่องนี้ DSI เจอหลักฐานเอง หรือมีใครมาร้องเรียน พลตำรวจโท รุทธพล กล่าวว่า ตนไม่แน่ใจในรายละเอียด แต่เคยเห็นสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต เสนอข่าวในเรื่องนี้อยู่แล้ว ซึ่งตนไม่แน่ใจว่าในส่วนนี้ว่ามีการนำมาร้องเรียนไปยัง DSI หรือไม่

เมื่อถามว่ามีหลายฝ่ายมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง เพราะเป็นช่วงที่พรรคประชาชนกำลังตรวจสอบการฮั้ว สว. พลตำรวจโท รุทธพล กล่าวว่า ต้องแยกแยะ เพราะเป็นการกระทำผิด ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว หากเป็น สส. แล้วทำผิด ตนมองว่าก็เสียหายกับประเทศ ส่วนเรื่องกฎหมายเอกสิทธิ์คุ้มครองในช่วงสมัยประชุมสภาฯ ก็ค่อยว่ากัน อย่างไรก็ตามยืนยันว่าไม่ได้หมายความว่า สส. คนดังกล่าวกระทำความผิด เราให้โอกาสมาชี้แจง และหลังจากนั้นทาง DSI จะวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งนึง

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 28 ส.ค. 2569 11:14 น.| อัปเดต: 28 ส.ค. 2569 11:14 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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