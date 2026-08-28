แม่เลี้ยงโหด ทารุณลูกวัย 18 ตั้งแต่ ป.3 จนแผลเต็มตัว ซ้ำพ่อแท้ๆ ไม่เคยช่วยเหลือ
แม่เลี้ยงโหด ทารุณลูกชายวัย 18 ตั้งแต่ ป.3 นับ 10 ปีจนแผลเต็มตัว สั่งบังคับอดข้าว-ทำงานหาเงิน ซ้ำพ่อแท้ๆ ไม่เคยช่วยเหลือ
นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด พูดคุยกับน้องภู อายุ 18 ปี หลังถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บและมีบาดแผลทั่วตัว พร้อมเปิดเผยร่องรอยบาดแผลยาวฉกรรจ์เกือบ 20 แผลบนแผ่นหลัง
น้องภูเปิดเผยว่า ถูกแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายมาอย่างยาวนานตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการใช้ไม้ไผ่ขนาดด้ามไม้กวาดตีเข้าที่หลังและเอวนับสิบครั้ง โดยอ้างว่าตีเพราะรัก เนื่องจากไม่ค่อยทำงานบ้านตามคำสั่ง แม้ช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นจะบวชเรียนอยู่นอกบ้านนาน 3 ปี แต่เมื่อกลับมาเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็ยังคงถูกทำร้ายซ้ำในเรื่องเดิมอยู่เสมอ
นอกจากนี้ยังถูกห้ามไม่ให้มีแฟน โดยเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นไม่ถึงสัปดาห์ที่ผ่านมา น้องภูถูกปลุกขึ้นมาตีตั้งแต่เช้าตรู่ด้วยไม้แขวนเสื้อ เพียงเพราะกวาดบ้านไม่สะอาด ตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อแท้ๆ ไม่เคยเข้ามาช่วยเหลือ กลับสนับสนุนการทำโทษ ส่วนแม่แท้ๆ ก็ไม่กล้าติดต่อไปเพราะถูกพ่อพูดใส่ร้าย
แม้จะถูกทำร้ายอย่างหนักและบางครั้งถูกลงโทษด้วยการอดอาหาร แต่น้องภูยืนยันว่าไม่เคยคิดต่อสู้หรือทำร้ายตัวเอง โดยอดทนเพราะอยากดูแลพ่อแม่ ทั้งนี้ น้องภูเพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีผลการเรียนดีเยี่ยมด้วยเกรดเฉลี่ยสูงถึง 3.80 โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ได้เกรด 4 ทั้งหมด และมีความตั้งใจจะทำงานหาเงินเรียนต่อในอนาคต
เรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยขึ้น เมื่อเจ้าของโรงงานและเพื่อนร่วมงานในร้านขายเฟอร์นิเจอร์ย่านสายไหมที่น้องภูไปทำงาน สังเกตเห็นว่าไม่อยากกลับบ้านและมักอยู่ทำงานจนดึก กระทั่งเห็นบาดแผลเต็มหลังขณะถลกเสื้อเกาแผล
เมื่อสอบถามในตอนแรกน้องภูไม่กล้าบอกความจริงเพราะความกลัว แต่เมื่อเจ้าของโรงงานประสานให้นายเอกภพเข้ามาพูดคุยและสอบถามอย่างละเอียด น้องภูจึงยอมรับว่าถูกคนในครอบครัวทำร้าย ซึ่งบาดแผลปรากฏทั้งรอยแผลเก่าและแผลใหม่กระจายอยู่ทั่วใบหน้า ลำคอ และแผ่นหลัง
นายเอกภพระบุว่า การกระทำดังกล่าวถือเป็นการทารุณกรรมและใช้เด็กเป็นที่ระบายอารมณ์ ไม่ใช่การลงโทษเพื่อสั่งสอนตามที่กล่าวอ้าง หลังจากนี้จะพาน้องภูเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับแม่เลี้ยง รวมถึงพ่อแท้ๆ หากพบว่ามีส่วนรู้เห็นหรือร่วมกระทำผิดด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พ่อเลี้ยงทาสยา ซ้อมลูกเลี้ยงวัย 12 น่วม ยายทวดพาหนีตายแจ้งความ วอนหน่วยงานช่วยเหลือ
- พ่อเลี้ยงชั่ว สารภาพล่วงละเมิดทางเพศลูกวัย 1 ขวบ ปัดทำร้ายจนลูกดับ
- สลดใจ! เด็กหญิงวิ่งลงถนน หวังจบชีวิต หนีพ่อแม่เลี้ยง ซื้อตัวมา 2 พันเพื่อทารุณ-ข่มขืน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: